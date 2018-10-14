Haftanın tarihine bakış

Cumhurbaşkanının beş yıllığına halk tarafından seçilmesini, milletvekili seçimlerinin dört yılda bir yapılmasını öngören anayasa değişikliği 21 Ekim 2007'deki halk oylamasında yüzde 68,95'lik "evet" oyuyla kabul edildi.
5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 21 Ekim 2007'de halk oyuna sunuldu. Cumhurbaşkanının halk tarafından 5 yıllığına ve en fazla iki defa seçilebilmesini, milletvekili seçimlerinin 5 yıl yerine 4 yılda bir yapılmasını ve TBMM toplantı yeter sayısının 184 olmasını öngören düzenleme için Yüksek Seçim Kurulu 28 milyon 813 bin 185 seçmenin oy kullandığını açıkladı.
Geçerli oyların 19 milyon 410 bin 813'ü "Evet", 8 milyon 750 bin 511'i "Hayır" çıktı. Böylelikle, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini de öngören anayasa değişikliği paketi Türk halkı tarafından kabul edildi. Halk oylamasına katılım oranı yüzde 67,54 oldu.
- Fotokopi makinesi icat edildi
Kopyalama teknolojisinin öncüsü sayılan fotokopi makinesi, 78 yıl önce Amerikalı fizikçi Chester Floyd Carlson tarafından icat edildi.
Carlson, tescil ofisinde asistan olarak çalıştığı sırada sürekli belge çoğaltmaya ihtiyaç duyuyordu. O dönemde belgeler ya elle yazılarak ya da fotoğrafı çekilerek çoğaltılıyordu.
Carlson, bu konuya yoğunlaşarak elektrik ışığına maruz kalan nesnelerin görüntülerini yansıttıklarını keşfetti. Otomatik fotokopi makinesinin geliştirilmesi ise uzun yıllar aldı.
Fotokopi makinesinin icadı, bugün ev ve iş yerlerinde kullanılan yazıcı, faks, tarayıcı ve dijital baskı sistemlerinin ortaya çıkmasına da temel oluşturdu.
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- Belli başlı öteki olaylar
15 Ekim
1917- Fransızlarca tutuklanan ve Alman gizli servisine bilgi verdiğini kabul eden Hollandalı dansçı Mata Hari (Margaretha Geertruida), askeri mahkemece yargılandıktan sonra kurşuna dizildi.
1927- Gazi Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'nda ''Büyük Nutuk''u okumaya başladı.
1928- Almanya'dan hareket eden dünyanın en büyük hava gemisi Graf Zeppelin, Amerika'da New Jersey'e ulaştı. Uçuş 111 saat sürdü.
1934- Mao Zedung'a bağlı yüz bin kişilik birlik, Çin'in güneydoğusundan kuzeydoğusuna kadar sürecek 10 bin kilometrelik ''Büyük Yürüyüş''e başladı.
1937- Yeni harflerle basılan ilk kağıt paralar tedavüle çıktı. Üzerinde Atatürk'ün resmi bulunan 100 liralık banknotlar 1942'de tedavülden kaldırıldı.
1958- Şair Asaf Halet Çelebi, 51 yaşında öldü.
1961- Uluslararası Af Örgütü Londra'da kuruldu.
1961- Yeni anayasaya göre Meclis ve Senato seçimleri yapıldı.
1964- Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev, Karadeniz kıyısında tatildeyken görevden alındı. Yerini Leonid Brejnev aldı. Aleksey Kosigin başbakan oldu.
1993- Nobel Barış Ödülü, Nelson Mandela ve Frederik de Klerk'e verildi.
2006- Eski çalışma bakanlarından Prof. Dr. Cahit Talas vefat etti.
2007- Nobel Ekonomi Ödülü, ekonomistlerin piyasaların iyi işlediği durumları iyi işlemediği durumlardan ayırt etmesini sağlayan mekanizma tasarım kuramını ortaya atan ve geliştiren ABD'li üç ekonomist Leonid Hurwicz, Eric Maskin ve Roger Myerson'a verildi.
2008- Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca, İstanbul'da vefat etti.
2013- Filipinler'in orta kesiminde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi öldü, 291 kişi yaralandı.
2015 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları hakkındaki açıklamaları nedeniyle İsviçre'de ceza alması konusunda verilen ihlal kararıyla ilgili bu ülkenin yaptığı itiraz başvurusunu reddetti.
2016- TOKİ öncülüğünde Ataşehir'de hayata geçirilen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde kamu ayağındaki ilk temel atıldı.
2016- ABD Ulaştırma Bakanlığı, bataryası alev aldığı tespit edilen Samsung'un Galaxy Note 7 model akıllı telefonlarının uçaklara alınmasını yasakladı.
2017- Kırgızistan'da cumhurbaşkanı seçimlerini Sosyal Demokrat Parti'nin adayı Sooronbay Ceenbekov kazandı.
16 Ekim
1793- Fransa Kraliçesi Marie Antoinette giyotinle idam edildi.
1924- Topkapı Sarayı müze olarak ziyarete açıldı.
1940- Varşova gettosu Nazi SS birlikleri tarafından kuruldu.
1964- Çin, ilk atom bombasını patlatarak dünyanın dördüncü nükleer gücü oldu.
1966- Türkiye-Sovyetler Birliği milli futbol karşılaşmasını Türkiye 2-0 kazandı.
1970- Enver Sedat, Mısır Devlet Başkanı oldu.
1981- Isparta Cezaevinden izinli çıkan Yılmaz Güney'in yurt dışına kaçtığı anlaşıldı.
1990- Sovyetler Birliği Cumhurbaşkanı Mihail Gorbaçov, ''serbest piyasa ekonomisi''ne geçileceğini açıkladı.
1994- Türk asıllı Alman vatandaşları Leyla Onur ile Cem Özdemir, Almanya parlamentosuna milletvekili seçildi.
2003- Mustafa Kemal portreleriyle tanınan ressam Avni Arbaş, 84 yaşında İzmir'de öldü.
2004- MKE'ye bağlı Çankırı Silah Fabrikasında Türkiye'nin ilk bomba atar silahı üretilmeye başlandı.
2007- TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, TBMM Genel Kurulunda, 34 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın milletvekili olarak Meclisi yönetti.
2007- Brezilyalı ve Arjantinli paleontologlar, Arjantin'in Patagonya bölgesinde, 88 milyon yıl önce yaşamış 32 ile 34 metre boyunda şimdiye kadar bilinmeyen bir türde dev bir otobur dinozorun fosilini bulduklarını açıkladı.
2013- Güney Asya ülkelerinden Laos'ta iç hatlar seferini yapan bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 44 kişi öldü.
2015 - Asrın Projesi olarak ifade edilen KKTC'nin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak "KKTC Su Temin Projesi"nin açılışı Mersin'in Anamur ilçesinde yapıldı.
2015 - Türk sinemasında birçok önemli filme imza atan Memduh Ün, 95 yaşında hayatını kaybetti.
2015- Türkiye'nin 7. haberleşme uydusu Türksat 4B, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla uzaya gönderildi.
2016- Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine yönelik operasyon sırasında yakalanacağını anlayan terörist, kendini patlattı. Olayda 3 polis şehit oldu, 4'ü Suriye uyruklu 8 kişi yaralandı.
2016- Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki 11. ayağını kazanırken, en yakın takipçisi Randy Krummenacher'in yarış dışı kalmasıyla şampiyonluğunu ilan etti.
2017- Irak merkezi hükümetine bağlı güvenlik güçleri Kerkük'teki askeri üs ve petrol kuyularını almak üzere başlattığı operasyonla Kerkük'ün tamamını kontrol altına aldı.
2017- Bilim adamları iki nötron yıldızının çarpışmasıyla oluşan katalizmik patlamada uzaya altın ve gümüş gibi değerli metallerin yayıldığını tespit etti.
17 Ekim
1448- II. Kosova Savaşı başladı.
1849- Polonyalı besteci ve piyanist Frederick Chopin öldü.
1929- Nadir Han, Afganistan Kralı oldu.
1933- Albert Einstein, Nazi Almanyası'ndan göçmen olarak Amerika'ya geldi.
1938- Hastalığı iyice artan ve karın bölgesinde su toplanmaya başlayan Mustafa Kemal Atatürk, ilk ağır komaya girdi. Atatürk'e konulan teşhis sirozdu. Atatürk'ün sağlığıyla ilgili ilk ''Resmi Tebliğ'' de bu tarihte yayımlandı.
1945- Juan Peron, Arjantin Devlet Başkanı oldu.
1950- Kore'ye giden ilk Türk birliği, Pusan Limanı'nda sevgi gösterileriyle karşılandı.
1951- Türkiye'nin NATO'ya katılmasıyla ilgili protokol Londra'da imzalandı.
1956- Türkiye ilk şeker ihracatını gerçekleştirdi.
1961- Paris polisi çok sayıda Cezayirli göstericiyi öldürdü ve bazılarını Sen Nehri'ne attı.
1962- Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, siyasi Af Kanunu'nu imzaladı. 258 Yassıada hükümlüsünün tahliyesine başlandı.
1972- Türkiye İşçi Partisi davası sonuçlandı, 21 sanığa ağır hapis cezası verildi. Genel Başkan Behice Boran 15 yıla mahkum edildi.
1975- BM, siyonizmin "ırkçılığın bir biçimi" olduğu kararını aldı.
2007- Avrupa Konseyi, Abdullah Oğuz'un yönettiği, Zülfü Livaneli'nin romanından uyarlanan ''Mutluluk'' filmini ''İnsan Hakları Ödülü''ne layık gördü.
2008- Türkiye, Batı Avrupa Bölgesinden aday olduğu 2009-2010 dönemi BM Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliği seçimlerinde, Batı Avrupa grubunda 1. turda üçte iki çoğunluğu alarak 151 oyla BMGK'nin geçici üyesi oldu.
2013- BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Nijerya, Çad, Litvanya, Suudi Arabistan ve Şili, BM Güvenlik Konseyi'nin 2014-2015 dönemi geçici üyeleri olarak seçildi.
2015- Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Türksat 4B uydusundan ilk sinyal, Türkiye saatiyle 09.01'de İtalya'nın Fucino yer istasyonundan alındı.
2016- Irak Başbakanı Haydar el-İbadi Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını açıkladı. Peşmerge güçleri, Hazır Cephesi'nde 7 köyü örgütten geri aldı.
2017- 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2017) BAE Takımı Emirates'in İtalyan bisikletçisi Diego Ulissi kazandı.
2017- Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'de DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Rakka'nın tamamını ABD destekli operasyonla ele geçirdi.
18 Ekim
1867- ABD, Alaska'yı Rusya'dan alarak topraklarına kattı.
1892- Chicago ve New York arasında ilk uzun telefon hattı açıldı.
1912- Trablusgarp Savaşı'nı sona erdiren Uşi Antlaşması imzalandı.
1920- Türkiye Komünist Fırkası, Ankara'da resmen kuruldu.
1931- Bilim adamı Edison 84 yaşında öldü.
1949- Şair Enis Behiç Koryürek 58 yaşında vefat etti.
1959- III. Akdeniz Oyunları Beyrut'ta yapıldı. Türkiye serbest güreş milli takımı 8 sıklette birinci oldu.
1968- Dünya Olimpiyat Komitesi, iki siyah atleti (Tommie Smith, John Carlos) madalya töreni sırasında ''Kara Güç'' selamı verdikleri gerekçesiyle cezalandırdı.
1996- Gazeteci yazar Kemalettin Tuğcu İstanbul'da öldü.
2004- Türkiye'nin ilk kadın doğum uzmanı Dr. Pakize Tarzi 94 yaşında öldü. Türkiye'deki ilk özel kadın doğum kliniğinin kurucusu olan Tarzi, ''Boğazı yüzerek geçen ilk kadın unvanını'' da taşıyordu.
2006- Türksat AŞ, Türksat 1B uydusunun ömrünün bittiğini ve uzay çöplüğüne gönderildiğini açıkladı.
2007- Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile eşi Cecilia Sarkozy boşandı. Sarkozy, Fransa tarihinde görevi sırasında boşanan ilk cumhurbaşkanı oldu.
2007- İngiliz sinema oyuncusu Deborah Kerr 86 yaşında öldü.
2011- Türkiye'nin uzaya fırlattığı ilk milli yer gözlem uydusu RASAT'ın, dünyanın dört bir tarafından çektiği ilk görüntüler, TÜBİTAK'ın yer istasyonundan başarıyla indirilmeye başlandı.
2015- "Ankaralı Namık" ismiyle tanınan şarkıcı Namık Uğurlu oturduğu evin balkonundan düşerek 39 yaşında hayatını kaybetti.
2016- FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Başkentte konuşlu olduğu filo lağvedilen Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi SOLOTÜRK, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın emriyle Konya'ya taşındı.
2017- Kanada'nın Quebec eyaletinde kadınların otobüsler dahil kamu alanlarında peçe takmaları yasaklandı.
19 Ekim
1448- Osmanlı Sultanı II. Murat, Kosova Zaferi'ni kazandı.
1745- Güliver'in yazarı Jonathan Swift, İrlanda'da öldü.
1781- Amerikan Bağımsızlık Savaşı, İngiliz güçlerinin George Washington'a teslim olmalarıyla bitti.
1782- Lord Cornwall'in denetimindeki Amerikan ordusunun Yorktown ve Virginia'ya girmesiyle Amerikan Devrimi sona erdi.
1872- Dünyanın en büyük altın külçesi (215 kilogram) Avustralya New South Wales'te bulundu.
1934- Mübadele Komisyonu görevini tamamladı.
1934- Turhal Şeker Fabrikası açıldı.
1951- İngiliz askerleri, Süveyş Kanalı'nı ele geçirdi.
1960- 6-7 Eylül Olayları ile ilgili dava başladı.
1962- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kabul edildi.
1988- İngiltere, IRA mensuplarıyla yapılan röportajların yayımlanmasını yasakladı.
2003- Bosna Hersek'in eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, Saraybosna'da vefat etti.
2006- Türkiye, Lübnan'a asker gönderdi. Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) harekatına katılacak Türk Birlik ve unsurlarının bulunduğu gemiler, Mersin'de düzenlenen törenle uğurlandı.
2006- Anadolu Ajansı Hukuk Müşaviri ve Türkiye Barolar Birliğinin eski başkanlarından Teoman Evren vefat etti.
2009- Irak'taki Kandil ve Mahmur bölgelerinden gelen, aralarında terör örgütü PKK mensuplarının da bulunduğu 34 kişilik grup, Habur Gümrük Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
2011- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen çatışmada 24 asker şehit oldu, 18 asker yaralandı.
2013- Azerbaycan'da 9 Ekim'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 84,54 oy alan İlham Aliyev, yemin ederek göreve başladı.
2013- Milli sporcu Derya Can, Kaş'ta "paletsiz ip destekli 70 metre" dalışında 71 metreye inerek dünya rekoru kırdı.
2013- Lübnan'da kaçırılan Türk pilotlar Murat Akpınar ile Murat Ağca, 71 gün sonra özgürlüklerine kavuştu. Türk pilotlar İstanbul'a geldi.
2016- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yoğun girişimiyle İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 43. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda FETÖ, terör örgütü ilan edildi.
20 Ekim
1827- İngiliz, Fransız, Rus birleşik filosu, Yunanistan açıklarında Navarin'de Osmanlı donanmasını tahrip etti.
1921- TBMM ile Fransa hükümetleri arasında ''Ankara Anlaşması'' imzalandı. Fransa adına Franklin Bouillon'un sürdürdüğü görüşmeler sonrasında, Fransa işgal ettiği Anadolu topraklarından çekildi.
1935- Çin'de Milliyetçi hükümete karşı başlatılan ve bir yıl süren 6 bin millik Uzun Yürüyüş sona erdi. Mao önderliğindeki Birinci Öncü Ordu Yenan'a girdi.
1942- Ekmek karneye bağlandı. Karneler dağıtılmaya başlandı.
1945- Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan, Filistin topraklarında devlet kurmak isteyen Yahudilere karşı Arap Cemiyetini kurdu.
1949- ''Minik Vali'' olarak tanınan Ordinaryüs Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay, İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığı görevine başladı.
1959- III. Akdeniz Oyunları Beyrut'ta yapıldı. 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Türk Grekoromen Milli Takımı şampiyon oldu.
1968- ABD'nin öldürülen başkanlarından John Kennedy'nin eşi Jacqueline, Yunanlı armatör Arstotle Onassis ile evlendi.
1977- Besteci Ferit Tüzün 48 yaşında öldü.
1978- Ordinaryüs Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu öldürüldü. Karafakioğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Dekanlığı görevini yürütüyordu.
1980- Yunanistan, NATO askeri kanadına yeniden girdi.
2004- Türk tiyatrosunun ''Arap Bacı''sı (Bacı Kalfa) usta sanatçı Tevfik Gelenbe 73 yaşında öldü.
2008- ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında haklarında dava açılan emekli Tuğgeneral Veli Küçük, İP Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Başyazarı İlhan Selçuk ile eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 46'sı tutuklu 86 sanığın yargılanmasına başlandı.
2011- Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin UGK askerleri ile kendisine bağlı birlikler arasındaki çapraz ateşte başından vurularak öldüğü açıklandı.
2013- FIM Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki son yarışını, İngiliz Sam Lowes kazanıp dünya şampiyonu olurken, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ise sezonu ikinci bitirdi.
2016- Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla PKK/PYD'nın yeni kontrol altına aldığı bölgedeki 18 hedefe 26 bomba atıldı, terör örgütü tarafından karargah, toplanma, barınma alanı ve silah/mühimmat deposu olarak kullanılan 9 bina, bir zırhlı araç, ikisi silahlı 4 araç imha edildi. Harekat sonucunda 160-200 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.
2016- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından ByLock programına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, programın yazılımcısı olduğu belirlenen İhsan T. gözaltına alındı. Eski TÜBİTAK çalışanı İhsan T. çıkarıldığı hakimlikçe ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.
21 Ekim
1805- Amiral Nelson komutasındaki İngiliz filosu, İspanya'nın güneybatısında Trafalgar'da Napolyon'un Birleşik Fransız-İspanyol Donanmasını yendi. Amiral Nelson da savaşta öldü.
1833- İsveçli kimya mühendisi Alfred Nobel doğdu.
1860- İlk özel siyasi gazete Tercüman-ı Ahval çıkmaya başladı.
1879- Thomas Edison, karbon filamanlı elektrik ampulünü icat etti.
1935- Almanya, Milletler Cemiyetinden resmen ayrıldı.
1940- Ernest Hemingway'in ''Çanlar Kimin İçin Çalıyor'' kitabı New York'ta basıldı.
1945- Fransa'da kadınlar, ilk kez oy kullanma hakkı elde etti.
1973- Necmettin Erbakan, Milli Selamet Partisi Genel Başkanı seçildi.
1981- Atatürk Barajı'nın temeli, Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından atıldı.
1984- Afşin-Elbistan Termik Santrali açıldı.
1985- Alman gazeteci ve yazar Günter Wallraff'ın Türk işçisi kimliğiyle yaşadıklarını anlattığı ''En Alttakiler'' (Ganz Unten) adlı yapıtı piyasaya çıktı.
1987- Türkiye'de montajı yapılan ilk savaş uçağı F-16 ''Savaşan Şahin'' resmi törenle uçuruldu.
1996- Ünlü çevreci Kriton Curi vefat etti.
1997- Anadolu Ajansı, uyduyla kesintisiz haber yayınını, Başbakan Mesut Yılmaz'ın da katıldığı toplantıyla başlattı.
1998- TBMM, NATO'nun genişlemesini onayladı. Böylece 16 ittifak üyesi ülkenin de onayı tamamlandı ve genişleme kesinlik kazandı.
1999- Öğretim üyesi ve gazeteci yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı bombalı saldırıda öldürüldü.
2007- Hakkari Dağlıca'da konuşlu piyade taburuna teröristlerce düzenlenen saldırıda 12 asker şehit düştü, 16 asker yaralandı, 8 askerle irtibat kesildi. Saldırı sırasındaki çatışma ve ardından gerçekleştirilen operasyonlarda 34 terörist etkisiz hale getirildi.
2007- Cumhurbaşkanının 5 yıllığına halk tarafından seçilmesini, milletvekili seçimlerinin 4 yılda bir yapılmasını öngören anayasa değişikliği, halk oylamasında yüzde 68,95'lik ''evet'' oyuyla kabul edildi.
2011- Bir süredir kanser tedavisi gören gazeteci Hikmet Bila, 57 yaşında Ankara'da vefat etti.
2011- İTÜ, ODTÜ gibi üniversitelerin yerleşkesini hazırlayan ve Ağa Han Ödülü sahibi mimar Behruz Çinici, geçirdiği kalp krizi sonucu 79 yaşında Yalova'da hayatını kaybetti.
2012- Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin, daha önce sağ yakalandığı bildirilen en küçük oğlu Hamis el-Kaddafi'nin, Beni Velid kentinde öldüğü açıklandı.
2013- Bulgaristan Hükümeti, artan sığınmacı akınını durdurmak için Türkiye sınırına 30 kilometrelik duvar inşa etme kararı aldı.
2015 - Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Mavi Marmara gemisinde şehit edilen Furkan Doğan'ın ailesi, dönemin İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın cezalandırılması talebiyle ABD'de hukuk davası açtı. Türk vatandaşlığının yanı sıra ABD vatandaşlığı da bulunan Doğan'ın ailesinin açtığı dava, bugüne kadar ABD'de İsrailli üst düzey yetkiliye açılmış ilk dava özelliğini taşıyor.
2016- Kamerun'da kapasitesinden iki kat fazla yolcu taşıyan trenin raydan çıkması sonucu 70'den fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.
2017- Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 15-21 Ekim'de yapılan Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye 3 altın, 13 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 26 madalya aldı.
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