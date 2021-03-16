Haftalık koronavirüs haritası yayınlandı | Bakan Koca il il artış oranlarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden 6-12 Mart Koronavirüs haritası verilerini paylaştı. Bir kez daha tedbirlerin elden bırakılmaması konusunda uyarıda bulunan Koca, illerin güncel koronavirüs vaka sayılarına dikkat çekti. Peki, hangi illerde vaka sayıları kaç oldu? İşte, 6-12 Mart Koronavirüs haritası!

6-12 MART KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

6-12 Mart tarihleri arasında İllere göre Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 olduğu açıklandı.

EN YÜKSEK VAKALRIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER HANGİLERİ?

Haftalık verilere göre 100 bin kişide en fazla Kovid-19 vakası,

Samsun'da 458.53,

Sinop'ta 345.56 ,

Giresun'da 296.84,

Balıkesir'de 257.60

Kilis'te 255.62 oranlarında görüldü.

EN DÜŞÜK VAKALARIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER HANGİLERİ?

100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller;

Siirt'te 2.11,

Şırnak'ta 4.46,

Hakkari'de 7.84,

Şanlıurfa'da 15.41

Batman'da 15.64 olarak tespit edildi.

