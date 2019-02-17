Haftanın tarihine bakış

Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) 19 Şubat 2001'deki toplantısında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Başbakan Bülent Ecevit'e Anayasa kitapçığı fırlatması ve bu tartışmanın Ecevit tarafından kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kaldı.

19 Şubat 2001 Pazartesi, faturası en ağır ekonomik krizlerden birini tetikleyen siyasi kavganın yaşandığı gün olarak tarihte yerini aldı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, bankalarla ilgili Devlet Denetleme Kurulunun devreye sokulması kararına Başbakan Ecevit'in tepki gösterdiğini belirterek, "Hükümet olarak kamuoyu önünde beni küçük duruma düşürüyorsunuz. Beni yıpratmak için uğraşıyorsunuz." sözlerini sarf etti.

Daha sonra Sezer, önünde duran Anayasa kitapçığını havaya kaldırıp "Denetimin denetimi mi olur?' diyorsunuz. Anayasa'nın 108'inci maddesi ortada. Bal gibi olur. Anayasa'yı bilmiyorsunuz, bu sözleri söylüyorsunuz." dedi.

Bu arada Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan araya girdi ve "O Anayasa'yı bir de biz görelim, anlayalım." karşılığını verdi. Sezer, Özkan'ın bu sözüne sinirlendi ve elinde tuttuğu Anayasa kitapçığını, Ecevit ve Özkan'ın bulunduğu yöne doğru fırlatarak, "Alın okuyun o zaman." diye bağırdı. Anayasa kitapçığı Ecevit ve Özkan'ın arasına düştü.