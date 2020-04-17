HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hafta sonuna hazırlık! O kentte kilometrelerce su kuyruğu

Hafta sonuna hazırlık! O kentte kilometrelerce su kuyruğu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2020 10:07 | Son Güncelleme

Bursa'da damacanalarıyla Uludağ'ın eteklerindeki membe suyu tesisine akın eden vatandaşlar, uzun araç kuyrukları oluşturdu. Vatandaşlar su doldurmak için saatlerce sıra bekledi.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında susuz kalmak istemeyen Bursalılar, Uludağ’ın kaynak sularından almak için Kestel ilçesindeki su tesislerine akın etti. Neredeyse dörtte biri fiyatına satılan sudan almak için vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Oluşan araç kuyruğu trafiği de kilitledi. Görevlilerin yönlendirmesiyle araçlar sıra sıra içeri alınırken, çeşmelerin önlerinde de kuyruk oluştu. Kimi 10 litrelik bidonlara 1-2 haftalık suyunu doldururken, kimi ise 20 litrelik damacanalar ile aylık suyunu temin etti. Litre fiyatı başına ücret ödeyen vatandaşlar, aldıkları memba sularıyla evlerinin yolunu tuttu. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı
Kötü niyetli ev sahiplerinin hedefi kirasını ödeyemeyen kadınlar olduKötü niyetli ev sahiplerinin hedefi kirasını ödeyemeyen kadınlar oldu
Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
su kuyruğu Bursa

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün FOX'a verdiği cezaya yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün FOX'a verdiği cezaya yanıt

Macron: Çin'de Kovid-19'la ilgili bilmediğimiz şeyler oldu

Macron: Çin'de Kovid-19'la ilgili bilmediğimiz şeyler oldu

Survivor'da şok kavga! Acun çılgına döndü

Survivor'da şok kavga! Acun çılgına döndü

Aleyna Tilki'nin küvet pozu olay oldu

Aleyna Tilki'nin küvet pozu olay oldu

Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran 'koronavirüs ilacı' açıklaması

Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran 'koronavirüs ilacı' açıklaması

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göl kenarında 'pes' dedirten görüntü! 'Yasaklar delmek için vardır' deyip...

'Pes' dedirten görüntü! 'Yasaklar delmek için vardır' deyip...

Atatürk Havalimanı'nda koronavirüs hastanesinin iskeleti göründü

Atatürk Havalimanı'nda son durum! İskelet ortaya çıktı

Bursa’da binlerce arı öldü!

Bursa'da şoke eden olay! Binlercesini ölü halde buldu

Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladı

Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladı

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Koronavirüs salgını yüzünden kiralarını ödeyemeyenler ev sahipleri tarafından taciz ediliyor

Kötü niyetli ev sahiplerinin hedefi kirasını ödeyemeyen kadınlar oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.