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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Marketler açık olacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 18:12 | Son Güncelleme

Son 2 haftadır hafta sonu ile beraber resmi tatillerde ve resmi tatil ile hafta sonu arasında kalan gün sokağa çıkma yasağı ilan ediliyordu. Bu hafta sonu herhangi bir resmi tatil ile birleşmiyor. Peki bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Marketler açık olacak mı?

Koronavirüs salgını önemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları ile yaşamayı da öğrendik. Hafta sonları için ilan edilen sokağa çıkma yasağı son 2 haftadır resmi tatil günlerini de kapsıyordu. Ancak bu hafta, cumartesi ve pazar günlerine yakın bir resmi tatil günü bulunmuyor. Bu yüzden vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamaları bu hafta sonu da aynı şekilde mi olacak merak ediyorlar.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Evet, aksi yönde resmi bir açıklama olmadığı sürece hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları yürürlükte. 4 Mayıs’taki kabine toplantısı sonrasında da aksi yönde bir karar çıkmadı. Aksine gençler ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağında esnetme yapıldı.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

9-10 Mayıs tarihlerinde A101, BİM, ŞOK, Migros gibi marketler ve bakkallar kapalı olacak. 8 Mayıs 00.00’da başlayacak sokağa çıkma yasağından önce vatandaşların hafta sonu için ihtiyaç duyacakları alışverişi önceden halletmeleri gerekmekdir.

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