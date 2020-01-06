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  4. Hafter, 30 öğrencinin öldüğü saldırıyı 'IŞİD yaptı' dedi

Hafter, 30 öğrencinin öldüğü saldırıyı 'IŞİD yaptı' dedi

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2020 15:30 | Son Güncelleme

Libya'daki Hafter güçlerinin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Trablus'taki askeri okula düzenlenen saldırıyı "IŞİD gibi terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini" öne sürdü.

Hafter, 30 öğrencinin öldüğü saldırıyı 'IŞİD yaptı' dedi

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, ülke içinden ve dışından gelen tepkiler üzerine başkent Trablus'ta çoğunluğunu 18-25 yaşlarında gençlerin oluşturduğu 30 öğrencinin hayatını kaybettiği askeri okul saldırısından sıyrılmaya çalışıyor

Hafter güçlerinin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, Trablus'taki askeri okula düzenlenen hava saldırısının "terör örgütü IŞİD'in eylemi olduğunu" ileri sürdü.

Mismari, "IŞİD, El Kaide ve Müslüman Kardeşler gibi terör örgütleri, ülkenin sınırlarını koruyacak profesyonel bir güvenlik gücüne tahammül edemez. Başkentteki askeri okula da bu nedenle saldırdılar." dedi.

Buna karşın saldırının yapıldığı akşam yerel bir televizyona konuşan Hafter'e bağlı güçlerin yetkilisi Halid el-Mahcub, söz konusu okulda "silahlı milis savaşçıların eğitim gördüğünü ve öğrencilerin bulunmadığını" iddia etmişti.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği de aynı şekilde bugünkü açıklamasında, bu saldırının "(Hafter'in liderlik ettiği) Libya Ulusal Ordusuyla bağlantılı güçler" tarafından düzenlendiğini belirtmişti.

Cumartesi akşamı başkent Trablus'taki bir askeri okula, öğrencilerin yatış saati öncesi bahçede toplandıkları sırada, Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun lideri Hafter'e ait SİHA'larla saldırı düzenlenmiş, olayda çoğu 18-25 yaşlarında öğrencilerden oluşan 30 kişi hayatını kaybederken 33 kişi yaralanmıştı.

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti, askeri okula düzenlenen saldırının Hafter müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Çin yapımı Wingloon II SİHA'sıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter IŞİD Libya Trablus

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