Haftaya 320 TL üzerinde başlamıştı: 2 Mart 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

Altın fiyatları son durumu... Yeni haftaya aşağı yönlü seyirle başlangıç yapan çeyrek ve gram altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde güne 320 TL’nin üzerinde başlamıştı. ABD Hazine ve Maliye Bakanı Yellen'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketine dair geçen hafta yaptığı açıklamalarda teşvik paketinde ısrarlı olduğunu tekrar bildirmişti. Uzmanların önceki açıklamalarına göre altın fiyatlarının teşvik paketleri ile yükselebileceği öngörülüyor. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir, yükseliş rallisi başlıyor" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar, heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği "çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi" sorusu oldu. Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 2 Mart 2021 Pazartesi anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

BİR GRAM ALTIN NE KADAR? Geçtiğimiz haftaya 400 liranın üstünde başlayan altın fiyatları yeni haftaya da yükselişle başladı. Gram altının alış ve satış fiyatı 401 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0,56 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 2 Mart 2021 Pazartesi gram altın ne kadar? GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 401,96 TL GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 401,86 TL BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Altın fiyatları bu haftaya yatay seyirde başladı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 673 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne -0.59 hareketle başladı. Peki 2 Mart 2021 Pazartesi çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu? ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 675,00 TL ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 658,00 TL Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

BİR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altınının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.848,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde -0,59 hareketle başladı. 2 Mart 2021 Pazartesi bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar? CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.707,00 TL CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.622,00 TL Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.712,73 lira seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti. YARIM ALTIN FİYATI YARIM ALTIN ÖNCEKİ KAPANIŞ FİYATI: 1.366,00 TL YARIM ALTIN SATIŞ FİYATI: 1.359,00TL YARIM ALTIN ALIŞ FİYATI: 1.316,00 TL 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU? 22 AYAR BİLEZİK ÖNCEKİ KAPANIŞ FİYATI: 380,00 TL 22 AYAR BİLEZİK SATIŞ FİYATI: 373,50 TL 22 AYAR BİLEZİK ALIŞ FİYATI: 370,50 TL 1 KİLO ALTIN NE KADAR OLDU? 1 KİLO ALTIN ÖNCEKİ KAPANIŞ FİYATI: 55.132,00 TL