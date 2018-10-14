Haftanın tarihine bakış

Cumhurbaşkanının beş yıllığına halk tarafından seçilmesini, milletvekili seçimlerinin dört yılda bir yapılmasını öngören anayasa değişikliği 21 Ekim 2007'deki halk oylamasında yüzde 68,95'lik "evet" oyuyla kabul edildi.

5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 21 Ekim 2007'de halk oyuna sunuldu. Cumhurbaşkanının halk tarafından 5 yıllığına ve en fazla iki defa seçilebilmesini, milletvekili seçimlerinin 5 yıl yerine 4 yılda bir yapılmasını ve TBMM toplantı yeter sayısının 184 olmasını öngören düzenleme için Yüksek Seçim Kurulu 28 milyon 813 bin 185 seçmenin oy kullandığını açıkladı.

Geçerli oyların 19 milyon 410 bin 813'ü "Evet", 8 milyon 750 bin 511'i "Hayır" çıktı. Böylelikle, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini de öngören anayasa değişikliği paketi Türk halkı tarafından kabul edildi. Halk oylamasına katılım oranı yüzde 67,54 oldu.

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