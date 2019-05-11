İşte geçtiğimiz haftaya damga vuran kareler...

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Galatasaray - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında, Galatasaray ile Beşiktaş Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Galatasarayl Teknik Direktörü Fatih Terim (sol 3) bir pozisyonda sakatlanan Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz'ı izledi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

Tarihi ilçe Eğil'de geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlattı Kadim kent Diyarbakır'ın doğal güzellikleri ve inanç turizmiyle öne çıkan ilçesi Eğil, gece etkili olan yağış sırasında, yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı. ( Hamdullah Zengin - Anadolu Ajansı )

Tarihi ilçe Eğil'de geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlattı Kadim kent Diyarbakır'ın doğal güzellikleri ve inanç turizmiyle öne çıkan ilçesi Eğil, gece etkili olan yağış sırasında, yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı. ( Hamdullah Zengin - Anadolu Ajansı )

Irak'ın bin yıllık tarihi Melviye minaresi çökmek üzere Irak'ta, iç savaş ve terör olayları gibi gerekçelerle restorasyonu ihmal edilen bin yıldan daha eski Mütevekkiliye Camisi'nin "Melviye minaresi" yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Tarihçilerin, Abbasiler döneminin en güzel minaresi olarak nitelendirdiği eserin, Samarra kentinin batısında 848-852 yıllarında inşa edildiği tahmin ediliyor. Irak'ın sembol tarihi eserlerinden olan Melviye minaresi, kendine has mimari tarzıyla İslam dünyasında ayrı bir yere sahip. ( Ayman Yaqoob - Anadolu Ajansı )

Sudan'daki gösteriler Sudan'da Muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri’nin çağrısıyla başkent Hartum'daki ordunun genel karargahı önünde toplanan binlerce Sudanlı, askeri geçiş konseyinin yönetimi sivillere devretmesi talebiyle gösteri düzenledi. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yavru heyecanı Bursa Hayvanat Bahçesi'nde, halka kuyruklu lemur ve dev karıncayiyenin yavrulamasıyla nüfus arttı. Özellikle ilkbahar, yaz aylarında büyük ilgi gören ve yaklaşık 130 türden bin 500 civarında canlının bulunduğu hayvanat bahçesinde lemur ve dev karıncayiyen doğum yaptı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Edirne'de "Kakava ateşi" yandı Edirne'de Kakava - Hıdırellez Şenliği, Kakava ateşinin yakılmasıyla başladı. Törenin yapılacağı Sarayiçi'ni saatler önce dolduran Edirneliler, davul zurna eşliğinde renkli kıyafetleriyle dans etti. Vatandaşlar ateşin üzerinden atladı. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )

Maden ocağında ilk sahur Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kömür ocaklarında çalışan işçiler yerin metrelerce altında ilk sahurlarını gerçekleştirdi. Yanlarında getirdikleri domates, salatalık, biber, peynir, zeytin, konserve ve ekmeği ocak içinde kömürden kararmış elleriyle yiyen işçiler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti. ( Ferdi Akıllı - Anadolu Ajansı )

Konyaaltı Plajı'nda 30 bin kişi kitap okudu Antalya'da Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Sahile gidiyorum, kitaba dalıyorum" projesi kapsamında 30 bin öğrenci ve velisi Konyaaltı Plajı'nda birlikte kitap okudu. Sahilde oturarak "Oku" koreografisi yapan öğrenciler yaklaşık 2 saat süreyle kitap okudu. ( Bekir Bektaş - Anadolu Ajansı )

İzmir Kuş Cenneti'nde 20 bin flamingo kuluçkaya yattı İzmir Kuş Cenneti'nde yer alan dünyanın en büyük yapay üreme adasında yaklaşık 20 bin flamingo kuluçkaya yattı. Flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olan İzmir Kuş Cenneti'nde (Gediz Deltası), doğal kuluçka adasının dalga erozyonuyla erimesi nedeniyle 2012 yılında yaklaşık 6,5 dönüm alanda yapay kuluçka adası oluşturuldu. Dünyanın en büyük yapay kuluçka adası olarak gösterilen bölge şu anda yavrulama dönemine geçen flamingoları misafir ediyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

İsrail ordusu AA ofisinin de bulunduğu binayı vurdu İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi. İsrail savaş uçakları, en az 5 roketle düzenlediği hava saldırısı sonucu bina tamamen yıkıldı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

"2019 Türkiye Trial Şampiyonası" başladı Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen "2019 Türkiye Trial Şampiyonası" Bursa'da başladı. Nilüfer Fadıllı Yamaç Paraşütü Tesisleri'nde belirlenen parkurlarda start verilen ve dört ayaktan oluşan şampiyonanın Bursa bölümünün ilk gününde sporcular, çamur ve derin engel çukurları, kayalıklar ve lastik engellerden oluşan parkurda mücadele etti. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

Kolombiya'daki çatışmaların kurbanı, 2020 Paralimpik Olimpiyatları'na hazırlanıyor Kolombiya'nın Cundinamarca kentinde yaşayan 36 yaşındaki Juan Jose Florian (Mochoman), Kolombiya Ulusal Ordusu üyesiyken 2011 yılının Temmuz ayında ülkede yaşanan çatışmalarda meydana gelen bir patlamanın ardından iki elini, sağ bacağını ve sağ gözünü kaybederek 12 gün komada yaşam mücadelesi verdi. Hayata yeniden tutunan Juan Jose, Tokyo'da gerçekleştirilecek 2020 Paralimpik Olimpiyatları'na hazırlanmak üzere pedal çevirmeye başladı. Jose, 12 Mayıs'ta Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından, Belçika'da yapılacak olan C1 kategorisindeki (Maksimum sakatlık, ağır hareket kabiliyetine sahip sporcular) elemelere katılacak. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )

İzmir'de 10 bin kişi, koşamayanlar için koştu Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Wings for Life World Run"ın Türkiye ayağı, yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla İzmir'de gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanındaki 12 noktada aynı anda yapılan koşunun startı, Kültürpark Lozan Kapısı'ndan verildi. Birçok yaş grubundan katılımcıların yer aldığı koşu, Çiğli-Menemen ve Foça istikametine doğru devam etti. ( Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Konyalıları büyüledi Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Konya'da gösteri uçuşu yaptı. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )

Muş Ovası'nda ağaçların suya yansıyan güzelliği Muş Ovası'nda ağaçların yağmur nedeniyle biriken suya yansıması güzel görüntüler oluşturdu. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı )

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hatay'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hatay'daSt. Pierre Kilisesi ile Hatay Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti. Stoltenberg, (sağda), kilise rehberi Kasım Yurttaş'tan (solda), bilgi aldı. ( Cem Genco - Anadolu Ajansı )

Mali'de günlük yaşam Yoksulluğun ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu Mali'nin başkenti Bamako'da bir ailenin kadınları evlerinin avlusunda akşam yemeği için hazırlık yaparken. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )

Karya kralının mezarına özel koruma Muğla'nın Milas ilçesinde arkeoloji tarihi açısından son 100 yılda bulunan en önemli tarihi eserler arasında gösterilen mezar odası ve duvar resimlerinin de bulunduğu Uzunyuva Anıt Mezarı Arkeopark Alanı, yürütülen çalışmalarla ayağa kaldırılarak turizme kazandırıldı. Uzunyuva Anıt Mezarı Arkeopark Alanı'na gelen ziyaretçiler, mozaik tabanlı tarihi Roma villasını ve sarnıç yapısını da gezebiliyor. ( Volkan Yıldız - Anadolu Ajansı )

Sivas'ta su borusu patladı, iş yerlerini su bastı Sivas'ta ana şebeke su borusunun patlaması sonucu çok sayıda iş yerini su bastı. ( Halife Yalçınkaya - Anadolu Ajansı )

Gazze'de cenaze töreni İsrail'in dün Gazze'nin Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu belirtilen bölgeye düzenlediği hava saldırısında şehit edilen Filistinli Abdullah Ebu Melluh (33) için Gazze'nin en-Nasirat Mülteci Kampı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Kassam Tugayları mensubu silahlı kişiler de yer aldı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Gazzeli ailelere yemek yardımı İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentinde yaşayan bir grup hayırsever, Ramazan ayı dolayısıyla iftar öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıttı. Özellikle çocuklar, dağıtılan yemekten alabilmek için sıraya girdiler. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

Bazda Mağaraları ziyaretçilerini bekliyor UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Şanlıurfa'nın tarihi Harran ilçesi sınırlarındaki yaklaşık 2 bin yıllık Bazda Mağaraları, görüntüsü ve gizemli tarihiyle turizme kazandırılmayı bekliyor. Kerpiç evlerde yaşamaya devam eden yöre halkı, 2010 yılında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen mağaraların yürütülecek çalışmalarla turizme önemli katkı sunacağına ve bu sayede insanlara iş olanağı oluşturacağına inanıyor. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )