İşte bu hafta yaşananlar...

Haftanın fotoğrafları

72'inci Cannes Film Festivali çerçevesinde "Les Miserables" filminin gösterimi düzenlendi. Bazı katılımcılar, "Hastaneleri bombalamayı bırakın" pankartı açtı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )

Katar'ın başkenti Doha'da yapımı tamamlanan ve 2022 Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak AL Wakrah Stad'ın açılışı yapıldı. ( Mohammed Dabbous - Anadolu Ajansı )

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019 devam ediyor. Tatbikatta SAT komandolarının katılımıyla gemilere helikopterle serbest iniş eğitimi gerçekleştirildi. Senaryo gereği korsanların elinde bulunan gemileri SAT komandoları ele geçirdi. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )

Beşiktaş'ta, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla sanatçılar tarafından yayaları ve şöförleri bilinçlendirmek amacıyla "Hedef yolda sıfır can kaybı" adlı grafiti çalışması yapıldı. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )

Türk pop müziği sanatçısı Tarkan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye- Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde konser verdi. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin sevimli sakinleri arasında bulunan babun olarak bilinen habeş maymunları, 15 gün önce 3 yavru dünyaya getirdi. Babunlar, zaman zaman annelerinin kucağında ve sırtında geziniyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasını mağlup etmesinin 74. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'daki Zafer Parkı'nda havai fişek gösterisi yapıldı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Athena ile Aslı Gökyokuş konser verdi. ( Veysel Altun - Anadolu Ajansı )

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), dün akşam saatlerinde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ni vuran Beşşar Esed rejimi askerleri ve müttefiki İran destekli yabancı terörist grupların Halep'te konuşlu olduğu noktalara saldırılar düzenledi. ( Hişam el Homsi - Anadolu Ajansı )

Kargalar, Van-Özalp kara yolu üzerindeki Çegengöl merasında otlayan bir ineğe saldırdı. Kargaların üzerine üşüştüğü inek, bir süre sonra bulunduğu yerden kalkarak sürüye karıştı. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

Hollanda'da, Değirmenler Vakfının organize ettiği "Ulusal Değirmen Günü" bu yıl 47'nci defa düzenlendi. Etkinlik kapsamında ülke genelinde çok sayıda değirmenin kapıları halka açıldı. ( Abdullah Aşıran - Anadolu Ajansı )

Zimbabveli anneler, çocuklarını doğdukları andan yürüme çağına gelene kadar sırtlarındaki bohçalarda taşıyor. Anneler gündelik işleriyle uğraşırken bebeklerin bazıları uyuyor, bazıları da meraklı gözlerle etrafı izliyor. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )

İsrail, Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da ibadet ederek geçirmek isteyen 40 yaşın altındaki erkeklerin geçişlerine izin vermedi. Giriş engelinin ardından bazı Filistinli gençler, Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram beldesindeki ayrım duvarını tırmanarak Kudüs'e geçmeye çalıştı. ( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )

Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali'nin başkenti Bamako'da bütün zorluklara rağmen hayat devam ediyor. Kalapo Kur'an Okulu'nda çocuklar, tahta tabletlere sureler ve dualar yazıyor. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )

Eski Cami, Vakıf Haftası kutlamaları kapsamında çiçeklerle süslendi. Osmanlı padişahlarından II. Ahmed ve II. Mustafa'ya kılıç kuşanma törenlerinin yapıldığı Eski Cami'nin içine, cam vazolara yerleştirilen rengarenk çiçekler konuldu. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde "Vakıf tarafından camiye bakan mütevellisi vasıtasıyla mevsiminde bütün cemaat safları arasına çiçeklerle nice vazolar konulup caminin içi ve dışı nurlanır ve kokulanır." şeklinde bahsedilen gelenek, Vakıf Haftası'nda bu yıl da sürdürüldü. ( Salih Baran - Anadolu Ajansı )

Türkiye'nin en büyük işletmeleri arasında yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde özenle yetiştirilen ivesi ırkı koyunlar, sıcak havadan etkilenmemeleri ve daha iyi gelişmeleri için yünleri kırkıldıktan sonra ilaçlı suda yıkanarak, meraya çıkarılıyor. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )

Ankaralı "yumurta kabuğu oyma sanatkarı" Hamit Hayran'ın, Allah ve Hazreti Muhammed lafızlarını, Hazreti Mevlana, Mustafa Kemal Atatürk ve Ömer Halisdemir portrelerini işlediği eserleri ilgi görüyor. ( Mustafa Bikeç - Anadolu Ajansı )

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı anısına İstanbul'dan Samsun'a kano ile yola çıkan ekip, Kastamonu'nun Abana ilçesine ulaştı. ( Semih Yüksel - Anadolu Ajansı )

Hatay'da bir at çiftliğinde bulunan bin 200 kilogramlık shire cinsi at görenleri şaşırtıyor. Yaklaşık 3 ay önce İstanbul'dan satın alınarak Hatay'a getirilen "Thor" isimli gösteri atı, büyüklüğü ile ilgi topluyor. Çiftlikte kısa gösterilere çıkan 9 yaşındaki Thor, bakıcıları tarafından özenle bakılıyor. ( Cem Genco - Anadolu Ajansı )

Ordu'da doğanın eşsiz güzelliklerini yansıtan yaylalardaki yollarda yüksekliği yer yer 10 metreyi bulan kar kütleleri temizleniyor. ( Eyüp Elevli - Anadolu Ajansı )

Hindistan yönetimindeki Keşmir'in Srinagar kentindeki Müslümanlar ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı. Namaz sonrası Hindistan yönetimini protesto eden bir grup ile güvenlik güçleri arasında çatışma.

İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan Mutua Madrid Open Tenis Turnuvası'nın WTA kadınlar yarı final maçında Romanyalı tenisçi Simona Halep (fotoğrafta) ile İsviçreli tenisçi Belinda Bencic, Caja Magica'da karşılaştı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019 devam ediyor. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )

Spor Toto Süper Ligi 32. haftasında Antalyaspor ile Bursaspor, Antalya Stadı’nda karşılaştı. Bursasporlu futbolcular galibiyet sevinci yaşadı. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin göstericilere müdahale etmesi üzerine bazı Filistinliler, taş atarak karşılık verdi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Milli Savunma Üniversitesi, Hava Harp Okulu Komutanlığı ve diğer askeri eğitim kurumların tanıtılması, gençlerin havacılığa olan ilgi ile merakının artırılması ve yıl boyunca büyük özveriyle çalışan harbiyelilerin moral ve motivasyonu için düzenlenen Genç Kartallar Haftası kapsamında Hava Harp Okulu'nun Yeşilyurt'taki yerleşkesinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, T41D eğitim uçağı pasaj geçişi gerçekleştirdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Van'da uzun geçen kışın ardından havaların ısınmasıyla birlikte besiciler, sürülerini yaylalara çıkarmaya başladı. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan Mutua Madrid Open Tenis Turnuvası'nın ATP Masters 1000 Açık erkekler yarı final maçında, İspanyol tenisçi Rafael Nadal (fotoğrafta) ile Yunanlı tenisçi Stefanos Tsitsipas, Caja Magica'da karşılaştı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan Mutua Madrid Open Tenis Turnuvası'nın WTA kadınlar final maçında Romanyalı tenisçi Simona Halep (fotoğrafta) ile Hollandalı tenisçi Kiki Bertens, Caja Magica'da karşılaştı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 7 yaşındayken traktörün devrilmesiyle meydana gelen kaza nedeniyle engelli hale gelen Mevlüt Ekşi (55), hayat mücadelesinde engel tanımıyor. Eğitimine dışarıdan devam eden Ekşi, 18 yaşından sonra ise pazarlarda esnaflık ve market işletti. Ekşi, marketini kapattıktan sonra almaya başladığı engelli maaşıyla yetinmeyerek sahillerde balon satarak eşine ve 11 yaşındaki oğluna bakıyor. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )

Doğa ile tarihin eşsiz uyumunun bir araya geldiği Kapadokya'da, ören yerlerini, doğa harikası peribacalarını ve vadileri görmek isteyen turistler için havalanan sıcak hava balonları, gökyüzünde görsel şölen oluşturuyor. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı)

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Evkur Yeni Malatyasporlu Ömer Şişmanoğlu (sağda), ile Mina (solda) gol sevinci yaşadı. ( Orhan Yoldaş - Anadolu Ajansı )

Somali’de 21 yıl süren iç savaşın harabeye çevirdiği başkent Mogadişu ve diğer kentlerde hayat, zorlu koşullara rağmen sürüyor. Kenya, Etiyopya ve Somalililerden oluşan 9 bin kişinin yaşadığı mülteci kamplarında ise aşırı sıcaklar nedeniyle zor günler yaşanıyor. Kampta elektrik, su ve gıda sıkıntısı bulunuyor. ( Cem Genco - Anadolu Ajansı )

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Caja Magica'da yapılan Mutua Madrid Open Tenis Turnuvası'nın ATP Masters 1000 Açık erkekler final maçında Yunanlı tenisçi Stefanos Tsitsipas'i yenen Sırp tenisçi Novak Djokovic (fotoğrafta), turnuvanın birincisi oldu. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarında Refah kentindeki evleri tamamen yıkılan Filistinli Zurub ailesi, evlerinin yakınında kurdukları iftar sofrasında oruçlarını açtı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, kupasını aldı. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 6 aydır kapalı olan Çavuştepe yolunda, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşım sağlanmaya başlandı. ( Yahya Sezgin - Anadolu Ajansı )

New York'un simge yapılarından 102 katlı Empire State Binası'na çıkma koşusu Türk Hava Yollarının (THY) sponsorluğunda yapıldı. Bu yıl 42. kez düzenlenen ve THY'nin ikinci kez sponsorluğunu üstlendiği yarışta, yaklaşık 200 atlet bin 1,576 basamak çıkarak Empire State Binası'nın 86. katındaki gözlem kulesinde bulunan bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı. Avustrlyalı Suzy Walsham (fotoğrafta), kadınlar yarışını birinci sırada bitirdi. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı )

Somali ile Etiyopya arasındaki Cubba nehri, aşırı sıcaklar nedeniyle zor günler geçiren bölge halkı için adeta can damarı niteliği taşıyor. Mogadişu'nun güneyindeki Gedo bölgesinde bulunan Doolow kasabası yakınlarındaki Cubba nehri, aynı zamanda Etiyopya ile bölge halkını da birbirine bağlıyor. Kenya, Etiyopya ve Somalililerden oluşan mülteci kamplarında yaşayanlar, hem kendileri hem de hayvanları için nehre akın ediyor. Günlük yaklaşık 5 bin kişinin su almaya geldiği Cubba nehrinde zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor. ( Cem Genco - Anadolu Ajansı )

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 17. yüzyılda inşa edilen mevlevihanede, asırlardır tasavvuf öğretisi hayat buluyor. Çile çıkarılan, derviş yetiştirilen 15 Mevlevi asitanesi arasında bulunan Gelibolu Mevlevihanesi'nde her ay sema programları düzenleniyor. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

Şanlıurfa'da kıl çadırlarda yaşayıp hayvanları için sürekli yer değiştiren ve bölgede havaların ısınmasıyla 1919 rakımlı Karacadağ bölgesine giden göçerler, yoğun ve yorucu mesailerine rağmen ramazan ayında oruçlarını tutmaya çalışıyor. Küçük yaşlarına rağmen ailelerine yardımcı olan çocuklar ise fırsat buldukça yaşıtlarıyla oyunlar oynayarak vakit geçirmeye çalışıyor. Çocuklardan Zehra Arak, oğlak ve kuzularla ilgileniyor. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, gün batımı sırasında bir at ve sahibinin oluşan silüeti güzel görüntü oluşturdu. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )

Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde dünya 2'ncisi ve Avrupa Şampiyonu Milli Ampute Futbol Takımı ile Samsun protokolü maç yaptı. ( Recep Bilek - Anadolu Ajansı )

Galatasaray, Sivas'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 yenerek kupayı kazandı. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, ramazan dolayısıyla Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ziyarete açıldı. Ziyarete gelenler Hz. Muhammed'e ait Sakal-ı Şerifi de görebilecek. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Afrika kıtasının güneyinde yer alan ve halkın gelir kaynağını tarım, madencilik ve imalat sektörünün oluşturduğu Zimbabve'nin başkenti Harare çevresindeki köylerde, zorlu yaşam şartlarına rağmen hayat devam ediyor. Zimbabveli çocuklar, okuldan arta kalan zamanlarını oynayarak geçiriyor. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )