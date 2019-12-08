Haftanın tarihine bakış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Biz, bugün Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıdığımızı ilan ettik. Artık bizim nazarımızda Filistin Devleti'nin başkenti Kudüs'tür ve öyle kalacaktır." ifadesini kullandı.

İİT üyesi ülkeler zirve bildirisinde, Doğu Kudüs'ü Filistin Devleti'nin başkenti ilan etti. İslam ülkeleri, bütün devletleri, Filistin Devleti'ni ve Doğu Kudüs'ün onun işgal altındaki başkenti olduğunu tanımaya davet etti.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 50'den fazla ülkenin katılımıyla düzenlenen zirvede 18 ülke en üst düzeyde temsil edildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma planını açıklamasının ardından, Dönem Başkanı Türkiye'nin çağrısı üzerine 13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da olağanüstü toplandı.

14 Aralık'ta ise TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP ve MHP gruplarının imza koyduğu bildiri okundu. Bildiride tüm devletler, Doğu Kudüs'ü Bağımsız Filistin Devleti'nin başkenti olarak tanımaya davet edildi.

Erdoğan, "Amerika'nın artık İsrail-Filistin arasında arabuluculuk yapması diye bir şey söz konusu olamaz. Bu süreç artık bitmiştir." açıklamasını yaptı.

2007- ''İktisadın duayeni'' olarak tanınan Prof. Dr. Sabahattin Zaim, 81 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

2003- Eski Başbakan Mesut Yılmaz ile eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer hakkında, Türkbank ihalesine fesat karıştırdıkları gerekçesiyle Meclis Soruşturması açıldı.

2008- Çeçenistan ordusunda bir dönem binbaşı rütbesiyle görev yaptığı belirtilen İslam Canibekov, Ümraniye'deki evinin önünde silahla öldürüldü.

2000- İsveç'teki Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye genç bayanlar takımda gümüş, aynı kategoride Elvan Can ile tarihinde ilk kez bronz madalya kazandı.

1988- Türkiye'de ilk karaciğer nakli gerçekleştirildi. Ameliyatı Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Haberal yaptı. Bursalı Ahmet Aktaş'ın karaciğeri, korneaları ve böbrekleri beş hastaya nakledildi.

1948- Türkiye, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) üyesi oldu.

2009- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 19 işçi hayatını kaybetti.

2013- Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Suriye'deki kimyasal silahların imha edilmesi yönündeki yoğun çabalarından dolayı, 2013 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Örgütün Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, ödülü Nobel Barış Ödülü Komitesi Başkanı Thorbjörn Jayland'dan aldı.

2015- Türk Hava Yolları (THY), Fransa'da düzenlenecek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2016) ilk resmi havayolu ortağı oldu.

2016- Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından Vodafone Arena yakınlarındaki Çevik Kuvvet polislerine bombalı araçla, Maçka Parkı'ndaki kontrol noktasına ise canlı bomba ile saldırı gerçekleştirildi. Hain saldırıda biri emniyet müdürü biri emniyet amiri olmak üzere 38 polis ile 7 sivil şehit oldu, çoğunluğu polis 238 kişi yaralandı. Olayın ardından bir günlük milli yas ilan edildi.

2018- Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına idari para cezası uygulaması getirildi.