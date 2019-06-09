Haftanın tarihine bakış

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün çiftlikleri ile mal varlığını 11 Haziran 1937'de Türk milletine bağışladı.

Tarıma ve çiftçiye değer veren Atatürk, çiftliklerde 1925'ten başlayarak 13 yıl süre ile planlı ve ciddi bir şekilde çalışmalar yaptırdı, ziraate uygun olmayan topraklarda çiftlikler kurarak bu toprakları ziraata elverişli hale getirdi.

Atatürk Orman Çiftliği başta olmak üzere Anadolu'nun farklı yerlerinde kurduğu çiftlikleri yerli ve yabancı uzmanlara incelettiren Atatürk, bu topraklarda bitki ve hayvanlar üzerinde çeşitli çalışmalar yaptırdı.

Çiftliklerde yerine göre araziyi ıslah ve tanzim ettiren Atatürk, ziraatla ilgili okullar için örnek deney ve staj sahaları oluşturdu. Çiftliklerde halka gezip dolaşabileceği, gerektiğinde bilgi alabileceği yerler sunulmasını sağladı.

Atatürk, bu çiftliklerinde sağlıklı gıdalar ürettirerek halkın ziraattan nasıl bir gelir elde edebileceğini öğretmeyi amaçladı. Gazi, çevre köylerle birlikte kooperatifler kurulmasına öncülük ederek ziraatta iş birliğinin önemini gösterdi.