Haftaiçi eczaneler açık mı? Hafta içi eczanelerin çalışma saatleri

"Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe phaket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacka, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

26 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından beklenen genelge henüz yayınlanmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel koronavirüs tedbirlerine ilişkin şu açıklamada bulundu:

26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağını duyurdu. Muaf olanlar hariç iş yerlerinin de kapanacağı tam kapanma sürecinde eczanelerin çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Peki, tam kapanmada eczaneler açık olacak mı? Eczaneler hafta içi kaça kadar açık olacak? İşte, eczanelerin çalışma saatleri...

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde ç alışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız."

26 Nisan Kabine Toplantısı sonrası duyurulan kısıtlamalar şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz," dedi.

Üç hafta boyunca uygulanacak olan tam kapanma kararları şöyle:

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.