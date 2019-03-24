Haftanın tarihine bakış

Kurtuluş Savaşı'nda 31 Mart 1921'de karşı taarruz başlatan Türk ordusu, 1 Nisan 1921'de Yunanları püskürterek II. İnönü Savaşı'nı kazandı.

İstanbul ve Ankara hükümetleri temsilcilerinin de katıldığı ve 21 Şubat 1921'de başlayan Londra Konferansı'nda bir sonuç çıkmayacağı anlaşılınca, İngilizlerin desteğini de alan Yunan ordusu, 23 Mart'ta Uşak ve Bursa üzerinden Afyon ve Eskişehir'e doğru iki koldan taarruza geçti. İngiltere Başbakanı Lloyd George, Londra'da Yunan delegelerine ''Türklere karşı taarruza geçmekte serbest olduklarını'' bildirmişti.

Adapazarı'nı 26 Mart'ta, Afyon'u 27 Mart'ta işgal eden Yunanların aynı tarihte İnönü mevzilerine taarruz etmeleriyle II. İnönü Savaşı başladı. Silah ve sayıca üstün durumda olan Yunan ordusu, Türk kuvvetlerinin şiddetli savunması karşısında yıprandı. 31 Mart'ta Metristepe'deki 10. Yunan Tümeni'nin geri çekilmesinin ardından karşı taarruza geçen Türk birlikleri, II. İnönü Savaşı'nı kazandı.

Bu zafer, Milli Mücadele sürecinin dönüm noktalarından biri oldu ve Fransa, Ankara ile anlaşmanın yollarını aramaya başladı.