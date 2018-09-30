Haftanın tarihine bakış

Özellikle coğrafya alanında yazdığı "Cihannüma" adlı eseriyle bu alanda çığır açan Osmanlı bilgini Katip Çelebi, 6 Ekim 1657'de vefat etti.

Doğu ve Batı bilimlerinin sentezini en iyi yapan Türk bilim insanlarından Katip Çelebi, 1609'da İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mustafa olan Katip Çelebi, aldığı eğitimin ardından Anadolu Muhasebesi Kalemi'ne girdi ve IV. Murad döneminde bir sefere katip olarak katıldı.

Tarih, coğrafya ve astronomiye yakın ilgisi olan Katip Çelebi, bu alanlarda önemli eserler yazdı. Tarihle ilgili "Fezleke" adlı eserinin yanı sıra coğrafya alanında Cihannüma ile Osmanlı Devleti'nde bu konuda çığır açtı. Katip Çelebi'nin en ünlü eseri "Keşfü'z-Zünun an Esamü'l-Kütübi ve'l-Fünun" ise Batı'da büyük yankı buldu. Katip Çelebi'nin bibliyografya sözlüğü niteliğindeki eserinde 14 bin 500 kitap ve risalenin adı ile yazarı alfabetik düzende yer aldı.

Katip Çelebi, 6 Ekim 1657'de İstanbul'da yaşamını yitirdi.

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- Belli başlı öteki olaylar

1 Ekim

1730- Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa, Patrona Halil İsyanı'nı çıkaranların istekleri doğrultusunda Padişah III. Ahmet tarafından boğduruldu.