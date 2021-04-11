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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri

11.04.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu belirlenen kriterlere göre uygulanan sokağa çıkma yasağı şehirlerin risk durumlarına göre değişiklik gösteriyor. Çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli illerdeki sokağa çıkma saatleri vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri

Ülke genelinde alınmaya devam eden koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu belirlenen kriterlere göre uygulanan sokağa çıkma yasağı şehirlerin risk durumlarına göre uygulanıyor. Vatandaşlar çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli illerdeki sokağa çıkma saatlerini merak ediyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma yasağı 81 ilde saat 21.00 ile 05.00 arasında gerçekleştirilmeye devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise illerin risk durumuna göre değişiklik göstermekte. Daha önceki genelgeler ile risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenmişti. Hafta içi günlerde 21.00 ve 05.00 saatlerinde tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına devam edileceği belirtilen genelgede, şu bilgilere yer verildi:

"Hafta sonlarında, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

HANGİ İLLERDE PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri

Kırmızı kategoride bulunan illerde hem Cumartesi hem Pazar günü sokağa çıkma yasağı bulunurken, turuncu kategorideki illerde yalnızca Pazar günü uygulanacak.
Sarı ve mavi illerde ise hafta sonu yasakları hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında devam edecek. İşte risk durumuna göre iller:

KIRMIZI İLLER

İstanbul, Edirne, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük.

TURUNCU İLLER

Denizli, Burdur, Manisa, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

SARI İLLER

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Uşak

MAVİ İLLER

Şırnak

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Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19)

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