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Hafta sonu yasakları kalkacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkar?

10.06.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sürecinde Haziran ayına ilişkin uygulanacak tüm kurallar belli oldu. Haziran ayında hafta sonu tüm gün sokağa çıkma yasağı yalnızca pazar gününe indirildi. Peki Hafta sonu yasakları kalkacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkar? İşte detaylar...

Hafta sonu yasakları kalkacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkar?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi kapsamında haziran ayında uygulanması gereken tüm kurallar belirtildi. Bahsi geçen genelgede sokağa çıkma saatlerinin, mayıs ayına göre kısılması dikkat çekti. Mayıs ayında cumartesi ve pazar olmak üzere iki gün uygulanan tam gün sokağa çıkma yasağı, haziran ayında yalnızca pazar olmak üzere bir güne indirildi. Yeni normalleşme dönemine ilişkin (Haziran ayı) alınan kararların, mayıs ayında uygulanan sıkı tedbirlerin sonucu olduğu ifade edildi. Haziran'ın 10. gününde vatandaşlar hafta sonu yasaklarının kalkıp kalkmayacağını araştırmaya başladı. Peki Hafta sonu yasakları kalkacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkar? İşte merak edilenler...

HAFTA SONU YASAKLARI KALKACAK MI? PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKAR?

Kısıtlamaların ne zaman biteceğine ilişkin henüz resmi makamlar tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu hafta sonu (13 Haziran Pazar) da sokağa çıkma yasağının devam etmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde yasakların yeni kararlar alınıncaya kadar devam edeceği belirtildi. Böylelikle herhangi bir karar alınıp açıklama yapılana kadar belirtilen kısıtlamalar geçerli olacak.

Hafta sonu yasakları kalkacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkar?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAATLERİ

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında vatandaşların sokağa çıkmasının yasak olacağı belirtildi. Pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma yasağı olacak ve bu yasak hafta sonu cumartesi günü akşam 22.00'den başlayacak, pazartesi sabah 05.00'te sona erecek. Yani kısıtlama saati pazar günü, tüm günü kapsayacak şekilde olacak.

TEMMUZ'DA YASAKLAR OLACAK MI?

Temmuz ayında neler olacağı, o dönemde yapılacak olan Kabine Toplantısında ele alınacak. Kabine Toplantısında ele alınan konular arasında haziran ayındaki vaka ve ölüm sayıları etkili olacak.

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