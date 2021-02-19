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Haftasonları, otogar seferleri başladı

19.02.2021 12:36 | Son Güncelleme:
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Haftasonları, otogar seferleri başladı

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, haftasonları otogara gitmekte zorlanan vatandaşlar için harekete geçti.

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, haftasonları otogara gitmekte zorlanan vatandaşlar için harekete geçti. Artık otogar güzergahında hizmet veren 1 numaralı şehiriçi otobüsü Cumartesi ve Pazar günleri de hizmet verecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasında şehirdışı otobüs seferleri devam ederken, Efeler’de otogara gidecek olan vatandaşların mağdur olmaması için otogar güzergahındaki 1 numaralı şehiriçi otobüsü haftasonları da hizmet vermeye başladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın; “Kısıtlama dolayısıyla otogara gitmekte zorluk yaşayan vatandaşlarımızın ve haftasonu eğitim veren etüd merkezlerinin taleplerini de göz önünde bulundurarak, hafta sonu seferlerimize başladık. Otogar güzergahında hizmet veren 1 numaralı otobüsümüz, Cumartesi ve Pazar günleri Mimar Sinan Mahallesi ile Otogar güzergahında faaliyet gösterecek. Otobüslerimiz tekli saatlerde otogardan çiftli saatlerde ise Mimar Sinan’dan saat başı kalkarak vatandaşlarımıza hizmet verecek” dedi.

Haftasonları, otogar seferleri başladı

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