Haftanın tarihine bakış

Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan'daki baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986 yılında Avustralya'da düzenlenen Halter Dünya Kupası sırasında Türk Büyükelçiliğine sığınarak iltica etti.

Halterde 16 yaşında ilk dünya rekorunu kıran Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada yılın haltercisi seçilirken, 1992 yılında da Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından dünyanın en iyi sporcusu ilan edildi.

Her ülkede farklı tarihlerde kutlanan Öğretmenler Günü'nün Türkiye'de, Atatürk'ün 100. doğum yılı olan 1981'de, "başöğretmen" unvanı verilişinin yıl dönümünde ülke çapında kutlanmasına karar verildi.

Millet Mektepleri'nin 1928'de açılış ve Atatürk'e başöğretmenlik unvanı veriliş tarihi olan 24 Kasım, 1981'den bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.

Süleymanoğlu, 5'i Türkiye adına olmak üzere 7 kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Süleymanoğlu, 1986 yılında dönemin başbakanı Turgut Özal ve ilgili birimlerin başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. İlk önce İngiltere'nin başkenti Londra'ya, bir gece orada kaldıktan sonra da Türkiye'ye gelen "Cep Herkülü", uçaktan iner inmez toprağı öperek Türkiye'ye olan özlemini gösterdi.

1988 Seul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükümetince Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödenerek gerekli izin alındı. O tarihten itibaren Naim Süleymanoğlu, şampiyonalara milli mayoyla katıldı.

2013- Tiyatro sanatçısı Nejat Uygur, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında vefat etti.

1999- İstanbul'daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Zirvesi'nde, Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Hazar geçişli doğal gaz projelerine ilişkin anlaşmalar, ilgili ülkelerin devlet başkanlarınca imzalandı.

2017- Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı'nın atanmasıyla, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu göreve bir kadın getirildi.

1985- ABD Başkanı Ronald Reagan ile Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, Cenova'da ilk kez buluştu.

1977- Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, İsrail'i ziyaret eden ilk Arap lider oldu.

2018- Milli Motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonasında yarışan ve birinciliğe ulaşan en genç pilot olarak tarihe geçti.

2013- British Council, Türkçeyi, Birleşik Krallık'ta gelecek 20 yıl için en önemli 10 dil arasında gösterdi.

1994- Halil Mutlu, Dünya Halter Şampiyonası'nda 7 dünya rekoru kırarak 3 altın madalya kazandı. Naim Süleymanoğlu 64 kiloda 5 dünya rekoru kırarak 3 altın madalya, Fedail Güler de 70 kiloda iki dünya rekoru kırarak 2 altın madalyanın sahibi oldu.

2013- Anayasa Uzlaşma Komisyonu Başkanı Cemil Çiçek, komisyonun tam anayasa yapamayacağının ortaya çıktığını belirterek, başkanlıktan ayrıldı.

2016- Belçikalı Georges Prosper Remi ya da diğer ismiyle Herge'nin çizeri olduğu Tenten'in maceralarına ait bir kara kalem çalışma, Fransa'da 1 milyon 550 bin avroya satıldı.

2018- Kazdağlarının eteklerinde MÖ 10. yüzyılda kurulduğu düşünülen Antandros Antik Kenti'nde üzerinde 22 satırdan oluşan ve dekret olarak isimlendirilen kararnamenin yer aldığı 2 bin 200 yıllık yazıt bulundu.

20 Kasım

1910- Meksika Devrimi başladı.

1923- Halk Fırkası ''Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'' örgütünü bünyesine aldı.

1926- ABD'li yazar Jack London intihar etti.

1943- İstanbul Teknik Üniversitesi kuruldu.

1945- II. Dünya Savaşı'ndan sonra Nürnberg duruşmaları başladı.

1949- Türk Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup eleme maçlarının ilkinde Suriye'yi 7-0 yendi.

1953- Türkiye'deki ilk otomobil mukavemet yarışı, ''İstanbul-Ankara-İzmir-İstanbul'' güzergahında yapıldı.

1959- BM ''Çocuk Hakları Deklarasyonu''nu yayımladı.