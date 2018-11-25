Haftanın tarihine bakış

Millet Meclisinin 23 Nisan 1920'de açılmasıyla ''egemenlik'' milletin eline geçti. 20 Ocak 1921'de kabul edilen ''Teşkilatı Esasiye Kanunu''nun ilk maddesini, ''Hakimiyet bilakaydüşart milletindir'' oluşturdu. 1924 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu'nda ise ''egemenlik'' esası, üçüncü maddede, ''Hakimiyet bilakaydüşart milletindir'' olarak belirtildi. Bu kanunun Türkçeleştirilmesini sağlayan 10 Ocak 1945 tarihli 4695 kanun sayılı Anayasa'da üçüncü maddede yer alan hükümle ''Hakimiyet bilakaydüşart milletindir'' ibaresi, ''Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" olarak değiştirildi.

İkinci TBMM binası, işlevini 27 Mayıs 1960 tarihine kadar 36 yıl boyunca sürdürdü. Bugünkü TBMM binası 6 Ocak 1961'de hizmete girdikten sonra ise Merkezi Antlaşma Örgütüne (CENTO) ayrıldı. 1961-1979 yıllarında CENTO Genel Merkezi olarak kullanılan bina, Ekim 1981'de Cumhuriyet Müzesi olarak ziyarete açıldı.

''Hakimiyet milletindir'' yazılı levhanın asıldığı İkinci Meclis binası, 1923 yılında mimar Vedat Tek (1873-1942) tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası Mahfeli olarak tasarlanarak inşa edildi. Bina, birtakım değişikliklerden sonra İkinci TBMM binası olarak 18 Ekim 1924'te hizmete açıldı. 29 Ekim 1924'te Cumhuriyetin yıl dönümü kutlanan ikinci binada, 31 Ekim 1924'te ilk oturum yapıldı.

1943- Tosya ve Ladik'te 7,2 büyüklüğündeki depremde 2 bin 824 kişi öldü.

1934- Lakap ve unvanlar kaldırıldı. Kanunla ''Ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, bey, beyefendi, paşa, hanım, hanımefendi, hazretleri'' gibi lakap ve unvanlar kaldırıldı, bütün yurttaşların, kadın, erkek kanun karşısında ve resmi belgelerde yalnız adlarıyla anılacağı hükmü getirildi.

1961 Anayasası'nda bu kavram, düzenlemenin ''Egemenlik'' başlığı altındaki 4. maddesinde ''Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir'', 1982 Anayasası'nda ise ''Egemenlik'' başlıklı 6. maddesinde ''Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir'' şeklinde yer aldı.

1996- Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller, Susurluk kazasından söz ederken, ''Devlet uğruna kurşun atan da yiyen de şereflidir.'' dedi.

1954- Kapalıçarşı'daki yangında bin 394 dükkan harap oldu. Çarşı yanındaki 3 han ve birkaç bina büyük hasar gördü.

1994- Bestekar, edebiyatçı, gazeteci, yazar ve 1983-1987'de Halkçı Parti'den milletvekili olan Rüştü Şardağ öldü.

1967- ABD Başkanı Johnson'un Kıbrıs Özel Temsilcisi Cyrus Vance, üçüncü kez Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile görüştükten sonra Türkiye'nin yeni önerilerini götürdü. Yunan cuntasından kesin cevabını vermesi istendi.

1942- Alman orduları, Toulon Limanı'na girerken buradaki Fransız donanması kendini yok etti.

2017- Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası 21-26 Kasım tarihlerinde Polonya'nın Bydgoszcz kentinde yapıldı. Türk sporcular, 3 altın ve 5 gümüş madalya kazandı.

2015- Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda, Kaynak Holding'e bağlı olduğu tespit edilen 12 şirkete de kayyum atandı.

2013- EXPO 2020'nin hangi kentte düzenleneceğini belirlemek üzere toplanan Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulunda yapılan oylamada İzmir, 36 oy alarak ikinci turda elendi. Dubai, 116 oy alarak EXPO’ya ev sahipliği yapmaya hak kazandı.

1938- Atatürk’ün vasiyetnamesi açıldı. Atatürk, vasiyetinde, parasının nemasından yakınlarına, manevi evlatlarına aylık, İnönü'nün çocuklarına yükseköğrenim ödeneği bağlanması koşuluyla parasını ve Çankaya'daki mülkünü CHP'ye bıraktı. Nemadan kalacak miktarın her yıl Türk Dil ve Tarih kurumlarınca paylaşılmasını istedi.

1967- NATO Genel Sekreteri Brosio Ankara'da Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile görüştü ve Atina'ya geçti. Türk jetleri Kıbrıs üzerinde uyarı uçuşları yaptı.

1961- Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Can Bartu, İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu. Bartu, 11 Temmuz'da Lazio takımıyla anlaşmış; ancak Bartu'nun askerliği nedeniyle bu transfer gerçekleşememişti.

1943- Churchill, Stalin ve Roosevelt, Tahran'da bir araya geldi.

2015- Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, Diyarbakır'da teröristlerce açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Teröristlerle çatışan polis memurlarından Ahmet Çiftaslan olay yerinde, Cengiz Erdur da hastanede şehit oldu. AA muhabiri Aziz Aslan ve polislerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

2011- Türkiye'de düğün, cenaze, asker uğurlama gibi toplumsal olaylarda geleneksel olarak ikram edilen keşkek, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine alındı.

1900- Yazar Oscar Wilde Paris'te bir otel odasında, duvar kağıdına ''Birimiz gitmeli'' diye yazarak intihar etti.

2017- Irak Başbakanı İbadi, "Güvenlik güçleri, şimdiye kadar Enbar ilindeki El-Ceziretu'l Garbiyye bölgesindeki 14 bin kilometrekareyi temizledi. DEAŞ'ı topraklarımızda askeri olarak bitirdik." açıklaması yaptı.

2015- Halter Milli Takımı, ABD'nin ev sahipliğinde yapılan Dünya Şampiyonası'nı, bir altın ve bir bronz madalyayla tamamladı. Erkekler 69 kiloda Daniyar İsmayilov koparmada altın, toplamda ise bronz madalya aldı.

2013- Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Rum Futbol Federasyonu (KOP) arasında Zürih'te 5 Kasım'da imzalanan anlaşma, KTFF Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 43 kulüp başkanı tarafından oy birliğiyle onaylandı.

1997- Genel Nüfus Tespiti ve Seçmen Yazımı gerçekleştirildi. Türkiye'nin nüfusu 62 milyon 865 bin 574 olarak belirlendi.

1909- Osmanlı tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla Tarihi Osmani Encümeni kuruldu.

2012- Filistin, Birleşmiş Milletler'de ''üye olmayan gözlemci devlet'' statüsü kazandı. Oylamada 138 ülke ''evet'', 9 ülke ''hayır'' oyu kullandı, 41 ülke çekimser kaldı. Filistin, "üye olmayan gözlemci devlet" statüsüyle BM sistemindeki temsil imkanını bir adım ileriye taşıdı.

2011- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik 9 maddelik yaptırım paketini açıkladı. Yaptırımlar arasında Esad yönetimine maddi destek veren ve Türkiye ile iş yapan bazı iş adamlarına yönelik seyahat yasağı, mal varlıklarının dondurulması ve kredi ilişkilerinin durdurulması gibi tedbirler yer aldı.

2012- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Madımak olayının gerek oluş şekli, amacı, sonuç ve tesirleri gerekse dönem içerisinde yaşanan diğer bazı olaylarla irtibatları itibarıyla bir bütünlük içerisinde araştırılması ve incelenmesi'' için Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirdi.

2013- Anayasa Mahkemesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinde "disiplin ceza puanına bağlı olarak ayırma cezası" verilenlerden savunma alınmayacağını düzenleyen kanun hükmü ile 5510 sayılı Kanun'daki bazı ibareleri Anayasa'ya aykırı buldu.

2015- AK Parti Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında kurulan 64. Hükümet, TBMM'den güvenoyu aldı.

2016- Sanatçı Erdal Tosun, Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında 53 yaşında hayatını kaybetti.

2016- Yufka ve lavaş, Türkiye'nin de arasında bulunduğu beş ülkenin desteğiyle UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne dahil edildi.

2017- FETÖ'nün darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle yargılanan 28 sanıktan 8'i ağırlaştırılmış müebbet, 20'si müebbet hapis cezasına çarptırıldı.