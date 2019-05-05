Haftanın tarihine bakış

Philadelphialı Anna Jarvis'in annesinin ölüm yılı olan mayıs ayının ikinci pazarının ''Anneler Günü'' olarak kutlanması için başlattığı kampanya, bu günün annelere adanmasını sağladı.

Anneler için yapılan kutlamalar, asırlar öncesine dayanıyor ve Sümerlere kadar gidiyor. Analık, ilk çağlarından bu yana "İştar", "Kybele", "Rhea" ve daha birçok yerel ve dönemsel isimlerle, doğurganlık niteliği ön plana çıkarılarak doğanın uyandığı bahar mevsimiyle özdeşleşti. Her bahar yapılan kutlamalar gelenekselleşerek binlerce yıl sürdü.

İngilizler arasında 1600'lü yıllarda "Annelerin Pazarı" adıyla Lent döneminin dördüncü pazar günü kutlamalar yapılmaya başlandı. İngilizler, bu özel günde izinli sayılarak tüm günlerini evlerinde anneleriyle geçiriyorlardı. Annelerine ''Anne keki'' adıyla pasta götürme adeti de yerleşmişti.

Hristiyanlığın Avrupa'da yayılmasından sonra bu kutlama, ''Anneler Kilisesi''ni onurlandırmak amacıyla değişti. Zamanla kilise festivali, ''Annelerin Pazarı'' kutlamalarıyla birleşti.