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Haftanın Karikatürü

20.01.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serkan Altuniğne bu hafta DW Türkçe için çizdiği karikatürde, Sezen Aksu'ya yönelik eleştirilerden yola çıkarak, Türkiye'de sanat özgürlüğünü ele aldı.

Haftanın Karikatürü

© Deutsche Welle Türkçe

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