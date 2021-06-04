Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri...

Normalleşme dönemi için merakla beklenen yeni genelge yayınlanmıştı. Vatandaşlar 1 Haziran'da yayınlanan yeni genelge sonrası hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusunu araştırmaya başladı. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri sorgulanmaya devam ediliyor. Peki 1 Haziran genelgesi sonrası hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ...

Tam kapanma sonrası vaka sayılarında yaşanmakta olan önemli düşüşün ardından kademeli normalleşme sürecinde de ikinci aşamaya geçilmişti. Hafta sonu sokak kısıtlamaları ile ilgili son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haftanın başında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısında sokak yasağı saatleri ile ilgili detaylar da konuşuldu ve yayınlanan genelge ile kamuoyuna duyuruldu.

Yayınlanan yeni genelge ile hafta sonu sokak kısıtlaması uygulaması 1 güne düşürüldü. Sokağa çıkma yasağı uygulaması hafta sonları yalnızca Pazar günü tam gün olarak uygulanmaya devam edecek. Cumartesi günleri ise saat 22:00’ye kadar sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayacak.