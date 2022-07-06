HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Hafta sonu sporu, haftaya yayılan spor kadar sağlıklı olabilir'

'Hafta sonu sporu, haftaya yayılan spor kadar sağlıklı olabilir'

06.07.2022 05:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor ve sağlık üzerine yapılan bir araştırma, hafta sonu yapılan güçlü bir sporun da çok değerli olduğunu ortaya koydu. ABD'de 350 bin kişiyi kapsayan 10 yıl süren araştırma, hafta sonu savaşçısı olarak adlandırılan kişileri inceledi.

'Hafta sonu sporu, haftaya yayılan spor kadar sağlıklı olabilir'

JAMA tıp dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, kaç kez spor yapıldığından çok, hangi sürede, neyin yapıldığı önem gösteriyor.

Uzmanlar haftada 150 dakikalık makul yoğunlukta egzersizi tavsiye ediyor.

Tempolu bir yürüyüş, hafif tempo bisiklet ve çiftler tenisi oynamak makul yoğunlukta egzersize karşılık geliyor.

Eğer spora bu kadar vakit ayıramıyorsanız, İngiltere Sağlık Servisi, 75 dakikalık bir güçlü egzersizi öneriyor. Yüzme, koşu veya futbol önerilen sporlar arasında yer alıyor.

ABD'deki araştırmaya katılan kişilerin çoğu, 150 dakikalık süreyi haftaya yayıyordu. Ancak bu süreyi bir veya iki seansa yayan kişiler de araştırmada yer aldı.

Haftaya yaysın ya da hafta sonuna sıkıştırsın, tavsiye edilen sürede egzersiz yapabilen kişilerin, yapmayanlara göre daha az ölüm riski olduğu ortaya koyuldu.

NHS'e göre, kişiler her gün en azından, güçlendirici etkisi olan bir fiziksel aktivite yapmalı ve uzun süre oturur pozisyonda olmaktan uzak durmalı.

Bu tür aktivitelere yoga, pilates ve bahçecilik gösteriliyor.

woman exercising

Tavsiye edilen egzersiz seviyesine karşılık gelecek, kısa süreli ama güçlü spor aktiviteleri olarak şunlar gösteriliyor:

  • Yüksek Yoğunlukta Aralıklı Antrenman
  • Spinning dersleri
  • Ağır kaldırma
  • Tepe tırmanma koşuları

DAHA GÜÇLÜ NEFES

İngiltere Kalp Vakfı'ndan hemşire Joanne Whitmore, araştırmanın sonucu için "Egzersiz söz konusu olduğunda, bunu ne zaman yaptığınızın önemi olmadığını söylüyor" diyor.

Whitmore şöyle devam ediyor:

"Bütün egzersizinizi hafta sonuna sıkıştırın ya da haftaya yayın, amaç 150 dakikalık makul yoğunlukta aktivitenin yapılmasıdır."

"Bu tür aktiviteler daha güçlü nefes almanızı sağlayacak, kalp atışlarınızı normalden hızlandıracaktır ama aynı zamanda bunu yaparken konuşabiliyor da olmalısınız"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaplana saldıran köpeğin feci sonu... Saniyeler içinde can verdiKaplana saldıran köpeğin feci sonu... Saniyeler içinde can verdi
Kadir Şeker'in tutukluğuna devam kararı!Kadir Şeker'in tutukluğuna devam kararı!
Altınları için komşusunu canlı canlı yaktı! Kendini bakın nasıl savunduAltınları için komşusunu canlı canlı yaktı! Kendini bakın nasıl savundu
Anahtar Kelimeler:
araştırma egzersiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

11 Mayıs sonrası bir ilk: Benzin ve motorin...

11 Mayıs sonrası bir ilk: Benzin ve motorin...

İstanbul'da katliam! Bir aile yok oldu: Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alın

İstanbul'da katliam! Bir aile yok oldu: Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alın

Ankapark davası sonuçlandı! Kararı Mansur Yavaş duyurdu

Ankapark davası sonuçlandı! Kararı Mansur Yavaş duyurdu

Yer: Sivas! 1900 rakımda çalıların arasında buldu

Yer: Sivas! 1900 rakımda çalıların arasında buldu

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

İlginizi Çekebilir

Kimse anlamadı! Hem karın hem de kasık dekoltesiyle büyüledi

Kimse anlamadı! Hem karın hem de kasık dekoltesiyle büyüledi

Her mevsim mutlaka tüketin! Etkileri benzersiz

Her mevsim mutlaka tüketin! Etkileri benzersiz

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Şaka yapmak istemişti! Bir anda her şey tersine döndü

Şaka yapmak istemişti! Bir anda her şey tersine döndü

52 günlük kabus! Okul servisinden kaçırıp yerin altında sakladı

52 günlük kabus! Okul servisinden kaçırıp yerin altında sakladı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.