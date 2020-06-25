Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentinin Altında Düştü

İşsizlik maaşı başvurusunda bulunan Amerikalılar’ın sayısı son bir haftada beklenenin altında azaldı. Açılan işletmeler yeniden istihdam sağlamaya başlasa da işten çıkartmaların ikinci dalgası, iş piyasasının Corona virüsünün ardından toparlanmasının yıllar alabileceği görüşünü destekler nitelikte.

Perşembe günü gelen diğer veriler ekonominin ikinci çeyrekte Büyük Buhran’dan bu yana yaşadığı en hızlı yavaşlama dönemine girebileceği beklentilerini destekliyor.

Mayıs ayında temel üretim mallarına olan talep yeniden artsa da, bu artış Nisan ayındaki sert düşüşün yalnızca bir kısmını telafi edebildi. Mal ticareti açığında da salgının ticaret üzerindeki olumsuz etkisinin devam eden yansıması olarak geçen ay geniş artış görüldü.

Çalışma Bakanlığı’na göre işsizlik maaşı talepleri 60 bin kadar azalarak 20 Haziran’la biten haftada 1 milyon 480 bine düştü.

İşsizlik maaşı talebi Mart ayında 6 milyon 867 bin gibi rekor bir sayıya çıkmasının ardından düşüşe geçti. Ancak düşüş yavaşladı ve başvuruların sayısı 2007-2009 yılları arasındaki Büyük Resesyon döneminde görülen en yüksek sayıda işsizlik maaşı başvurularının iki katı seviyesinde.