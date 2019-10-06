Haftanın tarihine bakış

Teklif 13 Ekim 1923 günü Meclis Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildi. Ankara'nın başkent olarak belirlenmesi cumhuriyetin ilanı için de bir adım oldu.

Lozan Barış Antlaşması'nın TBMM tarafından onaylanmasından sonra İstanbul, 23 Eylül 1923'ten itibaren tahliye edilmeye başlandı. İstanbul'un işgal kuvvetlerince boşaltılması 6 Ekim 1923'te tamamlandı. Bunun ardından hükümet merkezi sorunu ortaya çıktı.

2015- Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen üç kişi arasında Türk bilim adamı Aziz Sancar da yer aldı. Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi İsveçli Thomas Lindahl, Amerikalı Paul Modrich ve Türk Aziz Sancar, ödüle "hücrelerin hasar gören DNA'yı nasıl onardığını ve genetik bilgiyi nasıl koruma altına aldığını" ortaya çıkardıkları için layık görüldü.

2007- Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki bir askeri time teröristlerce düzenlenen saldırıda biri astsubay 13 asker şehit oldu.

1987- TİP ve TKP birleşti, yeni kurulan TBKP'nin Onursal Başkanı Behice Boran oldu.

1951- Birinci Akdeniz Oyunları sona erdi. Türkiye serbest güreşte sekiz sıklette altın madalya alarak takım halinde şampiyon oldu.

1925- Yahudi ve Ermeni ruhani başkanları, Lozan Antlaşması'nın ''Azınlıkların Korunması" ile ilgili hükümlerinin tanıdığı haklardan vazgeçerek, Türk toplumu içinde Türk yasalarıyla yaşamak istediklerini açıkladı.

1908- İlk sendika ve grev yasağı getirildi, ''Tatili Eşgal'' yasası ile grevler ve sendikalar yasaklandı.

2016- ABD'li oyuncu, model ve pop şarkıcısı Lindsay Lohan, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Suriyeli sığınmacıların kaldığı konteyner kenti ziyaret etti.

2015- Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi, Belaruslu kadın yazar Svetlana Aleksiyeviç oldu. İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, düzenlediği basın toplantısında, 67 yaşındaki Aleksiyeviç'in "çağın acıları ve cesaretini anıtlaştıran çok sesli eserleriyle" Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldüğünü açıkladı.

2013- Demokratikleşme paketiyle alınan kararların bir kısmı, ilgili yönetmeliklerin değiştirilmesiyle hayata geçti. Kamuda başörtüsü yasağı, ortaöğretimde "öğrenci andı" kalktı.

2017- ABD, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarında göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldı. Bunun üzerine Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de ABD'deki tüm misyonlarında ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya aldı.

2004- Türk Hava Kurumu tarafından Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen ''3. Türkiye Hava Oyunları''nda 433,5 metrekare ile bugüne kadar gökyüzünde açılan en büyük bayrakla atlayış yapan THK paraşütçüsü Hakan Zengin, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

1988- Kültür Bakanlığı, 36 sanatçıyı ''devlet sanatçısı'' ilan etti. Yaşar Kemal, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Hüseyin Gezer, Füreya Koral, Zühtü Müritoğlu ve Lütfi Ömer Akad bu unvanı reddetti.

1983- Milli Güvenlik Kurulu yetkilerini düzenleyen yasa çıktı. 1961'den beri yürürlükteki Kurulun yapısı ''danışma'' ile sınırlı olmaktan çıkarıldı.

1971- Deniz Gezmiş ve on yedi arkadaşı idama mahkum edildi.

2015- Futbolda şike davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanığın ''şike'' ve ''örgüt'' suçundan beraatine karar verdi.

2013- Türkiye'nin en genç ikinci profesörü unvanını 27 yaşında alan Prof. Nurettin Uzunoğlu, İstanbul'da vefat etti. Uzunoğlu, görme engelliler için Braille alfabesi ile yazılmış dünyanın ilk ve tek İngilizce Kur'an-ı Kerim mealine imza atmıştı.

2006- Kuzey Kore, tarihinde ilk kez nükleer denemede bulunduğunu dünyaya ilan etti. Deneme dünyanın tepkisini çekti, BM Güvenlik Konseyi 14 Ekim'de ekonomik ve ticari yaptırım kararı aldı.

2016- Teröre karşı tepkilerini göstermek için Van'da bir araya gelen 16 ilden Kürt, Türk ve Arap 181 aşiret temsilcisi ortak bildiri yayımladı. Bildiride, ülkenin büyümesini, güçlenmesini hazmedemeyen güçlerin, birlik ve beraberliğe zarar vermeyi hedeflediğine vurgu yapıldı.

2016- Şemdinli'de Durak Karakolu'nun olduğu bölgeye bölücü terör örgütü PKK mensubu teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 10 asker ve 8 vatandaş şehit oldu.

2007- Karadeniz ile Baltık Denizi'ni bağlayan petrol boru hattı anlaşması Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Polonya ve Litvanya'nın bakanları tarafından imzalandı.

1903- Kadın hakları mücadelesinin dünyadaki ilk öncülerinden Emmeline Pankhurst, İngiltere'de kadınların kurtuluşu mücadelesini yürütmek üzere ''Toplumsal ve Siyasal Kadın Birliği''ni kurdu.

2008- Finlandiya'nın eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari, BM temsilcisi olarak Kosova gibi dünyanın önemli sorunlarında gösterdiği olağanüstü başarılarından ötürü Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

2009- Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi ve iki ülke arasındaki sınır kapısının açılmasına dair protokol, iki ülkenin dışişleri bakanları Ahmet Davutoğlu ve Eduard Nalbantyan tarafından İsviçre'nin Zürih kentinde imzalandı.

2012- Moskova-Şam seferini yapan Suriye'ye ait yolcu uçağı, kargosunda sivil havacılık kurallarına aykırı bazı malzemeler taşıdığı bilgisiyle Türk jetlerince Esenboğa Havalimanı'na indirildi. Yolcular tahliye edilerek uçakta arama yapıldı. Arama sonrası uçak Ankara'dan ayrıldı.

2013- Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Corona virüsü Mers-CoV nedeniyle 124 kişinin öldüğünü açıkladı.

2015 - Ankara Sıhhiye Meydanı'nda yapılacağı duyurulan "Emek, Barış Demokrasi Mitingi" için çeşitli illerden gelen vatandaşların sabah saatlerinde Ankara Garı önünde toplanması sırasında, iki canlı bomba üç saniye arayla kendini patlattı. Bombalı saldırı sonucunda 102 sivil hayatını kaybetti, 391 kişi yaralandı.