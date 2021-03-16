Haftalık koronavirüs haritası yayınlandı | Bakan Koca il il artış oranlarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden 6-12 Mart Koronavirüs haritası verilerini paylaştı. Bir kez daha tedbirlerin elden bırakılmaması konusunda uyarıda bulunan Koca, illerin güncel koronavirüs vaka sayılarına dikkat çekti. Peki, hangi illerde vaka sayıları kaç oldu? İşte, 6-12 Mart Koronavirüs haritası!
6-12 MART KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI
6-12 Mart tarihleri arasında İllere göre Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 olduğu açıklandı.
EN YÜKSEK VAKALRIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER HANGİLERİ?
Haftalık verilere göre 100 bin kişide en fazla Kovid-19 vakası,
Samsun'da 458.53,
Sinop'ta 345.56 ,
Giresun'da 296.84,
Balıkesir'de 257.60
Kilis'te 255.62 oranlarında görüldü.
EN DÜŞÜK VAKALARIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER HANGİLERİ?
100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller;
Siirt'te 2.11,
Şırnak'ta 4.46,
Hakkari'de 7.84,
Şanlıurfa'da 15.41
Batman'da 15.64 olarak tespit edildi.