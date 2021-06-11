Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkmak yasak mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs başta sağlığımız olmak üzere, pek çok alanda hepimizi olumsuz etkiledi. Vaka sayılarını düşürmek için tüm dünyada olduğu gibi biz de pek çok önlem aldık. 2020 yılı mart ayından beri mücadele ettiğimiz koronavirüs salgınında alınan önlemler kapsamında cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasaktı. 1 Haziran’dan itibaren hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili karar değişti.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Haziran’a yapmış olduğu açıklamaya göre hafta sonu sokağa çıkma yasakları kademeli normalleşme ile değişti. Cuma akşamı 21.00’dan Pazartesi saat 05.00’a kadar olan yasak yeni alınan kararla birlikte hem saat hem de gün olarak farklı bir karara bağlandı. Bu karara göre hafta sonu yalnızca Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

Cumartesi günü hafta içi olduğu gibi saat 22.00’a kadar sokağa çıkmak serbest olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi 22.00’dan başlayıp Pazartesi 05.00’a kadar sürecek. Pazar günü için şu anda sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.