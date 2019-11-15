Haftanin bölgesinde 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-3 Harekâtı'na devam eden birliklerimize Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi" denildi. Açıklamada, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceği bildirildi.

