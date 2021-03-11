Hafta sonu yasakları olan iller hangileri? 13-14 Mart cumartesi ve pazar hangi illerde yasak var?

Risk haritası ile birlikte hafta sonu kısıtlamalarında değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen cumartesi günü sokağa çıkma kısıtı yok müjdesi ile bütün Türkiye çok uzun süre sonra bir cumartesi gününü dışarıda geçirdi.

HAFTA SONU YASAKLARI OLAN İLLER HANGİLERİ?

1 Mart 2021 tarihinde Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada illerin koronavirüs risk haritasının çıkartıldığını söyledi. Tüm ülke genelinde cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kaldırılırken koronavirüs risk haritasına göre "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" olan illerde pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek.

13 - 14 MART HANGİ İLLERDE YASAK VAR?

13 Mart 2021 Cumartesi günü 81 ilde de saat 21.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmazken cumartesi 21.00 - pazar 05.00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

14 Mart 2021 Pazar günü ise düşük ve orta riskli illerde yine sokağa çıkma yasağı yokken yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi akşam 21.00'den pazartesi sabah 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak.