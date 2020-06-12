Hafter bu kez yaş tahtaya bastı!

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtarıldıktan sonra birbiri ardına toplu mezarların bulunduğu Terhune vilayeti, ortaya çıkan vahşetin şokunu yaşıyor.

Terhune'de bulunan toplu mezarlardan çıkarılan 150'den fazla cesetten bazılarının kadın ve çocuklara ait olması vahşetin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Libya'da son dönemde Hafter milislerinin sahada alan kaybederek ülkenin batısındaki belirli nüfuz merkezlerinden çekilmesiyle, milislerin buralarda işlediği suçlar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) açıkladığı rakamlara göre, Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune başta olmak üzere ülkede son dönemde 8 toplu mezar bulundu.

HER YERDEN CESETLER ÇIKIYOR!

Libya ordusunun 5 Haziran'da Terhune'de kontrolü sağlamasından çok kısa bir süre sonra, bir hastanede sivillere ait bazılarında işkence ve infaz izlerine rastlanan 106 ceset bulundu. Cesetlerden bazılarının kadın ve çocuklara ait olduğu açıklandı.

Libya hükümetine bağlı güçler kent içi ve çevresinde arama çalışmalarını sürdürdüğünde ise su kuyusuna atılmış, konteynerde yakılmış, bir araziye gömülmüş cesetlere rastladı.