Hafter birliklerine batıya yönelme talimatı verdi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, birliklerine "terör gruplarının kalıntılarından temizlemek için" ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı verdi.

Hafter'e bağlı güçlerin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, General Hafter'in talimatı ve gözetiminde bazı askeri birliklerin batı bölgelerine harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, birliklerin batı bölgelerinin "terör gruplarının kalıntılarından temizlenmesi" için harekete geçtiği ifade edilirken, bölgelerin ismine dair bilgi verilmedi.

Söz konusu açıklamanın Libya medyasında Hafter'in, son dönemde ülkenin batısındaki Beni Velid ve Terhune gibi bazı bölgelerle uzlaşı yapmasının ardından batıdaki başkent Trablus'a girmeye niyet ettiği yönünde haberler yer aldığı sırada gelmesi dikkati çekti.

Libya'da Hafter'e bağlı güçler, 15 Ocak'ta, "Çadlı silahlı muhalif grupları temizlemek, insan kaçakçısı çeteleri bölgeden çıkarmak, El Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle savaşmak" gibi gerekçelerle ülkenin güneyine operasyon başlatmıştı. Hafter güçleri, operasyon kapsamında güneydeki çeşitli bölgeleri ele geçirmişti.

