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Hafta sonu Yozgat, Zonguldak, Yalova'da sokağa çıkma yasağı var mı?

05.03.2021 23:52 | Son Güncelleme:
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Hafta sonu Yozgat, Zonguldak, Yalova'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu Yozgat, Zonguldak, Yalova'da sokağa çıkma yasağı var mı? bu şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Aralık ayından bu yana uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre esneme getirildi. Korona virüs risk haritasındaki renklere göre hangi illerde yasak olup olmayacağı belirleniyor. Peki, hafta sonu Yozgat, Zonguldak, Yalova'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, yanıtı!

Yozgat, Zonguldak, Yalova illerinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu, bu illerde yaşayan vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinden araştırılmaya başlandı. Korona virüs risk haritasına göre düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlaması uygulanmazken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu kısıtlamaları Pazar günleri bir süre daha devam edecek. Peki, bu hafta sonu Yozgat, Zonguldak, Yalova illerinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, detaylar...

Hafta sonu Yozgat'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Korona virüs risk haritasında orta riskli iller arasında gösterilen Yozgat'ta Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

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Hafta sonu Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Yüksek risk grubunda olan Zonguldak korona virüs risk haritasında kırmızı renk ile gösteriliyor. Bu nedenle Zonguldak'ta Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha devam edecek. Ancak, Cumartesi günü kısıtlama uygulanmayacak.

Hafta sonu Yalova'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Korona virüs risk haritasında yüksek risk grubunda gösterilen Yalova'da Cumartesi günü kısıtlama olmayacak. Ancak, Pazar günü boyunca Yalovalılar bir süre daha evlerde kalmaya devam edecek.

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