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Hafta sonuna dikkat! Orman yangınları ile ilgili OGM'den açıklama: "Risk yüksek"

01.04.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Milas, Çanakkale Bayramiç ve Bursa Osmangazi ilçelerinde 1 Nisan'da meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada "Şiddetli lodos, düşük nem, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta sonu orman yangını riskimiz yüksek." ifadeleri kullanıldı. "Lodosa bağlı düşük nem ve yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırmaktadır.” denilerek vatandaşların duyarlı olmaları gerektiği vurgulandı. Öte yandan Bilecik'te de orman yangını çıktı.

Hafta sonuna dikkat! Orman yangınları ile ilgili OGM'den açıklama: "Risk yüksek"

Geçtiğimiz yıl çok sayıda noktada çıkan orman yangınları tüm Türkiye'nin yüreğini yakmıştı. 1 Nisan'da Muğla Milas, Çanakkale Bayramiç ve Bursa Osmangazi ilçelerinde meydana gelen orman yangınları yeniden endişeye yol açtı. Konuyla ilgili Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından vatandaşları da uyaran bir açıklama yapıldı. İşte detaylar...

OGM'DEN AÇIKLAMA: BU HAFTA SONU ORMAN YANGINI RİSKİMİZ YÜKSEK

OGM'den yapılan açıklamada "Ormanı seven dikkat eder. Şiddetli lodos, düşük nem, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta sonu orman yangını riskimiz yüksek." ifadeleri kullanılırken "Muğla Milas, Çanakkale Bayramiç ve Bursa Osmangazi ilçelerinde 1 Nisan 2022'de (Cuma günü) orman yangınları yaşanmıştır." denildi. Muğla Milas yangınının ekiplerin erken müdahalesi ve yoğun çabasıyla kısa sürede kontrol altına alındığı belirtilirken ekiplerin diğer bölgelerdeki yangınları kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada "Özellikle Türkiye'nin batı bölgelerinde 31 Mart 2022 tarihinden itibaren etkili olan şiddetli lodosun bu hafta sonu da etkisini artırarak devam etmesi beklenmektedir. Lodosa bağlı düşük nem ve yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırmaktadır. Vatandaşlarımızın yangınlara sebep olacak durumlardan kaçınmalarını ve yangın durumunda hemen 112'yi arayarak bilgi vermelerini önemle rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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ÇANAKKALE BAYRAMİÇ YANGINI

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Toluklar köyünde tarım arazisinde saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, ormanlık araziye sıçradı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle ilerlemeye başlayan alevler Külcüler ile Çırpılar köyü arasındaki ormanlık araziye ulaştı. Yangın gece saatlerinde de bölgede etkili olan lodos fırtınası nedeniyle ilerlemeye devam ediyor.

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Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip müdahale etmeye devam ederken Balıkesir’den de bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın Çırpılar köyü yakınlarında Tarımsal Kalkınma Kooperatifi elmaların saklandığı soğuk hava deposu yakınlarına kadar ilerledi. Yangın tesislere 500 metre kadar yaklaştı. Köylüler ise elmaları ilaçladıkları tarım makinalarına su doldurarak yangına müdahale etmeye çalışıyor. Rüzgarın şiddetli olması yangına müdahaleyi güçleştiriyor.

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BURSA'DAKİ ORMAN YANGINI

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Karaıslah ve Soğukpınar arasındaki çam ormanlarında etkili olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın Yönetim Aracı tarafından havadan kontrol edilen alanlarda ekipler ona göre yönlendiriliyor. Bursa Valisi Yakup Canbolat, yangın bölgesine gelerek açıklamalarda bulundu. Canbolat, “Bizi üzen bir olay yaşıyoruz. Bahçesinden çıkan çalıları yakmak isterken başlayan yangın Karaıslah Mahallemizde şuan 3 ayrı noktada devam ediyor” dedi.

"50-60 HEKTAR ALAN YANGINDAN ETKİLENDİ"

Tahmini 50-60 hektar civarında alanın yangından etkilendiğini belirten Vali Canbolat, “İlk andan itibaren Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma Bursa İl Komutanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Harmancık Belediyesi ve Keles Belediyesi’nden gelen ekiplerle müdahaleye başlandı. Şu an itibariyle kısmi zamanlı olarak rüzgarda var. Şiddetli rüzgara da dönüşüyor. Yanmalar devam ediyor. Burada şu anki taktiksel olarak bizim çalışmamız bu yangının çevresini kuşatarak abluka altına almak ve sonra soğutma çalışmalarına geçmektir. Ama şu an için çevresini çevirmekle meşgulüz. İnşallah rüzgar da diner, ekiplerimiz tamamlandığı zamanda çevresini çevirip bu müdahale çalışmalarına sabaha kadar devam edeceğiz. Şu an itibariyle bölgede 22 arazör, 14 tanker, 1 loder, 2 greyder, 5 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve 90 personelle yangına müdahale etmekteyiz” diye konuştu.

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"VATANDAŞLARIMIZIN HASSASİYET GÖSTERMELERİ GEREKİYOR"

Vali Canbolat, “Buradan belki şu çağrıyı yapmamız lazım. Kısa zamanda da biz önümüzdeki hafta, bu bahçelerdeki örtü, çöp ve çıkan dalların yakılmasını yasaklayan bir genelgeyi, genel emri de en kısa zamanda çıkaracağız. Bu sene yangın işi erken başladı. Vatandaşlarımız, orman yangınları çıkmaması konusunda belli bir hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Çünkü ilimizde çok nitelikli orman var. Bursa’nın yüzde 45’i orman. Bütün vatandaşlarımızı hassas olmaya, duyarlı olmaya, bir yangın durumu söz konusu olduğunda da ivedi olarak ormanla, jandarmayla gerekli irtibata geçmesini istiyoruz. İnşallah kısa zamanda bir netice alırız diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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BİLECİK'TE DE YANGIN ÇIKTI

Öte yandan Bilecik'te merkeze bağlı Kızıldamlar köyü ile Kurtköy arasındaki Abuşlar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, ekiplerce müdahale ediliyor.

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BİLECİK VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, yangının çıktığı bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Kızılkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 dönümlük alanın orman yangınıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

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Ekiplerin görev başında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü kaydeden Kızılkaya, "120 personel ve 24 araçla müdahale etmeye çalışıyorlar. Henüz yangının kontrol altına alındığını söyleyemeyiz ancak çalışmalar devam ediyor. Civar illerden de takviye ekiplerimiz intikal etmek üzereler. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Orman yangınıyla karşılamak bizi üzdü. Ekiplerimiz canla başla yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

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Kızılkaya'ya bölgede İl Jandarma Komutan Yardımcısı Burhanettin Erdoğan, AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın, Kızıldamlar köyü muhtarı Metin Gezen eşlik etti.

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İş makineleri bölgede yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. Suyu biten arazözlere ilçelerden görevlendirilen tankerlerle su taşınıyor.

Öte yandan Kızıldamlar köyünde muhtarlık tarafından yapılan anonsla ilaçlama tanklarının su doldurulup yangının olduğu bölgeye götürülmesi istendi. (AA/İHA/DHA)

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Bursa Çanakkale Muğla
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