"Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" sözleri gündem olmuştu! DMM'den açıklama

Sosyal medyada bir paylaşım gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği iddia edilen sözde "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum" ifadelerine yer verildi.

DMM'DEN AÇIKLAMA

Söz konusu ifadeyle ilgili DMM'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir açıklamasının olmadığı ifade edildi.

İşte DMM'nin yaptığı açıklamadan satır başları:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum." ifadelerinin, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıymış gibi servis edildiği belirlenmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir."