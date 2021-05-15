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Hafta sonu yasakları devam edecek mi?

15.05.2021 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Mayıs tarihinde sona erecek olan tam kapanma döneminin ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki, koronavirüs vakalarını kontrol almak amacı ile uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman biter? İşte, ayrıntılar...

Hafta sonu yasakları devam edecek mi?

26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı ardından koronavirüs vaka sayılarını kontrol altına almak amacı ile tam kapanma kararı uygulanmaya başladı. 17 Mayıs tarihinde sona ermesi beklenen tam kapanma kararı ile vatandaşlar 'hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasakları ne zaman kalkar? İşte, ayrıntılar...

HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN BİTER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından tam kapanma sonrası vaka sayılarının istenilen seviyeye gelmesi halinde başlayacak olan normalleşme adımları şu şekilde olacak:

Sokağa çıkma kısıtlaması 19.00 yerine 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günleri devam etmesi bekleniyor.

İlk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar saat 20.00'a kadar açık olacak.

31 Mayıs'ta kafe, restoran, lokanta gibi iş yerleri 22.00'de kapanmaya başlanacak ancak kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranla kullanıma açık olacak.

Normalleşmenin üçüncü aşaması Temmuz ayında olacak. Temmuz ayında vaka sayılarının istenilen seviyeye gelmesi haline hayat neredeyse normale dönecek. Düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek.

Kafe ve restoran gibi işletmeler 23.45'e kadar açık olacak. Kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranda kullanılabilecek.

Nargileciler ve gece kulüplerinin ise açılması beklenmiyor.

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