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"Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" sözleri gündem olmuştu! DMM'den açıklama

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
05.11.2024 21:33
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Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum" sözlerini söylediğine dair paylaşımlar yapılmıştı. DMM yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir açıklamasının olmadığını aktardı.

"Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" sözleri gündem olmuştu! DMM'den açıklama

Sosyal medyada bir paylaşım gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği iddia edilen sözde "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum" ifadelerine yer verildi.

DMM'DEN AÇIKLAMA

Söz konusu ifadeyle ilgili DMM'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir açıklamasının olmadığı ifade edildi.

İşte DMM'nin yaptığı açıklamadan satır başları:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum." ifadelerinin, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıymış gibi servis edildiği belirlenmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir."

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan
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