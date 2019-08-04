Haftanın tarihine bakış

Dünyada ilk trafik lambası, otomobillerin ortaya çıkmasından çok önce at arabalarının geçişini düzenlemek amacıyla 1868'de Londra'da kullanıldı.

Trafiği ışıkla yönetme uygulaması, önceleri demiryollarında trenleri kontrol etmek için başlamıştı. Demiryollarında kırmızı "Dur" işareti olarak kullanıldı. Kan rengi olduğu için kırmızı, tehlike ve ölüm simgesi olarak seçildi.

Karayollarında ise ilk trafik lambası kırmızı ve yeşil ışık olmak üzere aynı yıl İngiltere'nin başkenti Londra'da kullanıldı. Henüz otomobillerin olmadığı o dönemde at arabalarının yoğun olduğu cadde ve sokaklarda trafik gaz lambalarıyla düzenlenmeye çalışıldı ancak gaz lambalarının sürekli patlaması bu uygulamadan çabuk vazgeçilmesine yol açtı. Daha sonraları demiryolu sinyalizasyonundan esinlenilerek bir trafik lambası kullanıldı.

Günümüzde kullanılan trafik lambasını ABD'li Garrett Augustus Morgan geliştirdi. Morgan, patentini 23 Kasım 1923'te Cleveland'da aldı ve bu buluşu General Electric'e sattı.

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