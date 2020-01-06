Hafter, 30 öğrencinin öldüğü saldırıyı 'IŞİD yaptı' dedi

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, ülke içinden ve dışından gelen tepkiler üzerine başkent Trablus'ta çoğunluğunu 18-25 yaşlarında gençlerin oluşturduğu 30 öğrencinin hayatını kaybettiği askeri okul saldırısından sıyrılmaya çalışıyor

Hafter güçlerinin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, Trablus'taki askeri okula düzenlenen hava saldırısının "terör örgütü IŞİD'in eylemi olduğunu" ileri sürdü.

Mismari, "IŞİD, El Kaide ve Müslüman Kardeşler gibi terör örgütleri, ülkenin sınırlarını koruyacak profesyonel bir güvenlik gücüne tahammül edemez. Başkentteki askeri okula da bu nedenle saldırdılar." dedi.

Buna karşın saldırının yapıldığı akşam yerel bir televizyona konuşan Hafter'e bağlı güçlerin yetkilisi Halid el-Mahcub, söz konusu okulda "silahlı milis savaşçıların eğitim gördüğünü ve öğrencilerin bulunmadığını" iddia etmişti.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği de aynı şekilde bugünkü açıklamasında, bu saldırının "(Hafter'in liderlik ettiği) Libya Ulusal Ordusuyla bağlantılı güçler" tarafından düzenlendiğini belirtmişti.