Haftalık kirası 497 bin euro! Marmaris'e yanaştı...

Mega yat, Marmaris Limanı'ndaki küçük iskeleye yanaştırıldı. Cumaya kadar ilçede kalacağı belirtilen yata, İzmir Aliağa'dan gelecek tankerle akaryakıt ikmali yapılacağı bildirildi.

Çelik gövdeli ve alüminyum üst yapılı, içerisinde jakuzi, spa havuzu ve spor salonu da bulunan mega yatta 19 mürettebat çalışıyor.