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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri...

04.06.2021 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Haziran'da başlayan normalleşme dönemi için merakla beklenen yeni genelge yayınlanmıştı. Vatandaşlar yayınlanan yeni genelge sonrası hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusunu merak ediyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri merak konusu oldu. Peki vakaların gösterdiği düşüşün ardından yayınlanan 1 Haziran genelgesi sonrası hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri...

Normalleşme dönemi için merakla beklenen yeni genelge yayınlanmıştı. Vatandaşlar 1 Haziran'da yayınlanan yeni genelge sonrası hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusunu araştırmaya başladı. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri sorgulanmaya devam ediliyor. Peki 1 Haziran genelgesi sonrası hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ...

Tam kapanma sonrası vaka sayılarında yaşanmakta olan önemli düşüşün ardından kademeli normalleşme sürecinde de ikinci aşamaya geçilmişti. Hafta sonu sokak kısıtlamaları ile ilgili son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haftanın başında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısında sokak yasağı saatleri ile ilgili detaylar da konuşuldu ve yayınlanan genelge ile kamuoyuna duyuruldu.

Yayınlanan yeni genelge ile hafta sonu sokak kısıtlaması uygulaması 1 güne düşürüldü. Sokağa çıkma yasağı uygulaması hafta sonları yalnızca Pazar günü tam gün olarak uygulanmaya devam edecek. Cumartesi günleri ise saat 22:00’ye kadar sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayacak.

Yeni genelgenin ilgili maddesinde sokağa çıkma gün ve saatleri şöyle ifade edildi;

"Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - 05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır."


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