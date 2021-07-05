HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Haftada 4 gün çalışma denemesi başarıyla sonuçlandı

Haftada 4 gün çalışma denemesi başarıyla sonuçlandı

05.07.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araştırmacılar, İzlanda'da yapılan ve dünyanın şimdiye kadarki en büyük haftada 4 gün çalışma denemesinin büyük başarıyla sonuçlandığını ve İngiltere'de de test edilmesi gerektiğini belirtti. 2015'ten 2019'a kadar süren ve 2 bin 500'den fazla kişinin katıldığı denemelerin üretkenliği ve refahı artırdığını ortaya koydu. Denemelerde, stres ve tükenmişliğin yanı sıra sağlık, iş ve yaşam dengesinin önemli ölçüde iyileştiği gözlemlendi.

Haftada 4 gün çalışma denemesi başarıyla sonuçlandı

İzlanda'da yapılan bir araştırma kapsamında, ülkenin çalışan nüfusunun yüzde 1'inden fazlası, toplam ücrette herhangi bir azalma olmadan haftalık çalışma süresini 35-36 saate indiren pilot programa katıldı.

Uygulama, işçiler, ofis çalışanları, hastane ve sosyal hizmetler çalışanları dahil iş yerleri ve standart olmayan vardiya düzenlerinde 09.00-17.00 saatlerinde çalışan farklı gruplardan oluşturuldu.

Haftada 4 günü kapsayan çalışma denemesinin ardından İzlanda'daki Sürdürülebilirlik ve Demokrasi Derneği (Alda) ve İngiltere'deki Autonomy adlı düşünce kuruluşlarının yayımladığı ortak analiz, 2015'ten 2019'a kadar süren ve 2 bin 500'den fazla kişinin katıldığı denemelerin üretkenliği ve refahı artırdığını ortaya koydu.

Denemeye katılan işçilerin refahının bir dizi göstergede önemli ölçüde iyileştiği, stres ve tükenmişliğin yanı sıra sağlık, iş ve yaşam dengesinin hemen hemen pilot programa katılan tüm gruplarda önemli ölçüde iyileştiğini gösterdi.

Öte yandan, araştırmacılar, denemeye dahil edilen iş yerlerinin çoğunda üretkenlik ve hizmet sunumunun aynı kaldığını veya iyileştiğini gözlemledi.

"İZLANDA HARİKA BİR ÖRNEK ORTAYA KOYDU"

İzlandalı çalışanların çoğu için ücret ve koşulları toplu olarak müzakere eden İzlanda sendika federasyonları, çalışma saatlerinin azaltılmasını müzakere etmeye başladı.

Alda araştırmacılarından Gudmundur D. Haraldsson, denemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "İzlanda'da daha kısa çalışma haftası yolculuğu bize modern zamanlarda sadece daha az çalışmanın mümkün olduğunu değil, aynı zamanda ilerici değişimin de mümkün olduğunu gösteriyor." dedi.

Autonomy'de Araştırma Direktörü Will Stronge de bu çalışmanın, kamu sektörünün daha kısa çalışma haftalarının öncüsü olmaya hazır olduğuna ve diğer hükümetler için dersler alınabileceğini gösterdiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"İzlanda, yerel konseyler ve İngiltere'de kamu sektöründe bunu uygulamayı düşünenler için gerçek hayattan harika bir örnek ortaya koyarak haftada 4 gün çalışmaya doğru büyük bir adım attı."

İngiltere'de haftada 4 gün çalışma önerisi bazı kesimler tarafından da destek buluyor.

Ülkede muhalefetteki İşçi Partisi dahil farklı partilerden 45 milletvekili, geçen yıl hükümeti bu öneriyi incelemek için bir komisyon kurmaya çağıran önergeye imza atmıştı.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktıDüğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktı
PARTNERÜnlü programda ilk! Mehmet Yalçınkaya teklif ettiÜnlü programda ilk! Mehmet Yalçınkaya teklif etti
ABD'ye doğru gidiyor! Biden acil durum bildirgesini onayladıABD'ye doğru gidiyor! Biden acil durum bildirgesini onayladı
Anahtar Kelimeler:
İzlanda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
BİZ DE ÖZEL SEKTÖR UTANMASA 24 SAAT ÇALIŞTIRACAKLAR HAFTA SONUDA ÇALIŞTIRACAKLAR.MİLLET VİRÜS SEBEBİYLE DİNLENDİ

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Düğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktı

Düğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktı

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

İşte memurların yeni zam tablosu

İşte memurların yeni zam tablosu

Hostese sürpriz evlilik teklifi

Hostese sürpriz evlilik teklifi

"Aşı kalp kası iltihabı yapıyor" iddiasına yanıt

"Aşı kalp kası iltihabı yapıyor" iddiasına yanıt

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.