Haftanın tarihine bakış

Fikirleriyle insanlığa ışık tutan Mevlana Celaleddin Rumi, 30 Eylül 1207'de Horasan'ın Belh şehrinde doğdu.

Karaman'a 1222 yılında gelen Mevlana, yaşamını "Hamdım, piştim, yandım" sözleriyle özetledi. Tasavvuf dünyasında şiirleri ve düşünceleriyle bir çığır açan Mevlana, insanlığa şöyle seslendi:

"Gel, gel, ne olursan ol yine gel / İster kafir, ister mecusi / İster puta tapan ol yine gel / Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir / Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel…"

Mevlana, ölüm gününü "yeniden doğuş günü" olarak kabul etti. Allah'a kavuşacağı için ölüm gününü, "düğün gecesi" anlamına gelen "şeb-i arus" diye tanımlayan Mevlana, 17 Aralık 1273 tarihinde Hakk'ın rahmetine kavuştu.

- Katip Çelebi

Özellikle coğrafya alanında yazdığı "Cihannüma" adlı eseriyle bu alanda çığır açan Osmanlı bilgini Katip Çelebi, 6 Ekim 1657'de vefat etti.

Doğu ve Batı bilimlerinin sentezini en iyi yapan Türk bilim insanlarından Katip Çelebi, 1609'da İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mustafa olan Katip Çelebi, aldığı eğitimin ardından Anadolu Muhasebesi Kalemi'ne girdi ve IV. Murad döneminde bir sefere katip olarak katıldı.