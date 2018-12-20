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Haftalık kirası 497 bin euro! Marmaris'e yanaştı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 07:13 | Son Güncelleme

Cayman Adaları bayraklı 68,5 metre uzunluğundaki "Lady E" isimli mega yat Marmaris'e geldi.

Mega yat, Marmaris Limanı'ndaki küçük iskeleye yanaştırıldı. Cumaya kadar ilçede kalacağı belirtilen yata, İzmir Aliağa'dan gelecek tankerle akaryakıt ikmali yapılacağı bildirildi.

Haftalık kirası 497 bin euro!

Çelik gövdeli ve alüminyum üst yapılı, içerisinde jakuzi, spa havuzu ve spor salonu da bulunan mega yatta 19 mürettebat çalışıyor.
Suit odalarında 12 konuk ağırlayabilen yatın yaz aylarında haftalık kirasının 497 bin euro (yaklaşık 3.000.000 TL) olduğu iddia edildi.
İşte Marmaris Limanı'na yanaşan mega yattan kareler.
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Marmaris Marmaris Limanı Lady E Mega yat

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