Haftanın tarihine bakış

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getiren anayasa değişikliğini oylamak için 16 Nisan 2017'de sandık başına gitti.

Yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 kayıtlı seçmen için 167 bin 140 sandık kuruldu. Halk oylamasında Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,41 "evet", yüzde 48,59 "hayır" oyu çıktı. 25 milyon 157 bin 463 kişi "evet" oyu kullanırken 23 milyon 779 bin 141 kişi de "hayır" oyunu tercih etti. Yurt dışı sandıklarda ise vatandaşların yüzde 59,1'i "evet", yüzde 40,9'u ise "hayır" oyu verdi.

Belli başlı diğer olaylar

15 Nisan

1912- 2 bin 340 yolcusuyla ilk yolculuğuna çıkan Titanic transatlantiği, New Foundland'ın güneyinde bir buz dağına çarparak battı, 1513 kişi öldü.

1922- Kanadalı bilim adamları Frederick G. Banting ve Charles H. Best, şeker hastalığına karşı kullanılan "insülin"i buldu. İnsülini ilk kez pankreas özütünden elde eden Banting ve Best'ten sonra; 1980'lerin başlarında, bazı bakteri soylarının genetik yapısı insan insülini elde etmek üzere değiştirilmeye başlandı.