HABER

Hafter bir ay içinde ikinci kez Mısır'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 10:12 | Son Güncelleme

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'a başlattığı saldırının birinci ayında ikinci kez Mısır'ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü

KAHİRE (AA) - Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı emri vermesinin ardından son bir ay içinde ikinci kez Kahire'yi ziyaret etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Abbas Kamil, dün başkent Kahire'de Libyalı silahlı lider Hafter ile görüştü.

Açıklamada Sisi'nin görüşmede Mısır'ın "Libya'daki terörle mücadele faaliyetlerine desteğini" yinelediği, Hafter'in de Mısır'ın Libya halkına her şekilde desteğinden övgüyle söz ettiği aktarıldı.

Sisi ve Hafter, 14 Nisan'da da Kahire'de bir araya gelmişti.

Mısır, Libya'daki silahlı faaliyetleriyle tartışmaya yol açan Halife Hafter'in en koyu destekçileri arasında yer alıyor.

- Libya'daki çatışmalar

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar bir aydan uzun süredir devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün son açıkladığı bilgilere göre, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda 4 Nisan'dan bu yana 440'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
19 Mayıs’ın 100’üncü yılına özel sergi19 Mayıs’ın 100’üncü yılına özel sergi
Üniversiteli ayakkabı tamircisi Avrupa şampiyonu olduÜniversiteli ayakkabı tamircisi Avrupa şampiyonu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Libya mısır

En Çok Okunan Haberler

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

Survivor'da ortalık karıştı!

Survivor'da ortalık karıştı!

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması!

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis memurunu şehit eden alkollü sürücü, hiçbir şey hatırlamıyormuş!

Polisi şehit eden alkollü sürücü, hiçbir şey hatırlamıyormuş!

İzmir merkezli 11 ilde son dakika FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

11 ilde düğmeye basıldı! Gözaltılar var

Son dakika Tunceli'de teröre üst düzey darbe! Bakanlık kimliklerini duyurdu

Teröre teröre üst düzey darbe!

Cuma mesajları 10 Mayıs - Mübarak Ramzan ayında Hayırlı Cumalar

En güzel Cuma mesajları

Kavgayı ayırmak için havaya ateş açan polisin silahını almaya çalıştı

Havaya ateş açan polisin silahını almaya çalıştı

Günlük burç yorumları 10 Mayıs Cuma - Ay, boşluğa giriyor!

Ay, boşluğa girince ne olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.