Haftanın tarihine bakış

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te evinin önünde, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdi. Uğur Mumcu, 1942'de Kırşehir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikte sonra bir süre avukatlık yapan Mumcu, 1968'de aynı fakültede idare hukuku asistanı oldu. Mumcu, 12 Mart 1971 Muhtırası'ndan sonra tutuklandı ve 7 ay hapisle cezalandırıldı. Yargıtay, bu cezayı bozdu. Mumcu, 1974'te üniversiteden ayrılarak, Yeni Ortam gazetesinde köşe yazarlığına başladı. 1975'te Cumhuriyet gazetesine geçen Mumcu, yaşamı boyunca çok sayıda araştırmaya dayalı yapıt verdi. Mumcu'nun ölümünden sonra kurulan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, bütün eserlerini yayımladı. - Belli başlı öteki olaylar 20 Ocak 1793- Fransa Kralı XVI. Louis, giyotinle idam edildi. 1895- Darülaceze kuruldu. 1918- Midilli Kruvazörü, İmroz açıklarındaki mayınlara çarparak battı. Birinci Dünya Savaşı'nın başında Çanakkale Boğazı'ndan geçişlerine izin verilen, daha sonra Osmanlı İmparatorluğunun satın aldığı, Almanların Goeben ve Breslau gemilerinden Breslau'ya "Midilli" adı verilmişti.

1921- TBMM'nin kuruluşunun ardından, 23 maddelik ilk anayasa ''Teşkilatı Esasiye'' kabul edildi. 1936- Ankara'da Endüstri Kongresi toplandı. Toplantıda İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı esasları kabul edildi. 1947- Fransa Geçici Hükümeti Başkanı Charles De Gaulle, politikadan çekildiğini açıklayarak görevinden istifa etti. 1956- Yaşar Kemal, ''İnce Memed'' romanıyla Varlık dergisinin Roman Armağanı'nı kazandı. 1961- Londra Konferansı'nda Kıbrıslı Rumlar, federal yönetim tezini reddetti. Bunun üzerine Kıbrıs Türk Toplumu temsilcileri konferanstan çekildi. 1993- Ünlü Amerikalı aktris Audrey Hepburn 64 yaşında hayata veda etti. 1994- Sahneye çıkan ilk Türk kadını, Devlet Sanatçısı Bedia Muvahhit, 97 yaşında İstanbul'da vefat etti. 2003- Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) hizmete girdi. 2010- Hamas liderlerinden Mahmud El Mabhuh, Dubai'de kaldığı otelde öldürüldü. 2013- ABD'de ikinci kez başkan seçilen Barack Obama, yemin ederek ikinci dönemine resmen başladı. 2014- İran ile P5+1 ülkeleri arasında nükleer program konusunda varılan mutabakat uygulanmaya başlandı.

2017- ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'a veda etti. 45. Başkan Donald Trump, Kongre'de yemin ederek göreve başladı. 2017- İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığına terör örgütü DHKP-C militanlarınca lav silahıyla saldırı düzenlendi. Her iki olayda ölen ya da yaralanan olmadı. 2018- ABD'de federal hükümet, geçici bütçe tasarısının Senato'dan geçememesi nedeniyle Donald Trump'ın başkanlığının birinci yıl dönümünde resmi olarak kapandı. 2018- Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD/YPG, DEAŞ, El Kaide terör yuvalarına karşı 20 Ocak 2018'de "Zeytin Dalı Harekatı" başlattı. 21 Ocak 1522- Rodos fethedildi. 1774- Padişah III. Mustafa öldü, I. Abdülhamit tahta çıktı. 1924- Sovyet Devrimi'nin mimarı Viladimir İliç Uliyanof Lenin öldü. 1946- İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruldu. 1951- Ankara'ya, Kore'den ilk hasta ve yaralı kafilesi geldi. 1952- Milli Savunma Bakanlığı, Kore'de 34 subay, 46 astsubay ve 1252 erin şehit olduğunu açıkladı. 1954- İlk nükleer denizaltı USS Nautilus, seferine çıktı.

1958- Kıbrıslı Rumların "Enosis" görüşüne karşı kendi örgütlenme çalışmalarına başlayan Kıbrıslı Türkler, gelişmelere paralel olarak, "taksim" görüşünü geliştirdi. Lefkoşa'da "taksim" lehine gösteri yapan Kıbrıslı Türk gençlerine İngiliz askerleri müdahale etti, bir genç ağır yaralandı, 6 kişi tutuklandı. 1961- Saraçhane Tiyatrosu açıldı. İlk olarak Cevat Fehmi Başkut'un Hacıyatmaz oyunu sahnelendi. 1972- Cidde'ye hacı götüren THY'ye ait "Marmara" uçağı, yolcusuz olarak dönüşünde, Adana Havalimanı'na 5 kilometre kala Saruhanlı Köyü yakınında düştü. Uçaktaki 5 kişilik mürettebattan, hostes Hülya Maviler hayatını kaybetti, diğerleri yaralı kurtarıldı. 1996- Filistin'de ilk kez yapılan seçimde devlet başkanlığına Yaser Arafat seçildi. 2010- Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Orhan Alp vefat etti. 2012- Türkiye'de ilk yüz nakli, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirildi. 2013- Çocuklar başta olmak üzere topluma deprem bilincini aşılamak için çalışan ve kamuoyunda ''Deprem Dede'' olarak da bilinen Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında vefat etti.

2013- Genelkurmay Başkanlığınca, siber saldırılara karşı "Türk Silahlı Kuvvetleri Siber Savunma Merkezi Başkanlığı" oluşturuldu. 2013- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yağışların yol açtığı selde 26 kişi hayatını kaybetti, 103 bin kişi yer değiştirmek zorunda kaldı. 2015- Eskişehir'de, Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın darp edilerek hayatını kaybettiği iddiasıyla açılan davada 6 sanığa 3 yıl 4 ay ile 10 yıl 10 ay arasında hapis cezası verildi. 2016- Kalp krizi geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, sevk edildiği Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nde 56 yaşında hayatını kaybetti. 2017- TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin 18 maddeden oluşan ve "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"ni içeren 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun teklifi, 339 oyla kabul edilerek yasalaştı. 2017- Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Personel Yönetmeliği, "Jandarma ve Sahil Güvenlik'te kadın personelin, şapka, kep veya örgü bere altında, yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysileri giyebilecekleri" şeklinde düzenlendi.

2017- Eski Dışişleri Bakanlarından Vahit Melih Halefoğlu Ankara'da 98 yaşında hayatını kaybetti. 22 Ocak 1517- Osmanlı ordusu, Ridaniye Savaşı'nda Memluk ordularını yendi. Bu savaşın ardından halifelik Osmanlılara geçti. 1561- İngiliz devlet adamı, filozof Francis Bacon doğdu. 1842- Baytar Mektebi (Veteriner Fakültesi) açıldı. 1901- Britanya Kraliçesi Victoria, 82 yaşında öldü. 1905- Birinci Rus Devrimi başladı. Çar birliklerinin Kışlık Saray'a dilekçe vermek için yürüyüşe geçen işçilere ateş açmalarıyla ''Kanlı Pazar'' diye anılan günde, 500 işçinin öldürülmesi üzerine ayaklanmalar baş gösterdi. 1949- Çin'de Mao Zedung, Kızıl Ordu ile Pekin'e girdi. 1972- Brüksel Antlaşması imzalandı. Antlaşma, İngiltere, İrlanda, Danimarka ve Norveç'in, 1 Ocak 1973'ten itibaren Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) üye olmalarını öngörüyordu. 1987- Yüksek Sağlık Şurası, tüp bebek uygulamasının Türkiye'de de başlatılmasını kararlaştırdı. 1989- Sovyetler Birliği'nde ilk kez ''Uluslararası Güzellik Yarışması'' düzenlendi. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Meltem Hakarar birinci seçildi.

1996- Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) kuruldu. 2000- Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, DYP Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu'nun ölümüyle ilgili davada, MHP Milletvekili Cahit Tekelioğlu'nu 2 yıl 9 ay 10 gün ağır hapse mahkum etti. MHP Milletvekili Mehmet Kundakçı beraat etti. 2006- Eski SHP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında vefat etti. 2008- ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında emekli Tuğgeneral Veli Küçük, avukat Kemal Kerinçsiz, gazeteci Güler Kömürcü, Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın ve Halkla İlişkiler Sözcüsü Sevgi Erenerol, Susurluk davası hükümlüsü Sami Hoştan'ın da aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı. 2013- Galatasaray Üniversitesinin Ortaköy'deki 142 yıllık binasında çıkan yangın, itfaiyenin 4,5 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Binanın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında çok sayıda tarihi öneme sahip eser ve kitap kül oldu. 2014- Suriye'deki iç savaşa çözüm bulmayı amaçlayan Cenevre-2 Konferansı, İsviçre'nin Montrö kentinde başladı.

2014- Dünya Ekonomik Forumu'nun 44. Davos yıllık toplantısı başladı. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e barışa, ekonomiye, teknolojiye yaptığı katkılardan dolayı "Davos'un Ruhu" ödülü verildi. 2015- Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınlarında bulunan ve Türk heyetinin kaldığı Atfeya Oteli'ne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda Türk heyetinden ölen ya da yaralanan olmadı, 2'si polis 4 kişi yaşamını yitirdi. 2015- TÜSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes oldu. 2016- Bir süre pankreas kanseri tedavisi gören eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, 76 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. 2016- Türkiye genelinde satış sonucu el değiştiren konut sayısının, 2015'te bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artışla 1 milyon 289 bin 320 olduğu açıklandı. Bu rakamla, Cumhuriyet tarihinin satış rekoru kırıldı. 2016- Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden 16 Ekim'de gönderilen Türksat 4B uydusu Türksat AŞ'ye yörüngede teslim edildi. 2017- Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

2018- Eski Devlet Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında vefat etti. 2018- NATO, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Tüm ülkelerin kendini savunma hakkı bulunmaktadır." değerlendirmesini yaptı. 2018- Yönetmen Tolga Karaçelik'in yazıp yönettiği "Kelebekler", dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali'nde uzun metraj drama kategorisinde "Dünya Sineması Büyük Jüri Ödülü"ne layık görüldü. 23 Ocak 1896- Fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen, adının verildiği cihazı icat etti. 1913- Kamil Paşa Hükümeti, İttihat ve Terakki yanlılarınca devrildi, yerine Mahmut Şevket Paşa getirildi. 1941- I. Türk Karikatür Sergisi, İstanbul'da açıldı. 1961- Dolandırıcılık olaylarıyla ünlenen Sülün Osman, Zeytinburnu'nda kumar oynarken yakalandı. 1973- 1968'de başlayan Vietnam İç Savaşı'nda ateşkes ilan edildi. 1978- Türkiye 1. Kömür Kongresi, Zonguldak'ta yapıldı. 1989- Ressam Salvador Dali, 84 yaşında İspanya'da öldü.

1990- Kızıl Ordu, 41 yıl sonra Macaristan'dan ayrıldı. 1995- Posta ile Yeni Şafak gazeteleri yayına başladı. 2005- Edebiyat tarihçisi, yazar Atilla Özkırımlı, 63 yaşında İstanbul'da vefat etti. 2007- Yapımına 16 yıl önce başlanan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul'a gidiş yönü ulaşıma açıldı. 2008- Kostas Karamanlis, 49 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Yunanistan Başbakanı oldu. 2012- Fransa Senatosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifini kabul etti. 2015 - Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz, Riyad'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında vefat etti. 2017- Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 682, 683, 684 ve 685 sayılı 4 yeni kanun hükmünde kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı. 685 sayılı KHK ile "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu" kuruldu. 2017- Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlayan görüşmelerin ilk toplantısında, Suriye'deki ateşkes ihlallerinin üçlü ortak mekanizmayla izlenmesi ve uygulanmasının sağlanması konusunda uzlaşmaya varıldı.

2018- Kanada'nın British Columbia eyaletinde bilim insanları tarafından 508 milyon yıllık solucan fosilleri bulundu. 2019 - Tiyatro ve sinema oyuncusu, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ayşen Gruda, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. 24 Ocak 1921- Ankara-Sivas demir yolunun inşasına ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi. Bu hattın inşaatı 1930'da tamamlandı. 1921- Çerkez Ethem'in güçleri dağıtıldı. 1946- CHP Sanat Ödülü'nü ''35 Yaş'' şiiriyle Cahit Sıtkı Tarancı kazandı. 1946- BM, Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu kurdu. 1955- Zonguldak'ta, Ereğli Kömür İşletmelerine ait Gelik ocağındaki grizu patlamasında 52 işçi öldü, 19 işçi yaralandı. 1958- Türkiye'de modern cerrahinin kurucusu, eski İstanbul Belediye Başkanı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Topuzlu 90 yaşında vefat etti. 1959- İstanbul Küçükyalı'da Neşe Sineması çöktü, 37 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. 1962- Yazar, şair Ahmet Hamdi Tanpınar, 61 yaşında yaşama gözlerini yumdu. 1965- İngiliz siyasetçi Winston Churchill öldü.

1980- Başbakan Süleyman Demirel başkanlığındaki hükümetçe alınan ve ''24 Ocak Kararları'' olarak bilinen ekonomik istikrar programı kamuoyuna açıklandı. 1993- Gazeteci yazar Uğur Mumcu, evinin önünde, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 51 yaşında hayatını kaybetti. 1994- Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT-1, fırlatıldıktan 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa düştü. 2001- Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 4 koruması ve şoförü, silahlı saldırıda şehit edildi. 2006- Tiyatro ve sinema sanatçısı Mümtaz Sevinç (54), Üsküdar'daki evinde bıçaklanarak öldürüldü. 2007- Eski Dışişleri ve Kültür Bakanlarından İsmail Cem, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında yaşamını yitirdi. 2010- İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı vefat etti. 2011- Türkiye, İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısıyla ilgili Birleşmiş Milletlere sunduğu ara raporda, zararların tazminini istedi. 2011- Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedovo Havaalanı'nda terörist saldırı düzenlendi. Saldırıda 35 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

2013- Danıştay 8. Dairesi, Türkiye Barolar Birliğinin meslek kurallarında yer alan, avukatların ''başları açık'' görev yapacaklarına ilişkin düzenlemesinin yürütmesini durdurdu. Kararın ardından avukatlar başörtülü olarak duruşmalara katılmaya başladı. 2013- Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen "ANKA" İnsansız Hava Aracı Sistemi, kabul test sürecini tamamladı. 2014- İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Balyoz Davası sanıklarından bir kısmının avukatlarınca yapılan "yeniden yargılama" talebini reddetti. 2015- DEAŞ'lı teröristler, Suriye'de kaçırdıkları iki Japon rehineden Haruna Yukava'yı öldürdü. 2017- ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzaladı. 2017- ABD Senatosunda yapılan oylamada Başkan Donald Trump'ın Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü için aday gösterdiği Cumhuriyetçi Kansas vekili Mike Pompeo, gerekli sayıya ulaşarak CIA'in yeni patronu oldu. 2017- Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldı.

2019- Malezya Kralı Sultan V. Muhammed'in tahtını bırakmasının ardından ülkenin yeni kralı, Pahang eyalet tahtını babası Sultan Ahmed Şah'tan devralan Tengku Abdullah oldu. 25 Ocak 1363- Sırpsındığı Zaferi kazanıldı. 1919 - Paris Barış Konferansı'nda Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına karar verildi. 1926- Şeker, petrol ve benzin inhisarı (tekeli) hakkında kanunlar kabul edildi. 1936- İstanbul'da vapurculuk şirketi ile bütün kabotajın Denizyolları İdaresine geçmesini sağlayan sözleşme imzalandı. 1938- İzmir Telefon İşletmesinin hükümetçe satın alınmasına dair sözleşme, Ankara'da imzalandı. 1939- Celal Bayar hükümeti istifa etti. Yeni hükümet Refik Saydam başkanlığında kuruldu. 1952- Liseler 4 yıla çıkarıldı. 1970- Necmettin Erbakan, 17 arkadaşıyla Milli Nizam Partisini kurduğunu açıkladı. 1987- 30 milyon dolara sigortalanan ''Muhteşem Süleyman Sergisi'', ABD'nin başkenti Washington'da Ulusal Sanat Müzesi'nde açıldı. 1988- Türkiye, Birleşmiş Milletler İşkenceyle Mücadele Sözleşmesi'ni imzaladı. 1990- ABD'li aktris Ava Gardner, 67 yaşında öldü.

2006- İlk kez seçimlere katılan Hamas, Filistin'de düzenlenen genel seçimlerin galibi oldu ve 10 yıllık El Fetih hakimiyetine son verdi. İsmail Haniye, 19 Şubat'ta başbakan oldu ancak İsrail, Hamas hükümetiyle bütün müzakereleri durdurdu ve ekonomik yaptırım başlattı. 2013- Halter Federasyonu Başkanı Hasan Akkuş ve yönetim kurulu, Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 5 Türk sporcunun dopingli çıkması üzerine istifa etti. 2015- Yunanistan'da erken genel seçimler yapıldı. Seçimin galibi, Aleksis Çipras liderliğindeki Radikal Sol Koalisyon İttifak (Syriza) oldu. Syriza, oyların yüzde 36,34'ünü aldı. 2016- Portekiz'de oyların yaklaşık yüzde 52'sini alan bağımsız aday Marcelo Rebelo de Sousa ilk turda Portekiz Cumhurbaşkanı seçildi. 2017- Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Yozgat'ta açıldı. 2018- Türkiye'nin terörle mücadelesine destek için aralarında yazar, akademisyen, bürokrat, gazeteci ve sendikacıların bulunduğu 126 kişinin öncülüğünde yayınlanan bildiri, internet üzerinden imzaya açıldı. 5 dilde yayınlanan bildiriye imza verenlerin sayısı ilk gün 3 bini aştı.

2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın altıncı gününde Hatay'daki Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan burada, 2.Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden harekat hakkında bilgi aldı. 2018- Çinli bilim adamları dünyada ilk defa bir maymunu klonladı. 26 Ocak 1905- Güney Afrika Pretoria'da 3,106 kırat değerindeki dünyanın en büyük elması bulundu. Elmasa ''Cullinan'' adı verildi. 9 parçaya bölünen elmastan elde edilen ''Afrika'nın Büyük Yıldızı'' adındaki 530,2 kıratlık 74 yüzlü dünyanın en büyük pırlantası, Britanya tacına yerleştirildi. 1948- Milli Mücadele kahramanı ve siyaset adamı Kazım Karabekir Ankara'da 66 yaşında yaşamını yitirdi. 1950- Hindistan'da cumhuriyet ilan edildi. 1974- Bülent Ecevit başkanlığında CHP-Milli Selamet Partisi koalisyon hükümeti göreve başladı. 1992- 12 Eylül'den sonraki ilk kez memur eylemi İstanbul'da yapıldı. 2000- İstanbul Devlet Konservatuvarının kurucusu Fuat Türkay İstanbul'da 93 yaşında vefat etti.