Bir haftada bitecek kitap isteyenlere özel kitap önerileri

Haftada bir kitap bitirmek, şüphesiz her kitap için mümkün olmuyor. Fakat bazı kitaplar var ki, akışına kapıldığınızda hem vaktin nasıl geçtiğini, hem de kitabın nasıl bittiğini anlamıyorsunuz. Ayrıca okuma faaliyetini düzene soktuğunuzda ve kitapları peş peşe bitirmeye başladığınızda, daha yoğun metinlerin üstesinden kolaylıkla geldiğinizi göreceksiniz. Sizin için hazırladığımız kitap tavsiyelerini incelemeye hazır mısınız? 1- Afganistan’ın hüzünlü yüzü Uluslararası çoksatar listesine giren ve dünya genelinde 8 milyonu aşkın kişi tarafından okunan Uçurtma Avcısı, 2006 ve 2007'de Penguin / Orange Readers's Group Ödülü'nü kazanmış olan bir kitap. Afgan yazar Khaled Hosseini’nin popüler romanı, aynı evde büyüyüp, aynı sütanneye sahip olan fakat aralarında uçurum olan Emir ve Hasan’ın yaşamlarını konu alıyor. The New York Times'ın çok satanlar listesinde bir numaraya kadar yükselen kitap, Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinden Peştun olan Emir isimli çocuğun hikâyesini konu alırken, Afganistan’da yaşanan siyasal dönüşümleri de çarpıcı bir şekilde okuyucuya sunmakta. Emir ve Hasan’ın kesişen hayatları ve kaderleri, dış çevrelerindeki dünyanın trajik boyutunu yansıtıyor. Arkadaşlık, ihanet ve sadakatin bedelini bu kitapta bulabileceksiniz. Akıcılığıyla okuyucuyu sürükleyen 375 sayfalık bu kitap, kısa süre içerisinde bitirilebilecek kitaplar arasında yer alıyor.

2- Tüm boyutlarıyla Beyoğlu’ndaki yaşamı göreceksiniz! Ahmet Ümit’in yazdığı Beyoğlu Rapsodisi’nde, Beyoğlu’nda yaşayan ve üç ayrı insanın öyküsü ele alıyor. Üç karakterin ardında bıraktığı gizemli cinayetleri çözmeye çalışırken, soruşturma süresince Beyoğlu’nun arka sokaklarında geziniyoruz. Çok sesli, çok dilli, çok renkli ve çok kültürlü Beyoğlu’nda insanların bencilliğini ve çaresizliğini en anlamlı şekilde betimleyen kitabı soluksuz okuyacaksınız. 3- Gizem, aşk, kuşku üçgeni! Zülfü Livaneli’nin kaleme aldığı Kardeşimin Hikayesi, Binbir Gece Masalları’na adeta bir gönderme niteliği taşıyor. Ölüm, aşk, ihanet, acı ve en sonunda da hissizlik duygularının bolca işlendiği bu roman, sizi de gerçekçi kurgusunun içine çekecek. Karakterlerin başından geçen olaylar karşısında şaşkınlığa uğrarken, bilmecelerle dolu bir cinayeti çözmeye çalışmak ise oldukça heyecan verici hissettirecek. Genç bir kadın, sakin bir balıkçı kasabasında cinayete kurban gider. Olayı araştırmak için kasabaya gelen genç ve alımlı gazeteci bir kadın ile dünyadan soyutlanmış emekli inşaat mühendisinin kesişen hayatlarını konu alan kitap, mutluluk kaynağı olan bir aşkın aslında nasıl da tehlikeli bir duygu olabileceğini çarpıcı bir dille yansıtıyor. Kardeşimin Hikayesi, vaktin nasıl geçtiğini anlamayacağınız kitaplardan.