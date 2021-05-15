Hafta sonu yasakları devam edecek mi?

26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı ardından koronavirüs vaka sayılarını kontrol altına almak amacı ile tam kapanma kararı uygulanmaya başladı. 17 Mayıs tarihinde sona ermesi beklenen tam kapanma kararı ile vatandaşlar 'hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasakları ne zaman kalkar? İşte, ayrıntılar...

HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN BİTER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından tam kapanma sonrası vaka sayılarının istenilen seviyeye gelmesi halinde başlayacak olan normalleşme adımları şu şekilde olacak:

Sokağa çıkma kısıtlaması 19.00 yerine 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günleri devam etmesi bekleniyor.

İlk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar saat 20.00'a kadar açık olacak.

31 Mayıs'ta kafe, restoran, lokanta gibi iş yerleri 22.00'de kapanmaya başlanacak ancak kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranla kullanıma açık olacak.