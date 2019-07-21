Haftanın tarihine bakış

Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması, 24 Temmuz 1923'te imzalandı. Lozan'da TBMM Hükümetini, Mudanya görüşmelerinin başarılı olmasını sağlayan İsmet Paşa (İnönü) temsil etti. Antlaşma görüşmelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti ile İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı, ABD, Romanya, Belçika ve Portekiz'in temsilcileri katıldı. Lozan Barışı, sekiz aylık çetin ve uzun bir müzakere devresinden sonra İsviçre'nin Lozan şehrinde 24 Temmuz 1923'te imzalandı. Lozan Barış Antlaşmasının ön sözünde, devletlerin istiklal ve hakimiyetine saygı gösterilmesi prensibine yer verilerek, bu prensip yeni Türkiye'nin I. Dünya Savaşı galipleri ile eşit şartlar altında, Lozan'da siyasi bir mücadeleye giriştiğini gösteren bir hüküm olarak yer aldı. 143 madde, bir önsöz ve 4 bölümden oluşan Lozan Barış Antlaşması, Türk istiklal ve hakimiyetinin tanınması bakımından önem arz eden antlaşma olarak kabul edildi. - Boğaziçi Köprüsü "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit olduğu Boğaziçi Köprüsü'nün adı, 26 Temmuz 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" olarak değiştirildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Temmuz 2016'da, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Zirvede, FETÖ ve PKK ile mücadele konusunda kısa, orta ve uzun vadede atılacak adımlar hususunda mutabık kalındığı bildirildi. Bu görüşmeden bir gün sonra Bakanlar Kurulu 26 Temmuz 2016'da toplandı. Başbakan Binali Yıldırım, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, darbecilerin ilk hedefi olan ve vatandaşların şehit edildiği Boğaziçi Köprüsü'nün adının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmesine karar verildiğini bildirdi. Yıldırım, "Bu millet, kendine yapılan ihaneti olduğu gibi kendisi için hayatını ortaya koyanları da asla unutmaz, asla unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

- Belli başlı öteki olaylar 22 Temmuz 1913- Sırbistan II. Balkan Savaşı'ndan topraklarını genişleterek çıktı. Bükreş Anlaşması ile Osmanlı, I. Balkan Savaşı'nda yitirdiği Edirne ve Kırklareli'ni geri aldı. 1917- Rus Çarı'nın tahttan indirilmesiyle kurulan geçici hükümette Alexander Kerenski başbakan oldu. 1922- İttihat ve Terakki liderlerinden Cemal Paşa, Gürcistan'da uğradığı suikastta öldü. 1924- Paris Olimpiyatları başladı. 1949- İstanbul'da, Türkiye'nin ilk ampul fabrikası açıldı. 1965- TBMM, Milli İstihbarat Teşkilatı Kuruluş Kanunu'nu kabul etti. 1967- Adapazarı ve çevresinde, 7.2 büyüklüğündeki depremde 89 kişi öldü, 400'den fazla kişi yaralandı. 1974- ABD ve İngiltere dışişleri bakanlıkları yetkilileri aracılığıyla Türkiye ile Yunanistan arasında ateşkes anlaşmasına varıldı. Yunan cuntasının Kıbrıs'ta işbaşına getirdiği Nikos Sampson, cumhurbaşkanlığından istifa etti. 1980- DİSK Genel Başkanı ve Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler 60 yaşında İstanbul'da öldürüldü. 1981- Terörist Mehmet Ali Ağca, Roma'da ömür boyu hapse mahkum edildi.

1987- İstanbul'un eski valilerinden Fahrettin Kerim Gökay öldü. 1987- Gazeteci Örsan Öymen 49 yaşında yaşama veda etti. 1992- Operet, tiyatro ve sinema sanatçısı Toto Karaca 80 yaşında öldü. 2002- DSP'den istifa edenler, Yeni Türkiye Partisini (YTP) kurdu. İsmail Cem'in genel başkanlığındaki YTP, 63 milletvekiliyle TBMM'de temsil edilmeye başlandı. 2003- Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in oğulları Uday ve Kusay, Musul'daki çatışmada ölü ele geçirildi. 2004- İstanbul'dan Ankara'ya giden hızlandırılmış trenin 4 vagonu Sakarya'nın Pamukova ilçesi yakınlarında raydan çıktı. Kazada 37 kişi öldü. 2007- 23. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapıldı. AK Parti 341, CHP 112, MHP 71 ve bağımsızlar 26 milletvekilliği kazandı. Geçerli oyların yüzde 46,58'ini alan AK Parti yeniden tek başına iktidar olma imkanını elde etti. Bağımsız adaylarla seçime giden DTP grup kurdu. Bağımsız adaylardan Mesut Yılmaz, Muhsin Yazıcıoğlu, Ufuk Uras ve Kamer Genç de TBMM'ye girdi. 2008- Tiyatro sanatçısı Suna Pekuysal vefat etti.

2011- Norveç'te başkent Oslo'da hükümet binalarının bulunduğu bölgeye yapılan bombalı saldırı ile birkaç saat sonra iktidardaki İşçi Partisi'nin gençlik kampına Anders Behring Breivik isimli kişi tarafından düzenlenen iki saldırıda 77 kişi öldü. Saldırıda Türk vatandaşı Gizem Doğan da hayatını kaybetti. 2015- Apple, 2015 mali yılının üçüncü çeyreğinde 49,6 milyar dolar gelir ve 10,7 milyar dolar net kar elde ederek, yeni bir rekora imza attı. 2016- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda 283 asker gözaltına alındı. Ayrıca Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski Adalet Akademisi Başkanı Hüseyin Yıldırım, Ergenekon Davası'nın eski Savcısı Yargıtay üyesi Murat Yönder ile bazı Yargıtay ve Danıştay üyelerinin de bulunduğu 132 hakim ve savcı tutuklandı. 2016- Anadolu Ajansı (AA), FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kronolojisini ve darbe girişimi sonrası tepkileri ele alan "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" isimli kitap hazırladı.

2017- Suriye İnsan Hakları Ağı Suriye'de son 8 ayda terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Rakka iline düzenlenen saldırılarda 308'i çocuk, 203'ü kadın en az bin 400 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu. 2018- Afganistan Cumhurbaşkanı 1.Yardımcısı Raşid Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi. Patlamada 14 kişi öldü, 60 kişi yaralandı. 2018- Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında erkekler klasik yayda altın madalya kazandı. 23 Temmuz 1784- Erzincan'daki şiddetli depremde 5 bin kişi öldü. 1829- William Austin Burt, daktilonun ilk hali olan ''typographer''i buldu. 1888- Enternasyonal, ilk kez Fransa'nın Lille kentinde işçiler tarafından söylendi. 1909- Serbesti gazetesinde İttihat ve Terakki karşıtı yazılarıyla tanınan Gazeteci Hasan Fehmi, Galata Köprüsü'nde tabancayla öldürüldü. 1911- İstanbul'da, Aksaray Yeşiltulumba'da çıkan büyük yangında yaklaşık 300 ev hasar gördü. 1919- Mimar Muzaffer Bey'in eseri olan ''Hürriyeti Ebediye'' tepesi açıldı.

1919- Erzurum Kongresi başladı. Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığındaki kongre 7 Ağustos'a kadar sürdü. 1932- Alman mimar Hermann Jansen'in hazırladığı Ankara Planı onaylandı. 1939- Hatay'da yönetim Türk hükümetine devredildi. 1941- Hattat Kamil Akdik 80 yaşında öldü. 1967- Şair, yazar Ahmet Kutsi Tecer 66 yaşında öldü. 1974- Kıbrıs'ta üç günlük harekatta 57 şehit, 184 yaralı ve 242 kayıp verildi. 1976- Sismik-1 araştırma gemisi (Hora), İstinye Tersanesi'nden törenle Ege'ye açıldı. 1991- Türk hafif müziği sanatçısı Ertan Anapa yaşama veda etti. 2000- Sunucu yazar Cenk Koray İstanbul'da öldü. 2000- Yasemin Dalkılıç, Bodrum'da su altı sporları limitsiz dalışta 120, limitli değişken ağırlıkla serbest dalışta ise 100 metre ile iki yeni dünya rekoru kırdı. 2008- Eleştirmen ve yazar Fethi Naci (İsmail Naci Kalpakçıoğlu), İstanbul'da vefat etti. 2011- Türkiye'nin ilk Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali İhsan Göğüş, 88 yaşında İstanbul'da vefat etti. 2011- Emekli Su Altı Timi (SAT) komandosu, judo, su altı, paraşüt, jimnastik, halter ve yüzme şampiyonu Namık Ekin, su altında 24 saatte 34 bin 800 metreden fazla yüzerek, Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

2011- Ünlü İngiliz şarkıcı Amy Winehouse evinde ölü bulundu. 2015- Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde soğuk hava deposu olarak da kullanıldığı tahmin edilen, yaklaşık 2 bin 200 yıllık iki katlı ticaret binası bulundu. 2016- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında 5 bin 613 kişi tutuklandı. 2017- ABD'de Barselona taraftarları UNICEF'e destek için "Dünyanın En Büyük Forması"nı oluşturarak Guinnes Rekoru kırdı. 2017- Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, geçirdiği kalp krizi sonucu 48 yaşında hayatını kaybetti. 24 Temmuz 1908- II. Meşrutiyet, II. Abdülhamid'in emriyle yayımlanan resmi bildiriyle ilan edildi. İttihat ve Terakki Cemiyetinin baskısıyla şekillenen II. Meşrutiyet, aynı gün ''sansürsüz'' yayımlanan gazetelerde halka duyuruldu. 1923- Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması imzalandı. 1941- İlk Müslüman Türk kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale 39 yaşında öldü. 1946- Türkiye'de ilk ''tek dereceli ve çoğunluk sistemi'' esaslı seçimin sonuçları açıklandı. CHP 396, DP 62 ve bağımsızlar 7 milletvekilliği kazandı.

1950- Gazeteciler Cemiyeti, sansürün kaldırıldığı ''24 Temmuz''u (1908) Basın Bayramı ilan etti. 1969- İzmir Arkeoloji Müzesi soyuldu, 118 parça tarihi eser çalındı. 1974- Yunanistan'da sivil yönetime geçildi. Fransa'dan dönen Karamanlis hükümeti kurdu. 1985- Ürdün Büyükelçiliği Başkatibi Ziad Sati, Ankara'da silahlı saldırıda öldü. 1990- Tiyatro ve sinema oyuncusu Agah Hün vefat etti. 1995- Batı Trakya Türk toplumunun lideri Sadık Ahmet, Gümülcine yakınlarında geçirdiği trafik kazasında vefat etti. 2000- Gazeteci Çetin Emeç'i öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan İrfan Çağırıcı ve 4 arkadaşına idam cezası verildi. Çağırıcı dışındaki dört sanığın cezası müebbet hapse çevrildi. 2002- Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın genel başkanlığında Bağımsız Cumhuriyet Partisi (BCP) kuruldu. 2003- Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Sinan Erdem, tedavi gördüğü Paris'te yaşamını yitirdi. 2006- Dünya medya devi Rupert Murdoch'un sahibi olduğu News Corporation, Atlantic Records'un kurucusu ve başkanı Ahmet Ertegün ile birlikte, TGRT'nin yayın hakkını elinde bulunduran Huzur Radyo TV'yi 151 milyon YTL'ye satın aldı.

2008- Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin Kars bölümünün temeli, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin katıldıkları törenle atıldı. 2013- İspanya'da yüksek hız nedeniyle vagonların raydan çıkması sonucu meydana gelen tren kazasında 78 kişi öldü, 130 kişi yaralandı. 2015- Kreditörlerle aldığı borçlarının yeniden yapılandırılması için görüşmeleri sürdüren Ukrayna, 120 milyon dolarlık eurobond borcunu ödeyerek, teknik iflastan kurtuldu. 2016- OHAL kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşların bankalar ve diğer finans kuruluşlarındaki tüm hesaplarının bloke edilmesine karar verildi. 2017- Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'un en işlek caddesinde düzenlenen bombalı intihar saldırısında 26 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendi. 25 Temmuz 1543- Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu, Estergon'daki (Gran) şiddetli çatışmaların ardından Avusturya ordusunu yenilgiye uğrattı. Kuzey Macaristan'daki Estergon, Osmanlı yönetimine geçti.

1814- Robert Stevenson'un yaptığı lokomotif çalıştırıldı. 1931- Cumhuriyet döneminin ilk basın yasası olan Matbuat Kanunu TBMM'de kabul edildi. 1933- Lev Troçki, sığınmacı olarak Heybeliada'dan Fransa'ya gitti. 1943- Benito Mussolini'nin iktidardan düşürülmesiyle faşizm İtalya'da yasa dışı ilan edildi. 1950- Hükümet, Türk askerlerinin Kore'ye gönderilmesine karar verdi. İlk birlik 17 Ekim'de Kore'ye ulaştı. 1951- Nazım Hikmet, Türk vatandaşlığından çıkarıldı. 1956- Andrea Doria adlı İtalyan gemisi, Atlas Okyanusu'nda bir İsveç şilebi ile çarpıştıktan sonra battı. Kazada bin 706 yolcu taşıyan gemideki 51 kişi öldü. 1967- Papa VI. Paulus, gayriresmi bir ziyaret için Türkiye'ye geldi. Papa, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel tarafından karşılandı. Meryemana Evi'ne de giden Papa'nın, Fener Rum Patriği Athenegoras'ı ziyaret etmesi, 913 yıldır süregelen Katolik-Ortodoks kiliseleri arasındaki dargınlığı sona erdirdi. 1974- Kıbrıs ateşkes görüşmeleri Cenevre'de başladı.

1975- Türkiye, İncirlik dışındaki bütün Amerikan üslerine el koydu. 1978- Dünyanın ilk tüp bebeği Louise Brown, İngiltere'de doğdu. 1979- Yedikule'de Abdi İpekçi spor kompleksinin temeli atıldı. 1990- Türkiye ile KKTC arasındaki pasaport uygulaması kaldırıldı. 1992- Dünyanın en büyük altıncı barajı Atatürk Barajı Hidroelektrik Santrali'nin birinci ve ikinci üniteleri hizmete girdi. 1998- Burdur Cezaevinden bir süre önce firar eden organize suç örgütü elebaşı Kürşat Yılmaz, Bulgaristan'ın Başkenti Sofya yakınlarında yakalandı. 2000- Bir Concorde uçağı Paris'ten kalkışından kısa süre sonra düştü, 113 kişi öldü. 2005- Mustafa Bumin'in yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Anayasa Mahkemesi Başkanlığına 59. turda Tülay Tuğcu seçildi. Tuğcu, Yüksek Mahkemenin ilk kadın başkanı oldu. 2006- Aralarında eski başbakanlardan Tansu Çiller'in de bulunduğu bazı kişileri dolandırmak suçundan cezaevine giren Selçuk Parsadan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 2007- Türkiye, BM Genel Kurulu Başkan Yardımcılığına seçildi.

2011- İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan Ogün Samast'ı ''Dink'i tasarlayarak öldürmek'' suçundan ''ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası''na çarptırdı. Mahkeme heyeti, bu cezayı Samast'ın olay tarihinde 18 yaşından küçük olmasını dikkate alarak 21,5 yıl hapis cezasına çevirdi. 2016- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Toplantıda, FETÖ ve PKK ile mücadele konusunda kısa, orta ve uzun vadede atılacak adımlar hususunda mutabık kalındığı bildirildi. 2016- Tarihçi-yazar Prof. Dr. Halil İnalcık, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 100 yaşında hayatını kaybetti. 2017- Suriye'nin Rakka kentinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ve terör örgütü PKK/PYD'nin düzenlediği saldırılarda 18 sivil yaşamını yitirdi, 50 sivil yaralandı. 26 Temmuz

1923- İskoç mühendis John Logie Baird, ilk elektromanyetik televizyonun patentini aldı. 1926'da Londra'daki Kraliyet Enstitüsünde televizyon gösterisi düzenleyen Logie, okyanus aşırı ilk televizyon yayınını da gerçekleştirdi. 1928- Türkçülük hareketinin önde gelen isimlerinden Tunalı Hilmi Bey öldü. 1951- Türkiye'deki ilk petrol Raman Dağı yöresinde bulundu. Petrolün değerlendirilmesine yönelik ilk proje, 1953'ün ilk aylarında açıklandı, tesisleri ABD kaynaklı bir şirket kurdu. 1956- Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdül Nasır, Süveyş Kanalı'nı millileştirdi. 1967- Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 6.0 büyüklüğündeki depremde 95 kişi öldü, 127 kişi yaralandı. 1978- Besteci ve orkestra şefi Hasan Ferit Alnar 72 yaşında Ankara'da öldü. 1995- İstanbul Altın Borsası açıldı. 2004- ''Gırgır'' dergisinin kurucusu, ''Avanak Avni''nin yaratıcısı karikatürist Oğuz Aral 68 yaşında Bodrum'da hayatını kaybetti. 2013- Tunus'taki Halk Hareketi Partisi Başkanı ve Kurucu Meclisi üyesi Muhammed el-Brahmi, evinin önünde düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirdi.

2013- Mısır'da ordunun yönetime el koymasıyla görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, ülkede düşmanca eylemler yürütmek ve Hamas ile casusluk çalışmalarında bulunmak suçlamasıyla 15 gün hapsine karar verildi. 2016- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında birçok kişinin şehit olduğu Boğaziçi Köprüsü'nün adının Bakanlar Kurulu kararıyla "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" olarak değiştirilmesi kararı alındı. 2016- TBMM Genel Kurulunda, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına oy birliği ile karar verildi. 2017- Başörtüsü yasağı sebebiyle Türkiye'de tıp eğitimini yarıda bırakarak ABD'de eğitim alan ve uzun süre akademisyenlik yapan Doç. Dr. Merve Kavakçı, Dışişleri Bakanlığı yaz dönemi kararnamesiyle Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğine atandı. 2017- Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından görevinden ayrıldı. 2017- Taliban militanlarının Afganistan'ın Kandahar vilayetinin Hakriz ilçesindeki askeri kampa ağır silahlarla düzenledikleri saldırıda 33 asker yaşamını yitirdi.

27 Temmuz 1612- Osmanlı padişahı IV. Murat doğdu. 1794- Fransız Devrimi'nin jakoben önderlerinden Maximilien Robespierre iktidardan düşürüldü ve Fransa Milli Meclisince tutuklandı. Robespierre 28 Temmuz'da idam edildi. 1914- Avusturya, Sırbistan'a resmen savaş ilan etti, I. Dünya Savaşı başladı. 1926- Eski İttihatçı ve İzmir suikastı girişimi sanıklarından Kara Kemal, yakalanmak üzereyken saklandığı tavuk kümesinde intihar etti. 1953- İki milyondan fazla kişinin öldüğü Kore Savaşı sona erdi. Ateşkes Anlaşması Panmuncon'da imzalandı. 1957- Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu. 1964- ABD'de siyahlar, Federal Mahkemeye başvurma hakkını elde etti. 1970- Portekiz diktatörü Salazar öldü. 1976- ABD'de bulunan CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e, Waldorf Astoria Oteli'nde konuşurken, Kıbrıslı Rum Staviros Skopetrides tarafından suikast girişiminde bulunuldu. 1978- Ünlü piyango bayisi Nimet Abla (Özden) öldü. 1980- İran'ın devrik Şahı Rıza Pehlevi kanserden yaşamını yitirdi. 1996- Atlanta Olimpiyat Parkı'nda meydana gelen patlamada iki kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine koşarak giden TRT kameramanı Melih Uzunyol da kalp krizi geçirerek vefat etti.

2008- İstanbul Güngören'deki bir caddede vatandaşların yoğun olduğu akşam üzeri art arda meydana gelen iki patlamada 17 kişi öldü, 154 kişi yaralandı. Düşük şiddetli patlama üzerine, ne olduğunu anlamak için olay yerine toplananlar ikinci patlamanın kurbanı oldu. 2012- Londra Olimpiyat Oyunları, resmi açılış törenindeki renkli gösterilerle başladı. 2013- Mısır'da güvenlik güçlerinin darbe karşıtı protestoların yapıldığı Rabiatul Adeviyye Meydanı'ndaki göstericilere müdahalesi sonucu 200 kişi öldü, 4 binden fazla kişi yaralandı. Saldırı Türkiye'de pek çok kentte düzenlenen eylemlerde protesto edildi. 2013- Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk Büyükelçiliği’nin ek binasına düzenlenen bombalı saldırıda Amasya Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisi Sinan Yılmaz şehit oldu, 3 polis memuru yaralandı. 2015- Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız, teröristlerce eşi ve kızının da yer aldığı otomobile düzenlenen silahlı saldırıda şehit oldu. 2016- OHAL Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlandı.

2016- OHAL kapsamında alınması gereken tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname ile milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan Kara Kuvvetleri Komutanlığında 87 general, 726 subay, 256 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 32 amiral, 59 subay, 63 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 30 general, 314 subay, 117 astsubay olmak üzere toplam bin 684 asker, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarıldı. Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 3 haber ajansı, 16 televizyon, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi, 29 yayınevi ve dağıtım kanalı kapatıldı. 2017- HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliği TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonucu düşürüldü. 2017- Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açıldı, on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girdi. 2018- Kuzey Kore, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı sırasında ölen Amerikan askerlerinin kalıntılarını ABD'ye iade etti. 28 Temmuz

1402- Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezıd (I. Bayezıd), Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilerek esir düştü. Osmanlı Devleti'nde ''Fetret Devri'' başladı. 1499- Davut Paşa komutasındaki Türk Donanması komutanlarından Burak Reis, Sapiyenza Adası yakınlarında karşılaşılan Venedik Donanması ile çıkan çarpışmada şehit düştü. 1750- Alman besteci Johann Sebastian Bach öldü. 1808- Padişah III. Selim, İstanbul'da IV. Mustafa'nın emriyle boğularak öldürüldü. 1821- Arjantinli general Jose de San Martin, Lima'ya girerek Peru'nun bağımsızlığını ilan etti. 1920- Meksikalı isyancı Panço Villa teslim oldu. 1921- Kütahya'da toplanan Yunan Savaş Meclisi, Ankara'ya yürüme kararı aldı. 1929- Kırk sekiz ülke, savaş esirlerine ilişkin Cenevre Konvansiyonu'nu imzaladı. 1939- Demiryolu Aşkale'ye ulaştı. 1946- İzmir Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. 1992- Barselona'da yapılan 25. Olimpiyat oyunlarında, halterci Naim Süleymanoğlu 60 kiloda şampiyon oldu. 1996- Emperyal gazinolarının sahibi Ömer Lütfi Topal, aracıyla evine giderken açılan çapraz ateş sonucunda öldürüldü.

2002- TÜPRAŞ yakınındaki Akçagaz Dolum Tesisleri'nde yangın çıktı. 2,5 saatte kontrol altına alınabilen yangın, 3 trilyon lira zarara yol açtı. 2005- Umut Operasyonu'na ilişkin davada, Ferhan Özmen ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Davada 2 sanık 6'şar yıl 3'er ay, 4 sanık 3'er yıl 1'er ay, 1 sanık da 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi. 2006- Tiyatro oyuncusu Baykal Saran 69 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 2011- 1917 yılında restorasyon amacıyla Türkiye'den Almanya'ya götürülen Boğazköy Sfenksi, 94 yıl sonra ana yurdu Hitit başkenti Hattuşa'ya götürülmek üzere Almanya'dan İstanbul'a getirildi. 2011- Kıbrıs Rum kesiminde deniz üssündeki patlama sonrası ortaya çıkan kriz nedeniyle hükümet istifa etti. 2012- Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası final maçında Türkiye, Mısır'ı 1-0 yenerek şampiyon oldu. 2016- Jandarma Genel Komutanlığına Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay 2. Başkanlığına Orgeneral Ümit Dündar getirildi. 2016- Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada sanık olan eski Isparta Güvenlik Şube Müdürü Dursun Özmen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.