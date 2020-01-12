Haftanın tarihine bakış

Ömrünü Kıbrıs davasına adayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, tedavi gördüğü Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 13 Ocak 2012'de 87 yaşında vefat etti. Kıbrıs Türklerinin kahraman ismi ve lideri Rauf Denktaş, 27 Kasım 1948'de Kıbrıs Türklerinin düzenlediği ilk mitinginde Kıbrıs Türk halkının mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük ile hatiplik yaptı. Türk cemaatinin iki önemli ismi Faiz Kaymak ve Fazıl Küçük arasında ara bulucu rolünü üstlenip, toplumun çıkarlarının takipçisi oldu. Aydın Denktaş'la 1949'da hayatını birleştiren Denktaş, 1955'te Ada'yı Yunanistan'a bağlama ideali olan Enosis'le mücadelede ve EOKA terör örgütü karşısında Kıbrıs Türklerinin direnişine yön verdi. Rauf Denktaş, 1 Ağustos 1958'de Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) kurdu ve Rumların Türk köylerine saldırılarını protesto etti. Zürih-Londra Antlaşmaları öncesinde Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş, Ankara'ya Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile görüşmeye gitti ve görüşmede Denktaş Ada'ya Türk askeri gönderilmesi teklifini dile getirdi. 1959 Zürih ve Londra Antlaşmaları ile 1960 Antlaşmaları ve Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nın hazırlanması için çaba harcadı.

Denktaş aynı yıl Türk Cemaat Meclisi'yle İcra Komitesi Başkanlığı'na seçildi. 16 Ağustos 1960'da 650 kişilik Türk alayı Magosa Limanı'na ayak bastı. 1963 olaylarından sonra Denktaş, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Temaslarını tamamlayan Denktaş bir sandalla Kıbrıs'a geçti ve Türk direnişini örgütlemeye başladı. 1964 Londra Konferansı'ndan sonra Makarios tarafından istenmeyen adam ilan edildi ve 1967'de Ada'ya gizlice girerken tutuklandı. Yoğun girişimler sonucu Türkiye'ye geri verildi. 1968'de Ada'ya giriş yasağı kaldırılınca Kıbrıs'a döndü. - Siyaset dönemi Kıbrıs sorununun çözümü için 1968'de Glafkos Klerides ile ilk kez Beyrut'ta müzakerelere başlayan Denktaş, eski Rum liderler Spiros Kiprianu, Yorgos Vasiliu, Glafkos Klerides ve Tasos Papadopulos ile yıllarca müzakere etti. 1970 seçimlerinde Türk Cemaat Meclisi Başkanlığı'na getirilen Rauf Denktaş siyaset hayatına girdi. 1973 yılına kadar Kıbrıs Cumhurbaşkanı Muavini ve Kıbrıs Türk Yönetim Başkanı olarak görev yapan Denktaş, 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilan edilmesinin ardından devlet ve meclis başkanlığı görevini aldı.

Denktaş, anayasanın gerekleri doğrultusunda 1976 seçimlerinde devlet başkanlığına getirildi ve 1981 seçimlerinde ikinci kez iktidar oldu. 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin ardından kurucu cumhurbaşkanlığı görevine getirilen Rauf Denktaş, 1990 ve 1995'te yapılan seçimlerde de ikinci ve üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi. 2004'te dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Kıbrıs Sorunu'nun çözümü için hazırladığı Annan Planı'na karşı çıktı. Plan referandumda Kıbrıslı Türkler tarafından kabul edilse de Kıbrıslı Rumların reddetmesi üzerine hayata geçmedi. 17 Nisan 2005'te yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olmayan Denktaş, 24 Nisan'da görevi Mehmet Ali Talat'a devretti. Hayatını Kıbrıs Türklerinin geleceğine ve Kıbrıs'a adayan Denktaş, organ yetmezliği teşhisi ile tedavi gördüğü hastanede 13 Ocak 2012'de 88 yaşında vefat etti. Vefatının ardından Türkiye ve KKTC'de ulusal yas ilan edilen Denktaş, 17 Ocak 2012'deki devlet töreninin ardından Lefkoşa'daki Cumhuriyet Parkı'na defnedildi.

- "Güvercin tedirginliğinde" biten bir hayat Malatya'da 1954 yılında dünyaya gelen Hrant Dink, anne ve babasının ayrılması üzerine iki erkek kardeşiyle Gedikpaşa'daki Ermeni Protestan Kilisesi'nin çocuk yuvasında yatılı olarak yaşamaya başladı. İlköğretimini bu kiliseye bağlı İncirdibi İlkokulu'nda sürdürüp yazları da okulun Tuzla'daki kampında barınan Hrant Dink, ortaokulu Bezciyan, liseyi ise Üsküdar'daki Surp Haç Tıbrevank Yatılı Okulu'nda okudu. Şişli Lisesi'nden mezun olan Dink, ilkokulda tanıştığı Rakel Yağbasan ile evlendi. İsmini mahkeme kararıyla "Fırat" olarak değiştiren Hrant Dink, bir süre eşi Rakel Dink'le yetiştikleri Tuzla Çocuk Kampı'nın yönetimini üstlendi. İstanbul'da Türkçe-Ermenice olarak 5 Nisan 1996 tarihinde ilk sayısıyla yayın hayatına başlayan Agos gazetesini kuran ve Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen Dink, aynı zamanda çeşitli gazetelere de köşe yazıları yazdı. Agos gazetesindeki 13 Şubat 2004 tarihli yazısı nedeniyle hakkında Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Dink, 7 Ekim 2005'te altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bu dönemde yoğun eleştiriler alan ve dava süreçleriyle karşı karşıya kalan Dink, bazı kesimlerin tehditlerine maruz kaldığını belirterek, yaşadıklarını gazetedeki köşesinde kaleme aldı. Hrant Dink, dava süresi ve bu süreçte hakkında yürütülen hedef gösterme kampanyalarından dolayı yaşadığı endişeyi, öldürülmesinden 9 gün önce 10 Ocak 2007'de yayımlanan ve "Ruh halimin güvercin tedirginliği" başlığıyla kaleme aldığı son yazısının sonuç bölümünde şu sözlerle dile getirmişti: "Muhtemelen 2007 benim açımdan daha da zor bir yıl olacak.Yargılanmalar sürecek, yeniler başlayacak. Kim bilir daha ne gibi haksızlıklarla karşı karşıya kalacağım? Ama tüm bunlar olurken şu gerçeği de tek güvencem sayacağım. Evet kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde görebilirim ama biliyorum ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz. Güvercinler kentin ta içlerinde, insan kalabalıklarında dahi yaşamlarını sürdürürler. Evet biraz ürkekçe ama bir o kadar da özgürce." Dink, bu satırların yayımlanmasından 9 gün sonra kurucusu ve genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin yakınındaki bir bankadan çıktıktan sonra Halaskargazi Caddesi'nde Ogün Samast tarafından 3 kurşunla vurularak katledildi.

Hrant Dink'in cenazesi, 23 Ocak'ta Agos gazetesi önünde ve Meryem Ana Kilisesi'ndeki törenlerin ardından, Balıklı Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cinayetin ardından kaçan Ogün Samast, 20 Ocak Cumartesi günü akşam saatlerinde Samsun Otogarı'nda yakalandı. Geceyi Samsun Emniyet Müdürlüğünde gözaltında geçiren Samast, ertesi gün uçakla İstanbul'a getirildi. Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada ilk olarak aralarında tetiği çeken Ogün Samast'ın da bulunduğu 12'si tutuklu 18 sanık hakkında dava açıldı. Daha sonra genişletilen soruşturmalar çerçevesinde birleştirilen iddianamelerle sanık sayısı artan dava süreci, 17-25 Aralık 2013'teki yargısal darbe teşebbüsünün ardından farklı bir boyut kazandı. Bu kapsamda genişletilen soruşturmalar neticesinde cinayetin, emniyet içerisinde yuvalanan FETÖ/PDY mensuplarının organizasyonuyla gerçekleştiği tespit edildi. Bu çerçevede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcılar Zekeriya Öz, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Ramazan Akyürek ile dönemin jandarma görevlilerinin de bulunduğu isimlere dava açıldı.

- Belli başlı öteki olaylar 13 Ocak 1920- Sultanahmet Meydanı'nda 150 bin kişinin katılımıyla büyük bir miting yapıldı. 1925- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Halit Paşa, Mecliste Ali Çetinkaya tarafından kaza kurşunuyla vuruldu. 1931- Japon Prensi Takamutsu Türkiye'ye geldi. 1941- Yazar James Joyce öldü. 1942- II. Dünya Savaşı'nda ''Ekmek Karnesi'' uygulamasına başlandı. 1944- Mersin'in 40 mil açığında 23 Haziran 1941 tarihinde batan ve yolcuları arasında İngiltere'den yapımı tamamlanan dört denizaltıyı teslim alacak komutanlarla, askeri personelin de bulunduğu "Refah" gemisine ilişkin dava sona erdi. Amiral Mehmet Ali Ülgen ve bütün sanıklar beraat etti. 1952- Hasankale'de 5,8 büyüklüğündeki depremde 133 kişi öldü. 1958- ABD, uzay uydusu Explorer 1'i fırlattı. 1966- Hürriyet gazetesi, ABD Başkanı Lyndon Johnson'un eski Başbakan İsmet İnönü'ye yazdığı mektuba ilişkin, Gazeteci Cüneyt Arcayürek'in haberini yayımladı. Mektup ve İnönü'nün cevabi mektubu, 14 Ocak'ta Mecliste görüşüldükten sonra, 15 Ocak'ta kamuoyuna açıklandı.

1973- Sanat tarihçisi, yazar, eleştirmen Sabahattin Eyuboğlu öldü. 1986- Savunma Sanayii Müsteşarlığı kuruldu. 1990- Atatürk Barajı'nda su tutulmaya başlandı. 1993- Irak'a karşı başlatılan ikinci harekata İncirlik Üssü'nden kalkan ''Çekiç Güç'' uçakları da katıldı. 2005- Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile 5 polis memuru dahil 13 kişinin öldürülmesi, çok sayıda kişinin yaralanması olaylarına katıldığı iddiasıyla yargılanan terör örgütü Hizbullah mensubu Mehmet Fidancı müebbet hapse mahkum edildi. 2007- Dünyanın ilk tüp bebeği olarak 1978'de sezaryenle dünyaya getirilen Louise Brown, doğal yoldan doğum yaptı. 2012- Ömrünü Kıbrıs davasına adayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, tedavi gördüğü Yakındoğu Üniversitesi Hastanesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 87 yaşında vefat etti. 2014- Endonezya'nın batısında faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda patlamalar arttı. Patlamalar nedeniyle 25 binden fazla kişi tahliye edildi. Yaklaşık 100 yıldır uyuyan yanardağ, 2013'ün eylül ayında kül ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

2015- Cumhuriyet gazetesi, Fransa'nın başkenti Paris'te terör saldırısının hedefi olan Mizah Dergisi Charlie Hebdo'nun karikatürlerini yayınladı. Yayınlara tepki gösterenler, gazetenin Şişli'de bulunan binası önünde protesto düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yazarlar Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve dini değerleri aşağılama" suçlamasından soruşturma başlatıldı. 2015- "Futbolda şike" davası kapsamında haklarında verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezası Yargıtayca onanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da arasında bulunduğu 6 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı. 2018- Türkiye, Yunan sahil güvenlik güçlerinin Türkiye'den Libya'ya patlayıcı madde taşıdığı gerekçesiyle alıkoyduğu gemi hakkında inceleme başlattı. 14 Ocak 1923- Mustafa Kemal, Batı Anadolu gezisine çıktı. 1923- Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, İzmir'de hayata veda etti. 1923- Londra-New York arası ilk telefon görüşmesi yapıldı. 1938- Türkiye-Irak-İran-Afganistan arasında imzalanan Sadabad Paktı, TBMM'de onaylandı. Saldırmazlık anlaşması, 1979'da İran tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kaldı.

1943- Sir Winston Churchill, Franklin Roosevelt ve Charles De Gaulle, Casablanca Konferansı'nda bir araya geldi. 1944- ''Milli Şair'' Mehmet Emin Yurdakul 75 yaşında öldü. 1963- Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle, İngiltere'nin Ortak Pazar'a girmesini reddetti. 1964- Meclis, Ortak Pazar anlaşmasını onayladı. 1987- Vehbi Koç, Uluslararası Ticaret Odasınca ''Dünyada Yılın İş Adamı'' seçildi. 1990- Eski milli kaleci, iş adamı Sabri Dino, Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak intihar etti. 1996- Besteci Onno Tunç, Bursa'dan İstanbul'a giderken kullandığı tek motorlu uçağın Armutlu Bozburun'da düşmesi sonucu, yanındaki Hasan Kanık ile öldü. 1998- Türk sanat müziği sanatçısı Safiye Ayla, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 2011- Tunus'ta bir seyyar satıcının kendini yakmasıyla başlayan ve "Arap Baharı" olarak adlandırılan süreçte, Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali ülkeden kaçtı, geçiş hükümeti kuruldu. 2014- Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, aynı cinsiyetten kişilere evlenme yasağı getiren yasayı onayladı.

2016- Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü binası civarında teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen ve sivillerin de hedef alındığı saldırıda, biri 5 aylık bebek, ikisi 4 ve 12 yaşında çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı polis, 39 kişi yaralandı. 2018- ABD, Suriye'de ağırlıkla SDG'den (PYD/PKK'nın paravanı) oluşan 30 bin kişiyi bulacak "Sınır Güvenlik Gücü" kuracağını açıkladı. 15 Ocak 1884- İstanbul Lisesi açıldı. Okulun ilk adı ''Şems-ül Maarif'' idi. 1896'da resmi okullar arasına dahil edildi. 1892- Basketbol kuralları bu oyunun ilk kez ortaya çıktığı Springfield'de yayımlandı. 1902- Nazım Hikmet, Selanik'te doğdu. 1919- Mustafa Kemal Paşa, Şişli'deki evinde, Albay İsmet (İnönü) Bey ile ''Anadolu'ya geçmek'' konusunu görüştü. 1949- İmam hatip kursları açıldı. 1952- ABD, Türkiye'nin NATO'ya girişini onayladı. 1964- III. Londra Konferansı toplandı. Konferansa İngiltere, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs hükümetleri ile Kıbrıs Türk ve Rum toplumu liderleri katıldı. 2005- Filistin lideri Yaser Arafat'ın 11 Kasım 2004'te hayatını kaybetmesinin ardından 9 Ocak'ta devlet başkanı seçilen Mahmud Abbas, yemin ederek göreve başladı.

2006- Sosyalist Michelle Bachelet, Şili'nin ilk kadın devlet başkanı oldu. 2014- FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapacağı açıklandı. 2014- Avrupa Birliği, radikalleşmeyle ve şiddeti benimseyen aşırılıkla mücadele için bilgi bankası oluşturma kararı aldı. 2016- Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'daki bir otele bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 28 kişi hayatını kaybetti. 2019- İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması İngiliz parlamentosu tarafından reddedildi. 16 Ocak 1595- Padişah III. Murat 49 yaşında öldü. III. Mehmet tahta çıktı. 1920- Milletler Cemiyeti ilk toplantısını Paris'te yaptı. 1923- Mustafa Kemal Paşa, İzmit'te, İstanbul'dan gelen gazetecilere açıklamalarda bulundu. Mustafa Kemal'in düzenlediği ilk basın toplantısı ertesi sabaha kadar sürdü. 1979- İran Şahı Rıza Pehlevi, ülkesini terk ederek ailesiyle Mısır'ın Assuan kentine gitti. 1991- ABD, Irak'a hava akınları ve füze saldırısı başlattı.

1996- Avrasya feribotu, dört silahlı kişi tarafından Trabzon Limanı'nda kaçırıldı. Feribota, Anadolu Feneri açıklarında demir attıran ve Çeçenistan'a dikkat çekmek isteyen eylemciler, 72 saat sonra güvenlik güçlerine teslim oldu. 1998- Refah Partisi kapatıldı. 2010- 2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul'da etkinlikler, şehrin yedi ayrı noktasındaki kutlamalarla başladı. 2014- Yunanistan'da geçen yıl parlamentoda kabul edilen, "240 İmam Yasası"na ek olarak, "Batı Trakya'daki devlet okullarında eğitim gören azınlık mensubu ailelerin çocuklarına Kur'an ve din dersinin Yunan dilinde öğretilmesini" öngören yasa çerçevesinde, Yunan devleti tarafından tayin edilen din adamları görevlerine başladı. 2015- Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin'deki savaş suçlarıyla ilgili ön soruşturma açılması kararı aldı. 2016- Tayvan'daki 19'uncu dönem başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan Demokratik İlerleyiş Partisinin (DPP) kadın lideri Tsai Ing-wen, ülkenin ilk kadın lideri oldu. 2016- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının İran'ın nükleer anlaşma kapsamında gerekli adımları tamamladığını onayladığını duyurmasının ardından ABD ve AB, İran'a yönelik yaptırımları kaldırdı.

2017- Hong Kong-Bişkek seferini yapan Boeing 747 tipi kargo uçağının Bişkek yakınlarında yerleşim birimine düşmesi sonucu 37 kişi öldü. 2017- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yeni müfredat taslağında yerini aldı. 2018- Türkiye'nin PYD/PKK'ya olası askeri harekatı öncesinde gerginliğin arttığı Afrin'de, siviller küçük gruplar halinde göçe başladı. 2018- ABD Savunma Bakanlığı, Afrin'deki PYD/PKK unsurlarını desteklemediklerini ve onları DEAŞ ile mücadele operasyonlarının parçası olarak görmediklerini açıkladı. 17 Ocak 1875- Karaköy-Beyoğlu arasında Tünel hizmete girdi. Tünel dünyanın en eski üçüncü ve en küçük metrosuydu. 1929- Temel Reis (Popeye) çizgi bandı ilk kez yayımlandı. 1946- BM Güvenlik Konseyi ilk toplantısını yaptı. 1958- Türkiye'de modern psikolojinin kurucusu Ord. Prof. Mustafa Şekip Tunç, İstanbul'da hayatını kaybetti. 1960- Yahya Kemal Müzesi açıldı. Müze, Fatih Külliyesi'nin Baş Kurşunlu Medresesi'nde bulunuyor. 1987- Bülent Ecevit, Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı davranmaktan 11 ay 20 gün hapse mahkum edildi.

1991- Körfez Savaşı, müttefik uçaklarının Irak ve Kuveyt'teki hedefleri vurmalarıyla başladı. 1995- Japonya'nın Osaka-Kobe bölgesinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 3 bin kişi öldü. 2000- İstanbul'da bir villaya operasyon düzenleyen polisle çıkan çatışmada, terör örgütü Hizbullah'ın elebaşı Hüseyin Velioğlu ölü ele geçirildi. Genişletilen operasyonda, mezar evler ortaya çıkarıldı ve Hizbullah mensupları yakalandı. 2011- Tunus'ta Devlet Başkanı Bin Ali'nin devrilmesiyle sonuçlanan halk ayaklanmasından sonra ülkede yeni ulusal birlik hükümeti kuruldu. 2012- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu sanık Yasin Hayal'e ''Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmeye azmettirmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. 2013- Deneyimli gazeteci ve Kanal D Haber Grup Başkanı Mehmet Ali Birand, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti. 2013- ABD, 1991'den bu yana ilk kez Somali hükümetini resmen tanıdı.

2014- İstanbul Maratonu, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği tarafından dünyanın en iyi maratonlarına verilen "Altın Kategori" (Gold Label) nişanesine üçüncü kez layık görüldü. 2014- Avrupa Konseyinde İsveçli diplomat Raoul Wallenberg adına düzenlenen insani yardım ödülü, törenle Roman kökenli Türk yönetmen Elmas Arus'a verildi. 2016- AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran'a uygulanan ekonomik ve finansal yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. 2017- Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 2014'te Hint Okyanusu'nda kaybolan Malezya Havayollarına ait 370 sefer sayılı uçağı bulmak için yürütülen arama çalışmaları, üç yılın ardından sonuç alınamadan noktalandı. 2018- Terör örgütü PYD/PKK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin üzerindeki baskısını azaltmak amacıyla Münbiç'teki unsurlarıyla yığınak yapmaya başladı. 18 Ocak 1778- İngiliz kaşif James Cook, Hawaii adalarına ulaştı. 1886- Kadınlar, Şukufezar dergisinde ''saçı uzun aklı kısa'' deyimine karşı mücadele başlattı.

1910- Çırağan Sarayı yandı. Saray 1865'te Sultan Abdülaziz tarafından inşa ettirilmişti. 1919- I. Dünya Savaşı'nda yenik düşen devletlerle anlaşmalar yapmak üzere, İtilaf Devletleri temsilcilerinin oluşturduğu ''Paris Barış Konferansı'' açıldı. Avrupa'nın haritası yeniden çizildi. 1924- İstanbul'da Milli Türk Ticaret Birliği Kongresi toplandı. 1927- Lozan Antlaşması, Amerikan Senatosu tarafından reddedildi. 1944- ''Trak'' adlı yolcu vapuru, Çanakkale'den Bandırma'ya giderken kayalara bindirerek battı, 24 kişi öldü. 1956- Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan vefat etti. 1991- Hükümet, TBMM'den, gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışında görevlendirilmesi ve yabancı askerlerin Türkiye'de bulundurulması konusunda yetki aldı. 2010- Gazeteci-yazar Abdi İpekçi cinayeti ve iki ayrı gasp suçundan hükümlü Mehmet Ali Ağca, Sincan F tipi Cezaevi'nden tahliye edildi. 2013- ABD'li bisikletçi Lance Armstrong, 7 Fransa Bisiklet Turu şampiyonluğunu doping yaparak kazandığını itiraf etti. 2014- Hindistan'ın Mumbai Müslüman Davudi Buhra topluluğunun lideri Syedna Muhammed Burhaneddin'in ölümü nedeniyle toplanan kalabalığın yol açtığı izdihamda 18 kişi öldü, en az 40 kişi yaralandı.

19 Ocak 1945- Türkiye'de Deutsche Bank ve Deutsche Orient Bank faaliyetlerini durdurdu ve tasfiye hazırlıklarına başladı. 1950- Çin önderi Mao Zedong, Ho Şi Minh önderliğindeki Kuzey Vietnam'ı tanıdı. 1960- İsveç'in başkenti Stockholm'den Ankara'ya gelen İskandinav Hava Yollarına (SAS) ait yolcu uçağı, Esenboğa Havaalanı yakınlarında düştü, 42 kişi öldü. 1966- Hindistan'da Nehru'nun kızı İndra Gandhi başbakan oldu. 1969- Prag'da Jan Palach adlı öğrenci, Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya'yı işgalini protesto için kendini yaktıktan 3 gün sonra öldü. Prag'da protesto amaçlı eylemler düzenlendi. 2005- ''Türkler: Bin Yılın Yolculuğu 600-1600'' sergisi, Londra'daki Royal Academy of Arts'ta (Kraliyet Sanat Akademisi) açıldı. 2007- Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Hrant Dink, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Zanlı Ogün Samast, ertesi gün Samsun'da yakalandı. 2011- Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Demokrat Partiden istifa etti. Mecliste temsil edilen parti sayısı 6'ya düştü. 2012- Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini ve seçimlerin 5 yılda bir yapılmasını, 11. Cumhurbaşkanının görev süresinin de 7 yıl olmasını içeren Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.