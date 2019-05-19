Haftanın tarihine bakış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs 2017'de Ankara Spor Salonu'nda yapılan AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, geçerli bin 414 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.

Bu kapsamda, Atatürk'ün doğumunun 100. yılı tüm dünyada, "1981 Atatürk Yılı" olarak kutlandı. Yıl boyu süren etkinliklerle birlikte, 21 Mayıs'ta Atatürk'ün doğum günü çeşitli törenlerle kutlandı.

Uluslararası iş birliği ve barış yolunda çalışmış üstün kişilerin gelecek kuşaklar için örnek olacakları inancı ile 27 Kasım 1978 tarihli UNESCO Genel Kurulu kararı doğrultusunda Atatürk'ün "1981" yılında anılması kararlaştırıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 1981 yılında, 100. doğum yıl dönümü dolayısıyla Atatürk'ü "Ulusal Mücadele ve Çağdaşlaşma Lideri" olarak ilan etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. yıl dönümü kutlamaları "1981 Atatürk Yılı" adıyla 5 Ocak 1981'de başladı. Bu kapsamda Atatürk'ün doğumunun 100. yılı 21 Mayıs 1981'de de ülkede çeşitli törenlerle kutlandı.

1963- Bazı ordu birlikleri, Ankara'da Talat Aydemir'in yönetiminde yeniden ayaklandı. Olayların ardından üç büyük ilde sıkıyönetim ilan edildi. Bu kez girişimde bulunanlar yargılandı, 5 Temmuz 1964'de Aydemir ve Fethi Gürcan idam edildi.

1622- Osmanlı İmparatorluğunda isyancılar, ordu ve yönetimde yenilik taraftarı Padişah II.Osman'ı tahttan indirip öldürdü. Öldürülen ilk padişah olan "Genç Osman"ın yerine "Deli Mustafa", ikinci kez tahta çıkarıldı.

2011- Türk tenisçi Marsel İlhan, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) 3. eleme turunda rakibine yenilmesine karşın kontenjandan ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı. İlhan, 4 "Grand Slam" turnuvasında da teklerde ana tabloda mücadele eden ilk Türk tenisçi unvanını elde etti.

2000- Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde geleneksel mayıs şenlikleri dolayısıyla denize açılan iki teknenin alabora olması sonucu 38 kişi boğuldu, 15 kişi yaralandı.

1990- Milli Savunma Bakanı Safa Giray, Hava Kuvvetlerinden 17'si subay, 97'si astsubay olmak üzere 114 kişinin irticai örgütlerle ilişkileri olduğu için atıldığını açıkladı.

1971- Kısa adı TÜSİAD olan Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği kuruldu.

2017- Güneş Sistemi'nin dış kısmında Kuiper Kuşağı'nda yer alan 3. en büyük cüce gezegen 2007 QR10'un yörüngesinde bir uydu keşfedildi.

2016- Milli tenisçi Çağla Büyükakçay Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda rakibini yenerek ana tabloya yükseldi ve bir ilke imza attı.

2012- Chicago'da NATO İttifakı'nın en geniş kapsamlı zirvesi düzenlendi. Zirvenin ana gündem maddelerini Afganistan, Füze Savunma Sistemi ve Suriye oluşturdu.

2000- "Umut Operasyonu"nda yakalanan Ferhan Özmen, Necdet Yüksel, Mehmet Gürova, Mehmet Kasap ve Hakkı Selçuk Şanlı, Ankara Nöbetçi 1 Numaralı DGM tarafından tutuklandı.

2017- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda yapılan AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde geçerli bin 414 oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

2015- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) bünyesinde Göktürk-1 Uydu Programı kapsamında Türkiye'nin ilk Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezinin açılışı yapıldı.

2013- Fransa'nın ünlü tarihçilerinden Dominique Venner, Paris'in ünlü Notre Dame Katedrali'nde yaşamına son verdi. Aşırı sağ ideolojiden gelen ve aynı zamanda deneme yazılarıyla ünlü 78 yaşındaki tarihçinin, ünlü katedralde, tabancayla intihar ettiği belirtildi.

2006- Karadağ, Sırbistan'dan ayrılmak için düzenlenen referandumda bağımsızlığı seçti. 3 Haziran'da da bağımsızlık ilan edildi.

1950- 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerden birinci çıkan Demokrat Parti'nin Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Celal Bayar, Türkiye Büyük Millet Meclisince Türkiye'nin Üçüncü Cumhurbaşkanı seçildi. DP Aydın Milletvekili Adnan Menderes hükümeti kurmakla görevlendirildi.

2018- ABD ve Guatemala'nın ardından Güney Amerika ülkesi Paraguay da Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı.

2017- Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Avrupa basketbolunun en büyük turnuvası olan THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 yenerek 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu.

2008- TBMM Genel Kurulunda, üniversite bulunmayan dokuz ilde devlet, İstanbul'da da iki vakıf üniversitesi kurulmasını öngören kanun tasarısı kabul edildi. Böylece Türkiye'de üniversitesiz il kalmadı.

1980- Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgaline karşı çıkmak amacıyla Moskova Olimpiyatları'nı protesto eden ABD'nin çağrısına uyan Bakanlar Kurulu, Türkiye'nin de olimpiyatlara katılmaması yönünde karar aldı.

1972- Richard Nixon, Sovyetler Birliği'ni ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

2016- AK Parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, geçerli bin 405 oyun tamamını alarak, partinin üçüncü genel başkanlığına seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65. Hükümet'i kurmakla görevlendirilen Yıldırım, kabine listesini Erdoğan'a sundu.

2013- Polonya'nın başkenti Varşova'daki Gliwice Onkoloji Enstitüsünce, iş yerinde geçirdiği kazada yüzü ve çene kemikleri parçalanan bir kişiye ilk "acil" yüz nakli yapıldı.

2013- Uzan ailesince Çukurova (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik şirketlerine el konulmasından dolayı açılan Libananco davasının temyizi Türkiye Cumhuriyeti lehine sonuçlandı. Washington'daki son duruşmadan faiziyle birlikte Türkiye'ye 23,5 milyar dolarlık dünyanın en büyük tazminatlarından birinin ödenmesi kararı verildi.

2011- 64. Uluslararası Cannes Film Festivalinde "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmiyle yönetmen Nuri Bilge Ceylan ve "Le gamin au vélo" filmiyle Eric ve Luc Dardenne kardeşler, "Büyük Ödül"ü paylaştı.

1944- Nazi liderlerinden Himmler, müttefiklerce yakalanmamak için siyanür kapsülüyle intihar etti.

2017- İngiltere'nin Manchester kentindeki bir konser salonunda canlı bombanın kendisini patlattığı terör saldırısında 22 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

2017- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, Akın Öztürk, Mehmet Partigöç ve Mehmet Dişli'nin de aralarında bulunduğu sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri dahil 221 sanığın yargılanmasına başlandı.

1960- İsrail, Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann'ı ele geçirdiğini açıkladı.

1971- İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom, Nişantaşı'ndaki bir apartman dairesinde şakağına sıkılan üç kurşunla öldürülmüş bulundu. Elrom, 17 Mayıs'ta kaçırılmıştı.

1992- İstanbul'a 117 yıl hizmet eden Galata Köprüsü yerinden sökülerek Haliç'e çekildi.

1995- "Kömür Kralı" olarak tanınan Yeni Günaydın ve Tan gazetelerinin sahibi Bekir Kutmangil silahlı saldırıda öldürüldü.

1996- Türk pop müziği sanatçısı Tanju Okan hayatını kaybetti.

2002- Ankara'nın en eski ve en büyük sinemalarından Akün, 1975'te Ertem Eğilmez'in unutulmaz filmi "Hababam Sınıfı" ile açtığı perdelerini, yine aynı filmle bir daha açılmamak üzere kapattı.

2006- Ege Denizi üzerinde keşif uçuşu yapan Türk ve Yunan Hava Kuvvetlerine ait iki F-16 uçağı havada çarpışarak düştü. Yunan pilotun hayatını kaybettiği kazada, paraşütle atlayan Türk pilot, Panama bayraklı bir tanker tarafından kurtarıldıktan sonra askeri helikopterle Fethiye'ye getirildi.

2013- Eski Olağanüstü Hal (OHAL) Bölge ve İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu, Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. Göğsüne yakın mesafeden ateş edildiği tespit edilen Kozakçıoğlu'nun cesedinin yakınında ruhsatlı tabancası bulundu.