Haftanın tarihine bakış

Türkiye, 17 Ağustos 1999'da son yüzyılın en büyük depremlerinden birini yaşadı.

Merkez üssü Gölcük olan 7,4 büyüklüğündeki deprem saat 03.02'de başladı ve 45 saniye sürdü. Deprem, Marmara'nın tamamında, hatta İzmir ve Ankara'dan da hissedildi.

Marmara Depremi'nde Türkiye'nin kaybı büyük oldu. Resmi açıklamalara göre, 17 bin 840 kişi öldü, 43 bin 953 kişi yaralandı. Depremde 285 bin konut ve 40 binden fazla iş yeri hasara uğradı.

Deprem, Türkiye'nin yapı stoğunun önemli kısmının depreme dayanıksız olduğunu ve acil güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Bunun üzerine, olası depremlerde hasarın önlenebilmesi için ''Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik'' çıkarıldı. Zorunlu deprem sigortası uygulamasının yanı sıra 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyet Kanunu'nda değişiklikler yapıldı.

- Cumhuriyet tarihinin ikinci muhalefet partisi

Cumhuriyet tarihinin çok partili siyasal yaşama geçişteki ikinci denemesi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF), 12 Ağustos 1930'da kuruldu.