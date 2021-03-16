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Haftalık koronavirüs haritası yayınlandı | Bakan Koca il il artış oranlarını paylaştı

16.03.2021 01:37 | Son Güncelleme:
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Haftalık koronavirüs haritası yayınlandı | Bakan Koca il il artış oranlarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs haritasını yayınladı. İllerin vaka sayılarını gösteren haritada 6-12 Mart korornavirüs sayılarına yer verildi. Peki, İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de vaka sayıları kaç oldu? İşte, detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden 6-12 Mart Koronavirüs haritası verilerini paylaştı. Bir kez daha tedbirlerin elden bırakılmaması konusunda uyarıda bulunan Koca, illerin güncel koronavirüs vaka sayılarına dikkat çekti. Peki, hangi illerde vaka sayıları kaç oldu? İşte, 6-12 Mart Koronavirüs haritası!

6-12 MART KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

6-12 Mart tarihleri arasında İllere göre Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 olduğu açıklandı.

EN YÜKSEK VAKALRIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER HANGİLERİ?

Haftalık verilere göre 100 bin kişide en fazla Kovid-19 vakası,

Samsun'da 458.53,
Sinop'ta 345.56 ,
Giresun'da 296.84,
Balıkesir'de 257.60
Kilis'te 255.62 oranlarında görüldü.

EN DÜŞÜK VAKALARIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER HANGİLERİ?

100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller;

Siirt'te 2.11,
Şırnak'ta 4.46,
Hakkari'de 7.84,
Şanlıurfa'da 15.41
Batman'da 15.64 olarak tespit edildi.

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