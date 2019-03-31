Haftanın tarihine bakış

Kafile, Ankara'ya 1 Nisan 1920'de ulaştı. Yunus Nadi'nin ifadesiyle ''4 veya 5 Nisan akşamı'' Mustafa Kemal Paşa'nın karargahı ''Ziraat Mektebi''nde (şimdi Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü), yemekten sonra Anadolu Ajansının kurulmasından söz açıldı. Toplantının sabahı da Anadolu Ajansının kuruluşu gerçekleştirildi.

İstanbul'un 16 Mart 1920'de işgal edilmesinden beş gün sonra yola çıkan Yunus Nadi ile Halide Edip'in bulunduğu iki kafile, 31 Mart'ta Geyve'de buluştu. Akhisar İstasyonu'nda verilen mola sırasında bu iki aydın, "Ankara'ya gider gitmez bir ajans teşkilatı kurulmasını" görüştü.

Anadolu Ajansı, işgal altındaki İstanbul'dan milli mücadeleye katılmak amacıyla yola çıkan Yunus Nadi (Abalıoğlu) Bey ile Halide Edip (Adıvar) Hanım'ın, Ankara'ya ulaştıklarında, Mustafa Kemal Paşa'ya yaptıkları önerinin benimsenmesiyle 6 Nisan 1920'de kuruldu.

1921- Metristepe'deki 10. Yunan Tümeni'nin geri çekilmesinin ardından taarruza geçen Türk birlikleri, II. İnönü Savaşı'nı kazandı. Milli mücadele sürecinin dönüm noktalarından biri olan bu zaferin ardından; Fransa, Ankara ile anlaşmanın yollarını aramaya başladı.

Mustafa Kemal, yurt geneline gönderdiği ''Tarihi Genelge'' ile Anadolu Ajansının kuruluşunu duyurmakla kalmadı, girişilen mücadelenin iç ve dış kamuoyuna duyurulmasının önemine de işaret etti.

1958- Kıbrıs'ta EOKA'cılar, İngilizlere savaş ilan etti. EOKA'nın lideri Grivas, Türklere de gözdağı verdi.

1924- Münih'teki darbe girişimi dolayısıyla Nazi lideri Adolf Hitler, beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2010- Demiryollarının 1926-1927 yıllarında bakım istasyonu olarak kullanılan alan, Cer Modern Sanatlar Merkezi adıyla açılarak Ankara'nın kültür ve sanat yaşamındaki yerini aldı.

2005- Cumhuriyetin Tapu Kadastrosunu kuran, "16 eski dil bilen hayattaki tek kişi" sıfatıyla ''ölene kadar emekliliği yasak'' olan Milli Savunma Bakanlığı uzman bilirkişisi, şair, İstiklal Madalyası sahibi Naci Tanrısever (Karamanoğlu Naci Bey) İstanbul'da 104 yaşında öldü.

1979- Balıkçılar, 1 Nisan gününü Balık Bayramı ilan etti. Kumkapı'da iki saat içinde halka 1,5 ton balık dağıtıldı.

2017- Milli eskrimci İbrahim Ahmed Acar, Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda, kılıç kategorisinde altın madalya kazanarak, Türkiye'ye bu branştaki ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı.

2016- Yüksek mobil internet hızı ile daha fazla data kapasitesi sunan 4,5G teknolojisi, gece yarısı itibarıyla Türkiye'de kullanılmaya başlandı.

2015- Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı kişisi kabul edilen Japon kadın Misao Okawa 117. yaş gününden birkaç hafta sonra kalp ve solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti.

1960- Kayseri'ye giden CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün bulunduğu tren, valinin emriyle durduruldu. Zorlukla yoluna devam eden İnönü, Kayseri'de 50 bin kişi tarafından karşılandı.

1948- Yazar Sabahattin Ali, Bulgaristan sınırını geçmeye çalışırken, kılavuzu Ali Ertekin tarafından öldürüldü. 28 Aralık'ta tutuklanan ve cezasında indirime gidilen Ertekin, aynı yıl çıkan af yasasıyla da serbest bırakıldı.

2008- İstiklal Savaşı'nın hayattaki iki gazisinden biri olan Eskişehirli Yakup Satar, 110 yaşında vefat etti.

1987- İstanbul'da yapılan ECO toplantısında, Türkiye, Pakistan ve İran, uzaya ortak bir haberleşme uydusu fırlatmayı kararlaştırdı.

1937- 1961'e kadar, Türkiye'nin tek demir çelik üreticisi olarak kalan ve Cumhuriyet rejiminin ilk önemli sanayi hamlesi olarak değerlendirilen Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın temeli, Başbakan İsmet İnönü tarafından, Zonguldak'ın Karabük köyünde, Soğanlı ve Araç çaylarının birleştiği bölgede atıldı. Böylece Karabük'te, Türkiye'nin ilk ağır sanayi hamlesi başlatıldı.

2018- Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu, 82 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2017- Çin'in kuzeyindeki Tiencin kentinde havadaki zararlı parçacık oranı PM 2,5'in, insan sağlığı için üst sınır kabul edilen 25 değerinin 6-8 katına çıkması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından turuncu alarm verildi.

2016- Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'daki mevzilerinden, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu, cephe hattında karşı saldırı başlattı. Azerbaycan ordusu bazı stratejik tepeler ve yerleşim birimlerini geri aldı. Çatışmalarda 43 Azerbaycan askeri şehit oldu, 240 Ermenistan askeri öldürüldü.

2007- Müzayede şirketi Christie's'in düzenlediği açık artırmada, 2,7 milyon dolara satılan Antonius Stradivari imzalı keman, en pahalı ikinci müzik enstrümanı oldu.

1992- Ankara'nın Çankaya Kaymakamlığına vekil olarak atanan Azize Düşer, Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı oldu.

1992- Şair Necdet Evliyagil, Ankara'da öldü. 1926'da İstanbul'da doğan ve 1973-1977 arasında Ankara Milletvekilliği yapan Evliyagil, Ajans Türk matbaasını kurdu ve aynı adlı derginin başyazarlığını ve yöneticiliğini üstlendi.

1954- Adana'da, Devlet Havayollarına ait uçak düştü, 25 kişi öldü. Kazada arkeolog, felsefeci ve siyaset adamı Remzi Oğuz Arık da 55 yaşında yaşamını yitirdi.

2015- Yemen'in Aden kentindeki 55 Türk vatandaşı, Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı bir firkateynle tahliye edildi. 185 Türk vatandaşı da Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'a getirildi.

2014- Taraf gazetesi yazarı Emre Uslu hakkında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle, 1 yıl 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

1929- İstanbul'da düzenlenen ''Yerli Malı Kullanma ve Koruma'' toplantısında, gençlik, yerli malı kullanmaya yemin etti.

2016- Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından, pilotu öldürdüğü yönündeki açıklamaları basına yansıyan Alpaslan Çelik, İzmir'de "ateşli silah bulundurmak ve taşımak" suçlamasıyla sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

1985- Balıkesir'de eğitim uçuşu yapan bir uçak, Marangozlar Sitesi'ne düştü. Uçağın iki pilotu ile 14 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

2015- Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, Ülker Sports Arena Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılan Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Şampiyonlar Ligi'nde, Avusturya temsilcisi Linz AG Froschberg ile yapılan final rövanşını 3-1 kazanarak, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

2014 - Olimpiyat ve Akdeniz Oyunları şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı, tedavi gördüğü Adana'nın Kozan ilçesinde 83 yaşında vefat etti.

2014- Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi, sabah saatlerinde "Youtube" ile ilgili 27 Mart 2014'te aldığı "tüm yayına erişim engeli" kararının kaldırılmasına karar verdi. Akşam saatlerinde ise suça konu içeriklerin kaldırılmaması nedeniyle Youtube'a erişim engelinin devamına karar verildi.

2013- Arjantin'de, aşırı yağışların neden olduğu sellerde 54 kişi öldü.

2017- Dünyanın en büyük pembe elması, Hong Kong'da yapılan açık artırmada 71,2 milyon dolarlık rekor fiyata alıcı buldu.

2009- ABD Başkanı Barack Obama, resmi ziyaret için geldiği Türkiye'de liderlerle görüştü ve TBMM'de konuştu, dini toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

1984- Cidde-Şam seferini yapan bir yolcu uçağı, Suriye uyruklu bir hava korsanı tarafından kaçırılarak Yeşilköy'e indirildi.

1974- New York'taki Dünya Ticaret Merkezi binası açıldı. Yapımına 1970'te başlanan ve 37 milyon dolara mal olan binanın mimarı Minuori Yamasaki idi.

1941- Anıtkabir için açılan proje yarışması sonuçlandı; Emin Onat ve Orhan Arda'nın önerdikleri proje seçildi.

2013- Yolsuzluk ve sınır ötesi suçlar gibi konularda çalışan bir grup gazeteci, kendilerine sızdırılan milyonlarca belgeyi inceledi. Bu inceleme sonucunda, birçok ülkeden, aralarında siyasetçi ve iş insanının bulunduğu kişilerin hesaplarının da yer aldığı binlerce offshore şirket ve fonun sırlarının ortaya çıktığı iddia edildi.

2014- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına 5. kez seçilen Melih Gökçek, mazbatasını aldı.

2015- Kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen "Sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü" adlı soruşturmada usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin "paralel yapı"ya yönelik soruşturma kapsamında, aralarında bir binbaşının da bulunduğu 34 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı alındı.

2015- Parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen ve "Higgs Bozonu" adı verilen atomaltı parçacığın keşfinde kullanılan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, iki yıl aradan sonra yeniden çalıştırıldı.

2017- Kuzey Kore, orta ölçekli KN-15 tipi balistik füze fırlattı. Füze Japon Denizi'ne düştü.

2017- İsrail Parlamentosu Knesset, Arap beldelerindeki evlerin yıkılması sürecini hızlandırmayı hedefleyen "planlama ve inşa" düzenlemesini, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun da katıldığı ikinci ve üçüncü oylamalarda 33'e karşı 43 oyla kabul etti.