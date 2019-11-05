Haftada 1 gün eğitimle lise diploması ve ustalık belgesi alacaklar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından zorunlu eğitim kapsamında Mesleki Eğitim Merkezlerinde, haftada 1 gün okulda, 4 gün ise işletmelerde eğitim gören öğrenciler, hem lise diploması hem de ustalık belgesi almaya hak kazanacak.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, haftada 1 gün okulda, 4 gün ise işletme ortamında eğitim alıyor. Öğrenciler, aldıkları eğitimlerle 11.Sınıf sonunda kalfalık, 12.Sınıf sonunda ise 'Ustalık Belgesi' almaya hak kazanıyor. Öğrencilerin sigortaları, devlet tarafından yapılırken, iş yerinde öğrencilere, asgari ücretin üçte biri kadar maaş veriliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Kaban, “2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarı ile mesleki eğitim merkezi öğrencileri lise diploması alabilecek. Mesleki Eğitim Merkezleri, ülkemizin meslek sahibi insan ihtiyacını karşılayabilmek adına çalışmalarını sürdürmektedir. Mesleki eğitim merkezinde okuyan öğrencilere 11. sınıfın sonunda Kalfalık Belgesi, 12. sınıfın sonunda ise Ustalık Belgesi verilecektir. Yapılan yeni düzenleme ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarı ile mesleki eğitim merkezi öğrencileri, lise diploması alabilecek. Bu çerçevede öğrencilerin, açık ortaöğretim yoluna ilaveten mesleki eğitim merkezlerinde fark derslerini alabilmelerine imkan tanınmıştır. Böylece mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler diploma alabilmek için fark derslerini ya açık öğretim kurumları yoluyla ya da mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilme imkanına sahip olabilecektir. Öğrenciler haftada 1 gün okulda, 4 gün işletme ortamında işbaşında aldıkları eğitimlerle 11. sınıf sonunda kalfalık, 12. sınıf sonunda ise ustalık belgesi almaya hak kazanıyorlar'' şeklinde konuştu.

İŞLETMEYE DEVLET DESTEĞİ

İş yerinde çırak çalıştıran işletmeye devlet desteği verildiğini belirten Kaban, “Öğrenciler teorik ders görmek üzere öğrenim süresince haftanın bir günü okula gelecek diğer günler ise iş yerlerinde pratik öğrenim görecektir. Öğrenim tam gündür. Kayıt yaptıran çırak öğrenciler öğrenim süresince iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalı olmaktadır ve primleri devletimiz tarafından ödenmektedir. 22 yaşını doldurmuş, mesleğinde 1 gün dahi sigortası olan çalışanların kalfalık sınavına girme hakları bulunmaktadır. Yine 22 yaşını doldurmuş mesleğinde 5 yıl ve üzeri sigortası olan çalışanlarda ustalık sınavına girerek belgelerini alabilirler. Bu tür çalışanlar sigortalılık sürelerini belgelendirerek merkezimize başvurduklarında adaylarımız teorik ve uygulamalı sınavlarına girerek belgelerini almaya hak kazanırlar. Kalfalık ve ustalık sınavları merkezimizde 2 aylık periyotlar halinde yapılmaktadır. Ustalık yeterliliğini kazanmış aday çırak, kalfa, teknik eğitim okul ve kurumları, öğrencilerinin iş yerlerindeki eğitiminden sorumlu bir iş yerinde çırak çalıştırmak için alınması zorunlu olan belgedir. Ustalık belgesine sahip olan kişiler merkezimize başvurarak 40 saatlik kısa bir eğitimden sonra bu belgeyi almaya hak kazanmış oluyorlar. Bu eğitimler çalışanlar mağdur olmasın diye genelde mesai saatleri dışında yapılmaktadır” diye konuştu.

9.sınıf öğrencisi Aylin Beriş ise “1 gün okula gelip, 4 gün de iş yerlerinde çalışıyoruz. Yeni sistemle birlikte 4 yıl sonunda hem meslek lisesi diploması hem de ustalık belgesi alacağız. Mezun olduktan sonra kendi iş yerimizi açabileceğiz. Bu imkanı bize sağlayan devletimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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