Haftanın tarihine bakış

Philadelphialı Anna Jarvis'in annesinin ölüm yılı olan mayıs ayının ikinci pazarının ''Anneler Günü'' olarak kutlanması için başlattığı kampanya, bu günün annelere adanmasını sağladı.
Anneler için yapılan kutlamalar, asırlar öncesine dayanıyor ve Sümerlere kadar gidiyor. Analık, ilk çağlarından bu yana "İştar", "Kybele", "Rhea" ve daha birçok yerel ve dönemsel isimlerle, doğurganlık niteliği ön plana çıkarılarak doğanın uyandığı bahar mevsimiyle özdeşleşti. Her bahar yapılan kutlamalar gelenekselleşerek binlerce yıl sürdü.
İngilizler arasında 1600'lü yıllarda "Annelerin Pazarı" adıyla Lent döneminin dördüncü pazar günü kutlamalar yapılmaya başlandı. İngilizler, bu özel günde izinli sayılarak tüm günlerini evlerinde anneleriyle geçiriyorlardı. Annelerine ''Anne keki'' adıyla pasta götürme adeti de yerleşmişti.
Hristiyanlığın Avrupa'da yayılmasından sonra bu kutlama, ''Anneler Kilisesi''ni onurlandırmak amacıyla değişti. Zamanla kilise festivali, ''Annelerin Pazarı'' kutlamalarıyla birleşti.
''Anneler Günü'' ile ilgili ilk resmi kutlama önerisi, Amerika'da 1872 yılında Julia Ward Howe tarafından barışa adanan bir gün olarak tasarlanarak Boston'da yürüyüşle başladı.
Philadelphialı Anna Jarvis, annesinin ölüm yıl dönümü olan mayıs ayının ikinci pazarının ''Anneler Günü'' olarak kutlanması için 1907'de kampanya başlattı. Bir sene sonra bu gün Philadelphia'da kutlanmaya başlandı.
Anneler Günü kutlamaları 1911'de hemen her ülkeye yayıldı. ABD Başkanı Woodrow Wilson, 1914 yılında resmi bir açıklamayla mayıs ayının ikinci pazarını ''Anneler Günü'' olarak duyurdu.
Türkiye'de ise Anneler Günü ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlandı.
- Belli başlı öteki olaylar
6 Mayıs
1889- Osmanlı devletinin de katıldığı Uluslararası Paris Fuarı başladı.
1927- İstanbul Radyosu düzenli ve programlı yayınlarına başladı.
1930- Hakkari'de 7,2 büyüklüğündeki depremde 2 bin 514 kişi öldü.
1937- Dünyanın en büyük zeplini olan Hindenburg, havalandıktan kısa süre sonra alev aldı ve yanarak yere çakıldı. 35 yolcunun öldüğü kazadan sonra, bu taşımacılık yönteminden vazgeçildi.
1955- Besteci Hüseyin Saadettin Arel 75 yaşında öldü.
1972- Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan hakkındaki idam cezaları, Cebeci Sivil Kapalı Cezaevi'nde yerine getirildi.
1992- Alman asıllı Amerikalı aktris Marlene Dietrich öldü.
2006- Can Yayınlarının kurucusu, romancı ve öykücü Erdal Öz 71 yaşında vefat etti.
2007- TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesinin, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin verdiği iptal kararının ardından yeniden yapılan 1. tur oylamada öngörülen toplantı yeter sayısı olan 367 bulunamadı. AK Parti Kayseri Milletvekili Abdullah Gül, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı.
2007- Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Halk Hareketi Birliği (UMP) adayı Nicolas Sarkozy kazandı.
2010- İngiltere'de yapılan genel seçimde hiçbir parti tek başına iktidar olma çoğunluğunu sağlayamadı. Hükümeti kurma görevi 11 Mayıs'ta Muhafazakar Parti'nin lideri David Cameron'a verildi. Muhafazakarlar, seçimden üçüncü sırada çıkan Liberal Demokrat Parti'yi kurdu. İşçi Partisi de 13 yıllık iktidardan sonra muhalefette kaldı.
2012- Suriye'de yarım asırdan bu yana ilk "çok partili" seçimler yapıldı.
2015 - Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "Devrimci Karargah Örgütü" davasında yargılanan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'ya "örgüt üyelerine yardım" suçundan verilen hapis cezasını bozdu.
2016- Çin'in doğusundaki Sıhong kentinde arkeologlar, geçen yılın kasım ayında neolitik kalıntıların bulunduğu alanda 8 bin yıl öncesine ait pirinç tarlası buldu.
2016- MİT'e ait yardım tırlarının durdurulması olayına ilişkin, gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan 5 yıl 10 ay, Erdem Gül'e ise aynı suçtan 5 yıl hapis cezası verildi.
2016- Brezilya'da Senato tarafından oluşturulan komite, Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in mahkemede yargılanmasının önünü açan gensoru önergesini kabul etti. Rousseff, 12 Mayıs'ta Kongrenin üst kanadı Senatoda yapılan oylama sonucu geçici olarak görevden alındı.
2017- Kocaeli'de düzenlenen 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nı 14 madalya ile tamamlayan Türkiye, genel klasmanda en üst sırada yer aldı. Şampiyonada, Türkiye 4 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak, organizasyon tarihindeki en yüksek madalya sayısını elde etti.
2018- Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, finalde Fransız Zelimkhan Khadjiev'i yenerek üst üste 3. Avrupa şampiyonluğunu, 125 kiloda Taha Akgül de finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi yenerek 6. Avrupa Şampiyonluğunu elde etti.
7 Mayıs
1830- Osmanlı-Amerikan Ticaret ve Dostluk Antlaşması imzalandı.
1867- Alfred Nobel dinamitin patentini aldı.
1884- Mithat Paşa öldürüldü.
1915- İngiliz transatlantiği Lusitania batırıldı, bin 200 kişi öldü.
1921- Türkiye Muallimler ve Muallim Cemiyetleri Birliği kuruldu.
1924- Cumhuriyet gazetesi, İstanbul'da yayımlanmaya başladı.
1925- Hüseyin Cahit Yalçın, Ankara İstiklal Mahkemesince Çorum'da müebbet sürgüne mahkum edildi.
1943- Eski başbakanlardan Ali Fethi Okyar İstanbul'da öldü.
1945- Alman General Jodl, Reims'te, Müttefik Kuvvetler Komutanı General Eisenhower'in karargahını kurduğu küçük bir okulda, Almanya'nın teslim olduğunu bildiren anlaşmayı imzaladı.
1966- Polis, Mecliste arama yaptı.
1973- Türkiye Yazarlar Sendikası kuruldu.
1979- İran'ın yeni lideri Humeyni, evlenme yaşını kızlarda 13'e, erkeklerde 15'e indirdi.
1986- Gazeteci, hikaye ve oyun yazarı Haldun Taner 71 yaşında İstanbul'da öldü.
1988- Abdi İpekçi cinayeti ile Papa suikastında adı geçen Oral Çelik Fransa'da yakalandı.
1995- Fransa'da sağın adayı Jacques Chirac cumhurbaşkanı seçildi.
1997- İstanbul'da Yenikapı Mevlevihanesi yandı.
2000- Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM Genel Kurulunda yapılan 3. tur oylamada 330 oyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. Cumhurbaşkanı seçildi.
2007- Caz sanatçısı Nükhet Ruacan, İstanbul'da yaşamını yitirdi.
2010- Anayasa değişikliği TBMM Genel Kurulu'nda 72'ye karşı 336 oyla referandum aralığında kabul edildi.
2012- Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen yemin töreninin ardından, 4 yıl sonra yeniden devlet başkanlığı koltuğuna oturdu. Putin parlamentoya, başbakan adayı olarak selefi Dimitriy Medvedev'i önerdi.
2013- Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, Bursa’da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında vefat etti.
2015- Lüksemburg Parlamentosu, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına destek veren karar tasarısını kabul etti.
2016- İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan belediye başkanlığı seçimini İşçi Partisinin adayı Sadık Khan kazandı. Khan, Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı oldu.
2017- Akdeniz'in Libya ile İtalya arasında kalan bölümünde son iki günde 6 bin göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Golfo Azurro adlı gemiyle İtalya'daki limanlara taşındı.
2018- Yargıtay, ad ve soyadı değiştirme davalarıyla ilgili emsal bir karar alarak soyadı değişikliğinde kişinin tercih ve arzusunun ön planda tutulması gerektiğine hükmetti.
8 Mayıs
1886- Coca Cola, ABD'de kimyacı John Styth Pemberton tarafından imal edildi.
1903- Fransız ressam Paul Gaugin öldü.
1945- Alman General Von Keitel, Sovyet komutan General Zhukov'a teslim oldu. Avrupa'da savaşın bittiği bu güne ''V.E. Day'' (Zafer Günü) adı verildi.
1947- Ulvi Cemal Erkin, Prag'da Çek Filarmoni Orkestrası'nı yönetti.
1952- Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü kuruldu.
1961- Uluslararası Af Örgütü kuruldu.
1972- Ecevit listesinin olağanüstü kongrede kazanması üzerine, İsmet İnönü, 33 yıl 4 ay 11 gün sonra CHP Genel Başkanlığından istifa etti.
1978- Radyo-TV Gazetecileri Derneği kuruldu.
1984- Türk parlamenterlerin yetki belgeleri, Strasbourg'daki Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinde onaylandı. 12 Eylül'den sonra, 1981'den beri Konsey Meclisinde temsil edilmeyen Türkiye ile Avrupa Konseyi ilişkileri, böylelikle yumuşama yoluna girmiş oldu.
1984- Sovyetler Birliği, Los Angeles Olimpiyatları'nı boykot edeceğini açıkladı.
2012- Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi'nin yakalanması için kırmızı bülten yayımladı.
2012- Rusya'nın eski Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yapılan oylama sonucunda başbakan seçildi.
2015- Tiyatro ve sinema sanatçısı Zeki Alasya, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti.
2016- Afganistan'ın Gazni vilayetinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 52 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı.
2016- Avrupa Karate Şampiyonası, 5-8 Mayıs tarihlerinde Fransa'nın Montpellier kentinde yapıldı. 12 madalya kazanan Türkiye, şampiyona tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı.
2017- Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı, oyların yüzde 66'sını alan Emmanuel Macron oldu.
2017- Fas'ın kuzeyindeki bir fosfat madeninde 66 milyon yıl önce nesli tükenen "son Afrika dinozoru"nun fosili ortaya çıktı.
2018- Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.
9 Mayıs
1485- Davutpaşa Lisesi, dönemin sadrazamı Davut Paşa tarafından ''Mektebi Sübyan'' adıyla kuruldu. 1874'te Rüştiye Mektebi'ne dönüştü.
1920- Anadolu Ajansı, ''Büyük Millet Meclisi adına Mustafa Kemal'' imzasıyla ''İslam Alemine Beyanname''yi yayımladı: ''... Orduyu terhis etmek, köylülere Kuvayımilliye'yi asi tanıtmak, milleti kendisine şeref veren en asil ve civanmert evladına karşı şüphe ve tereddüde düşürmek, sulhü hazırlamak için İngiliz emri altında çalışan vatansızların ilk işi oldu.''
1926- Amerikalı kaşif Amiral Byrd, Kuzey Kutbu'na doğru ilk uçuşunu yaptı.
1935- Cumhuriyet Halk Fırkası 4. Büyük Kurultayı toplandı. Kurultayda ''fırka'' yerine ''parti'' sözcüğü benimsendi. ''Altı ok'' daha ayrıntılı şekilde ele alındı. ''Partinin güttüğü bütün bu esaslar Kemalizm prensipleridir'' denilerek, ''Kemalizm'' ilk kez resmi olarak tanımlandı.
1942- Ulusal mimarlık akımının en önemli temsilcilerinden Mimar Vedat Tek İstanbul'da öldü.
1955- ''Anneler Günü'' Türkiye'de ilk kez kutlandı.
1955- Batı Almanya, NATO'ya katıldı.
1988- Basın Müzesi, İstanbul'da açıldı.
2007- Fransız ressam Paul Cezanne'ın sulu boya tablosu 25,5 milyon dolara satıldı.
2012- Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in yayımladığı ''12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar'' başlıklı genelgeyle, kamuoyunda ''4+4+4'' olarak bilinen düzenlemeye ilişkin uygulamalar belirlendi.
2012 - İspanyol takımlarının karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi finalinde, Arda Turan'lı Atletico Madrid, Athletic Bilbao'yu Falcao (2) ve Diego'nun golleriyle 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.
2013- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, bir ilke imza atarak, 2012 yılında piyasaya arz edilen sigaralar içerisindeki katkı maddelerini açıkladı.
2015- 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, tedavi gördüğü GATA'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle 98 yaşında hayatını kaybetti.
2015 - Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek ve oğulları, yeniden yargılandıkları "başkanlık sarayları" davasında üçer yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.
2015 - Kuzey Kore, denizaltından fırlatılan yeni geliştirilmiş bir balistik füze denemesi yaptı.
2017- Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin iddianamede, saldırıyı gerçekleştiren Mashapirov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 2 bin 397 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
2017- Birleşmiş Milletler Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan iki botun alabora olması sonucu 245 sığınmacının kaybolduğunu açıkladı.
10 Mayıs
1799- Cezzar Ahmet Paşa, Akka'da Napolyon'un ordularına karşı zafer kazandı.
1868- ''Danıştay'' kuruldu. ''Şurayı Devlet'' adıyla kurulan Danıştay, Padişah Abdülaziz'in nutkuyla fiilen çalışmaya başlamıştı.
1876- Osmanlı devletinde sansür uygulamasına ilişkin ilk ''Kararnamei Âli'' çıkarıldı.
1907- Anneler Günü, ilk kez ABD'nin Philadelphia kentinde kutlandı.
1919- İtilaf Devletleri temsilcileri, Paris'te, Yunanlıların İzmir'i işgali konusunda karar aldı.
1921- Mustafa Kemal Paşa, TBMM'de ''Müdafaayı Hukuk Grubu''nu kurdu.
1930- Cumhuriyet Halk Fırkasının 3. Büyük Kongresi'nde, ''altı ok''un simgelediği ilkeler kabul edildi.
1961- TBMM, nispi temsil seçim sistemini kabul etti.
1975- Türk sinemasında komedi filmlerinin değişmez oyuncusu Necdet Tosun 49 yaşında öldü.
1978- Tarihi Çiçek Pasajı binası çöktü. Enkaz altında kalan 7 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
1995- Tiyatro sanatçısı Belkıs Dilligil, İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında öldü.
2007- TBMM Genel Kurulunda, ''milletvekili genel seçimlerinin dört yılda bir yapılmasını, cumhurbaşkanının halk oyuyla ve 5 artı 5 sistemiyle seçilmesini'' de içeren Anayasa değişikliği paketi 2. tur görüşmelerde kabul edildi.
2008- Dünyanın ''La Diva Turca'' olarak alkışladığı, 20. yüzyılın en önemli sopranolarından Leyla Gencer, Milano'daki evinde 80 yaşında vefat etti.
2009- Şehir içi telefon görüşmeleri rekabete açıldı.
2010- Deniz Baykal, CHP Genel Başkanlığından istifa etti.
2011- AB, protestoların şiddetle bastırıldığı Suriye'ye silah ambargosu başlattı.
2012- TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yeni anayasanın yazımına başladı.
2012- TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu bünyesinde, 1960 darbesi ve 1971 muhtırası, 1980 darbesi, 28 Şubat ve 27 Nisan ile ilgili 3 ayrı alt komisyon kurulması kararlaştırıldı.
2015 - 2015 Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Rusya'nın Dinamo Krasnodar takımını 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, şampiyonluğa ulaştı. Turuncu-beyazlı takım, 2010 yılında Fenerbahçe ve 2013 yılında VakıfBank'ın ardından Türkiye'ye bu kupayı getiren üçüncü takım oldu.
2016- Bangladeş'te hükümet tarafından kurulan savaş suçları mahkemesinde yargılanan muhalefetteki Cemaat-i İslami partisinin lideri Motiur Rahman Nizami idam edildi.
2017- Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü, trafik kazasında hayatını kaybetti. Alper, FETÖ ile mücadelede gösterdiği üstün gayret ve gerçekleştirdiği çeşitli projelerle adından söz ettirmişti.
2017- MİT tırlarını durduran ve FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı "ByLock"u kullandığı tespit edilen eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman'ın MİT'i suçlamak için Reyhanlı'daki terör saldırısına göz yumduğu ortaya çıktı.
11 Mayıs
1920- Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'daki Divanı Harb tarafından idama mahkum edildi.
1938- Atatürk, çiftliklerini ve taşınmazlarını ulusa bağışladı.
1946- Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün CHP Tüzüğü'nde yer alan ''Milli Şef'' ve ''Değişmez Genel Başkan'' unvanları kaldırıldı.
1954- Öykü yazarı Sait Faik Abasıyanık 48 yaşında öldü.
1961- Yassıada'da ''Anayasayı ihlal'' davaları başladı.
1964- Yazar Sait Faik Abasıyanık'ın, ölümünden on yıl sonra, Burgaz Adası'ndaki evi müzeye dönüştürüldü.
1985- Birmingham City ile Leeds United arasında Birmingham'da yapılan futbol maçı sırasında yangın çıktı; 40 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.
1997- IBM bilgisayar şirketinin süper bilgisayarı Deep Blue, gelmiş geçmiş en büyük satranç ustası kabul edilen Gari Kasparov'u yendi.
2000- Terör örgütü ''Hizbullah'' üyesi 32 sanığın yargılanmasına Ankara DGM'de başlandı.
2005- ''Ben Gamlı Hazan'' ve ''Civelek'' gibi bestelere imza atan Melahat Pars 86 yaşında İstanbul'da vefat etti.
2011- Suriye, BM İnsan Hakları Konseyi'ne adaylıktan vazgeçmeyi kabul etti.
2013- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye ve postane binası önünde bomba yüklü iki araç, 5 dakika arayla patlatıldı. Patlamada 53 kişi hayatını kaybetti.
2013- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 48. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye 4 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.
2015 - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis ara bölgede yemekte bir araya geldi. Kıbrıs sorununa çözüm aranan müzakerelerin, Türk ve Rum tarafı arasında 15 Mayıs'ta yeniden başlatılması kararı alındığını açıklandı.
2017- 12 Nisan'da evinin otoparkında baygın bulunarak beyin kanaması tanısıyla hastaneye kaldırılan şarkıcı ve söz yazarı İbrahim Erkal, 50 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.
2018- Dünya İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, çeşitli derecelerde toplam 12 madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.
2018- Tarihçi, yazar ve felsefeci Mehmet Niyazi Özdemir, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.
12 Mayıs
1820- Dünya Hemşireler Günü ve Hemşirelik Haftası: İngiliz hastane reformcusu ve Selimiye Kışlası'ndaki Kırım Savaşı yaralılarınca, ''Lambalı kadın'' olarak bilinen Florence Nightingale doğdu.
1947- Güzel Sanatlar Akademisinin Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinde yetişen on sanatçının oluşturduğu ''Onlar Grubu'' kuruldu.
1951- Yıkıcı gücü Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombaların 100 katı büyüklüğünde olan ilk hidrojen bombası denemesi, Pasifik Okyanusu'ndaki Eniwetok atolünde yapıldı.
1976- Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) Türkiye'de büro açma isteği kabul edildi.
1978- Liselerde okutulan ahlak dersi ve müfredat programları ile ders kitapları uygulamadan kaldırıldı.
1978- Ankara'nın Dışkapı semtindeki YIBA Çarşısı, tüp patlaması nedeniyle yandı: 49 kişi öldü.
1998- İstanbul'da, Hollanda ve Türk polisinin ortak çalışması sonucu, deniz yoluyla İtalya ve Hollanda'ya gönderilmek istenen, uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşin'in amcasının oğlu Nizamettin Baybaşin'e ait 10 trilyon lira değerinde eroin ve afyon sakızı ele geçirildi.
2005- Türk sinemasının usta yönetmeni Ömer Kavur, 61 yaşında İstanbul'da vefat etti.
2008- Çin'in güneydoğusundaki Sichuan eyaletinde, Richter ölçeğine göre 8 büyüklüğündeki deprem, ardında 88 bin ölü ya da kayıp bıraktı. 375 bin kişinin yaralandığı deprem yüzünden 5 milyon insan evsiz kaldı.
2010- Libya Havayolları Afrikiyah'ın Johannesburg'tan gelen uçağının Trablusgarb Havaalanı'na inişinde düşmesi sonucu 104 kişi öldü, kazadan Hollandalı bir çocuk kurtuldu.
2012- Suriye'deki olayları takip etmek ve belgesel çekmek için gittikleri İdlib kentinde alıkonulan Gerçek Hayat dergisi Orta Doğu Temsilcisi Adem Özköse ile kameraman Hamit Coşkun, iki ay sonra özgürlüklerine kavuştu.
2013- Mısır'da Temyiz Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek liderliğindeki Ulusal Demokratik Partisi'nin organizasyondan sorumlu genel sekreteri Ahmed İz hakkında, "kara para aklama" suçlamasıyla açılan davada verilen 7 yıl hapis ve 2,5 milyar dolar para cezası kararını bozdu.
2013- İngiliz bilim adamları, verimliliği yüzde 30 oranında artırabilen "süper buğday" geliştirdi.
2013- Avrupa Birliği, Suriye'de kötüleşen insani kriz için 65 milyon avro ilave yardım kararı aldı.
2013- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 48. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye 4 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.
2015 - Ergenekon davası sanıklarından Sami Hoştan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
2015 - Picasso'nun "Les Femmes d'Alger" (Cezayirli Kadınlar) adlı tablosu New York'ta 179 milyon 365 bin dolara satılarak müzayede rekoru kırdı.
2015 - Barcelona ile Bayern Münih arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçının 75. dakikasında oyuna giren Xavi Hernandez, turnuva tarihinde 150 maça çıkan ilk futbolcu oldu.
2016- Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerin bomba yüklü aracı patlatması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.
2017- Ilısu Baraj Gölü alanında bulunan 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi, Türkiye'de ilk defa uygulanan proje ile 2 kilometre taşınarak baraj göl alanından çıkarıldı.
2018- Eserleri pek çok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen besteci, şair Ahmet Kaçar, Giresun'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat etti.
2018- Dünya Supersport Şampiyonası’nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.
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