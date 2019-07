Haftanın tarihine bakış

2017- Bilim adamları her gün domates yedirilen erkek farelerde cilt kanseri hücrelerinin gelişiminin yarı yarıya azaldığını keşfetti.

1945- ABD'de Robert Oppenheimer'ın geliştirdiği ilk atom bombası, New Mexico yakınlarında, çölde patlatıldı.

1982- Her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlanması amacıyla bir yönetmelik yayımlandı.

1933- Denizli Çivril'deki 5,7 büyüklüğündeki depremde 20 kişi can verdi.

1948- Gizli oy, açık sayım sistemini getiren yeni Seçim Kanunu kabul edildi.

1954- Elvis Presley, ilk albümü ''That's All Right Mama''yı çıkardı.

1966- Besteci Suphi Ziya Özbekkan öldü.

1974- İspanya'da Franco, sağlık gerekçesiyle yönetimi Kral Juan Carlos'a devretti.

1979- Sandinistalar, Nikaragua'da Managua'ya girdi.

1980- 12 Mart dönemi Başbakanı Nihat Erim, İstanbul'da öldürüldü.

1987- Mehmet Terzi, San Francisco Maratonu'nu kazandı.

1990- ''Karun Hazinesi''nin Türkiye'ye iadesi için açılan davada, New York Federal Mahkemesi Türkiye lehine karar verdi. Metropolitan Museum of Art yetkililerinin 363 parçalık hazineyi Türkiye'ye iade etmek istemesi üzerine anlaşmaya varıldı ve hazine Ekim 1993'te Ankara'ya getirildi.

1993- İstanbul Su ve Kanalizasyon İşletmesi Genel Müdürü Ergun Göknel, yolsuzluk iddiasıyla görevden alındı.

1998- 1980'lerin ünlü bankerlerinden Yalçın Doğan, Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldü.

2002- Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Cumhuriyetçi Demokrasi Partisini (CDP) kurdu.