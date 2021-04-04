Haftalık vaka sayılarına göre Samsun 678 ile yine birinci

27 Mart- 2 Nisan arasında 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Kırklareli ve Giresun oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin her ilinde 100 bin kişide bir hafta içinde kaydedilen vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre, 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında koronavirüs vaka sayılarının en yüksek olduğu iller Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Kırklareli ve Giresun oldu.

Samsun 678'e yükseldi

Samsun'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 586'dan 678'e yükseldi. Samsun'un ardından en çok vakanın görüldüğü iller 591 ile İstanbul, 564 ile Yalova, 546 ile Çanakkale, 518 ile Kırklareli ve 503 ile Giresun oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği bilgilere göre İstanbul'un yanı sıra diğer büyük kentler Ankara ve İzmir'de vaka sayısında artış kaydedildi. Buna göre, Ankara'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı geçen hafta 184 iken bu hafta 272 oldu. İzmir'deki vaka sayısı ise geçen hafta 156 iken bu hafta 218'e yükseldi.